Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Посещение самого большого здания в Нью Йорке и 1 подземный вокзал мира — Гранд-Централ

Секреты Кафедрального собора Сан Джоан оф Дивин. Поднятие по тайным ступеням под крышу собора.

Возможно поднятие на Хора по средам и воскресеньям.

Колумбийский университет и знаменитый район афроамериканцев — Гарлем.

5 авеню, Музейная миля.

Центральный парк

Дом где был убит Джон Леннон. Кооператив Дакота.

Знамеритый Линкольн-Центр

Рокфеллер-Центр

Бруклинский мост.

Знаменитое здание «Утюг»

Волл Стрит

Бетери парк 🌳 статуя Быка символа финасовой стабильности.

Троицкая церковь ⛪ и многое другое…

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