Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Посещение самого большого здания в Нью Йорке и 1 подземный вокзал мира — Гранд-Централ
Секреты Кафедрального собора Сан Джоан оф Дивин. Поднятие по тайным ступеням под крышу собора.
Возможно поднятие на Хора по средам и воскресеньям.
Колумбийский университет и знаменитый район афроамериканцев — Гарлем.
5 авеню, Музейная миля.
Центральный парк
Дом где был убит Джон Леннон. Кооператив Дакота.
Знамеритый Линкольн-Центр
Рокфеллер-Центр
Бруклинский мост.
Знаменитое здание «Утюг»
Волл Стрит
Бетери парк 🌳 статуя Быка символа финасовой стабильности.
Троицкая церковь ⛪ и многое другое…
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