Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. США
  2. Экскурсии

Эксклюзивный тур по Нью-Йорку

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Задать вопрос
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Посещение самого большого здания в Нью Йорке и 1 подземный вокзал мира — Гранд-Централ
Секреты Кафедрального собора Сан Джоан оф Дивин. Поднятие по тайным ступеням под крышу собора.
Возможно поднятие на Хора по средам и воскресеньям.
Колумбийский университет и знаменитый район афроамериканцев — Гарлем.
5 авеню, Музейная миля.
Центральный парк
Дом где был убит Джон Леннон. Кооператив Дакота.
Знамеритый Линкольн-Центр
Рокфеллер-Центр
Бруклинский мост.
Знаменитое здание «Утюг»
Волл Стрит
Бетери парк 🌳 статуя Быка символа финасовой стабильности.
Троицкая церковь ⛪ и многое другое…
Каждый наш клиент получает скидку до 50% на трансфер из гостинницы в аэропорт.
Каждый турист получает в подарок телефонную карту для бесплатных звонков за границу, в Россию или на Украину.
Каждая наша группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.
Каждая последующая экскурсия ⛳ в нашей компании-со скидкой 10%
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку
Эксклюзивный тур по Нью-Йорку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
$161
3 часа
Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
$321
3 часа
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
$107
3 часа
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
$161
3 часа
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
Вашингтон за один день!
$963
13 часов
Вашингтон за один день!
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема
$375
4 часа
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема