Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Вы увидите самые известные здания и мосты Нью Йорка.
Вы пройдете по первому подвесному мосту в Мире, Бруклинскому мосту.
Увидите знаменитый Манхеттен Бридж
Посетите самое большое здание Нью Йорка, первый подземный вокзал Грант Централ и узнаете его секреты.
Увидите знаменитый Крайслер-Билдинг на который поднимался Кинг-Конг.
Эмпайр Стейт Билдинг.
Уникальный и известный во всем мире небоскрёб Утюг.
Знаменитый комплекс Рокфеллер Центр
Самый большой концертный комплекс в Мире, Линкольн Центр.
Необыкновенный и интереснейший Кафедральный собор, в котором есть неповторимый желтый мрамор и подарок Папы Римского, гобелены 16 столетия.
Мы познакомим Вас с удивительным и неповторимым городом Нью Йорком и Вы поймете почему этот город 🏙️ называют столицей ⭐️ Мира
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