Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Вы увидите самые известные здания и мосты Нью Йорка.

Вы пройдете по первому подвесному мосту в Мире, Бруклинскому мосту.

Увидите знаменитый Манхеттен Бридж

Посетите самое большое здание Нью Йорка, первый подземный вокзал Грант Централ и узнаете его секреты.

Увидите знаменитый Крайслер-Билдинг на который поднимался Кинг-Конг.

Эмпайр Стейт Билдинг.

Уникальный и известный во всем мире небоскрёб Утюг.

Знаменитый комплекс Рокфеллер Центр

Самый большой концертный комплекс в Мире, Линкольн Центр.

Необыкновенный и интереснейший Кафедральный собор, в котором есть неповторимый желтый мрамор и подарок Папы Римского, гобелены 16 столетия.

Мы познакомим Вас с удивительным и неповторимым городом Нью Йорком и Вы поймете почему этот город 🏙️ называют столицей ⭐️ Мира

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