Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Самые известные здания и мосты Нью-Йорка

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Самые известные здания и мосты Нью-Йорка
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $428 за человека

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Самые известные здания и мосты Нью-Йорка
Вы увидите самые известные здания и мосты Нью Йорка.
Вы пройдете по первому подвесному мосту в Мире, Бруклинскому мосту.
Увидите знаменитый Манхеттен Бридж
Посетите самое большое здание Нью Йорка, первый подземный вокзал Грант Централ и узнаете его секреты.
Увидите знаменитый Крайслер-Билдинг на который поднимался Кинг-Конг.
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Уникальный и известный во всем мире небоскрёб Утюг.
Знаменитый комплекс Рокфеллер Центр
Самый большой концертный комплекс в Мире, Линкольн Центр.
Необыкновенный и интереснейший Кафедральный собор, в котором есть неповторимый желтый мрамор и подарок Папы Римского, гобелены 16 столетия.
Мы познакомим Вас с удивительным и неповторимым городом Нью Йорком и Вы поймете почему этот город 🏙️ называют столицей ⭐️ Мира
При заказе этого тура наши туристы получают в подарок телефонную карту для бесплатных звонков в Россию.
Наши туристы получают дискаунт на трансфер до 50% из отеля в аэропорт.
Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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