Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $321 за человека

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Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
Проводим консультации и поездки на шоппинг по Манхеттену а так же на знаменитый Вудберри Мол. Предоставляем профессионального консультанта по покупкам. Помогаем получать дополнительные скидки. Предоставляем услуги переводчика. Предоставляем транспорт.
Шоппинг в Нью-Йорке.
Проводим консультации и поездки на Шоппинг по Манхеттену, знаменитая 5 авеню, с чередой самых известных и дорогих магазинов Америки, а так же в известный на весь мир Вудберри Мол. Предоставляем профессионального консультанта по покупкам. Помогаем получать дополнительные скидки. Предоставляем услуги переводчика.
Предоставляем комфортабельный транспорт.
Большой удобный минивэн позволит без проблем сложить в багажник купленные товары в любое время во время шоппинга и освободить руки для новых покупок.
Поездка из Нью-Йорка в одно из самых популярных мест для туристов, которые любят «ШОППИНГ»
220 складов-магазинов где вы сможете сэкономить не одну тысячу долларов 💵. Это знаменитый Вудберри Премиум Оутлет в Нью Джерси.
Скидки на такие известные бренды, как Энн Тейлор, Armani, Balenciaga, Banana Republic, Burberry, Chloe, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Neiman Marcus, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Prada, Saks, Fifth Avenue, Том Форд, Tommy Hilfigerи многое другое.
Лучшие бренды, лучшие товары и лучшие цены! Вы сможете получить дополнительные скидки используя систему купонов, которые получит каждый из покупателей.
На территории Woodberry Outlets много известных ресторанчиков и кафешек где можно вкусно и недорого перекусить.
Вначале поездки каждый из наших туристов получит распечатанный список всех магазинов предстоящей поездки, схему их расположения и наши рекомендации.
Мы забираем наших туристов от любой гостинницы Нью Йорка и доставляем обратно.
Время на шоппинг не ограничено. Вы сами решаете сколько хотите потратить времени и средств на эту поездку.
Бесплатные консультации по вопросам покупок, помощь в общении с продавцами, получение дополнительных скидок.
Возможны поездки в другие центры торговли и распродаж США, расположенные в Нью-Джерси, Апстейте Нью Йорка, Лонг-Айленде и в знаменитом Атлантик-Сити.
В последнем случае вы сможете не только сделать Шоппинг в Оутлете Атлантик Сити, но и насладиться океанским воздухом прогуливаясь по бордвоку вдоль океана, полюбоваться прекрасными видами со смотровых площадок казино и нового торгового центра, посетить лучшие казино этого побережья, побывать в лучших именных ресторанах Атлантик-Сити и конечно же поиграть в самих казино, испытав свою удачу!
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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