Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Проводим консультации и поездки на шоппинг по Манхеттену а так же на знаменитый Вудберри Мол. Предоставляем профессионального консультанта по покупкам. Помогаем получать дополнительные скидки. Предоставляем услуги переводчика. Предоставляем транспорт.

Шоппинг в Нью-Йорке.

Проводим консультации и поездки на Шоппинг по Манхеттену, знаменитая 5 авеню, с чередой самых известных и дорогих магазинов Америки, а так же в известный на весь мир Вудберри Мол. Предоставляем профессионального консультанта по покупкам. Помогаем получать дополнительные скидки. Предоставляем услуги переводчика.

Предоставляем комфортабельный транспорт.

Большой удобный минивэн позволит без проблем сложить в багажник купленные товары в любое время во время шоппинга и освободить руки для новых покупок.

Поездка из Нью-Йорка в одно из самых популярных мест для туристов, которые любят «ШОППИНГ»

220 складов-магазинов где вы сможете сэкономить не одну тысячу долларов 💵. Это знаменитый Вудберри Премиум Оутлет в Нью Джерси.

Скидки на такие известные бренды, как Энн Тейлор, Armani, Balenciaga, Banana Republic, Burberry, Chloe, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Neiman Marcus, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Prada, Saks, Fifth Avenue, Том Форд, Tommy Hilfigerи многое другое.

Лучшие бренды, лучшие товары и лучшие цены! Вы сможете получить дополнительные скидки используя систему купонов, которые получит каждый из покупателей.

На территории Woodberry Outlets много известных ресторанчиков и кафешек где можно вкусно и недорого перекусить.

Вначале поездки каждый из наших туристов получит распечатанный список всех магазинов предстоящей поездки, схему их расположения и наши рекомендации.

Мы забираем наших туристов от любой гостинницы Нью Йорка и доставляем обратно.

Время на шоппинг не ограничено. Вы сами решаете сколько хотите потратить времени и средств на эту поездку.

Бесплатные консультации по вопросам покупок, помощь в общении с продавцами, получение дополнительных скидок.

Возможны поездки в другие центры торговли и распродаж США, расположенные в Нью-Джерси, Апстейте Нью Йорка, Лонг-Айленде и в знаменитом Атлантик-Сити.

В последнем случае вы сможете не только сделать Шоппинг в Оутлете Атлантик Сити, но и насладиться океанским воздухом прогуливаясь по бордвоку вдоль океана, полюбоваться прекрасными видами со смотровых площадок казино и нового торгового центра, посетить лучшие казино этого побережья, побывать в лучших именных ресторанах Атлантик-Сити и конечно же поиграть в самих казино, испытав свою удачу!