Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Встреча в аэропорту Нью-Йорка и предоставление прямого Американского телефонного номера.

Наш опыт показыввает, что большинство прибывающих в США туристов сталкиваются с проблемами телефонии. Российские телефоны или отказываются работать в США или становятся очень дорогими в использовании, как для звонков на территории США, так и для звонков в свою страну.

Мы знаем, как решить эти 2 проблемы и предоставляем это решение прямо в аэропорту для наших клиентов, заказавших у нас трансфер.

Стоимость этой услуги 50$.

Стоимость предоплаченной симкарты на 1 месяц без ограничения звонков и sms всего 50$

Вы получаете от нас готовую предоплаченную новую симкарту вставляете в свой российский телефон и наслаждаетесь американской сотовой связью.

Стоимость самого трансфера из аэропорта JFK, Нью-Йорк 150$.

В эту цену входит встреча в аэропорту, внутри терминала с табличкой приветствия и быстрая доставка в Манхеттен через платные туннели.

По дороге вы получаете общую полезную информацию о городе и 3 районах Нью-Йорка, через которые проезжаете. Это Квинс, Бруклин и Манхеттен.

Бесплатно получаете подробные карты Манхеттена и различные буклеты и рекламу со скидками на всевозможные туры, концерты, мюзиклы и музеи 🖼 Нью-Йорка.

В машине всегда предоставляется бесплатная вода в бутылочках и зарядные устройства для айфонов.