Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $161 за человека

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Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
Встреча в аэропорту Нью-Йорка и предоставление прямого Американского телефонного номера.
Наш опыт показыввает, что большинство прибывающих в США туристов сталкиваются с проблемами телефонии. Российские телефоны или отказываются работать в США или становятся очень дорогими в использовании, как для звонков на территории США, так и для звонков в свою страну.
Мы знаем, как решить эти 2 проблемы и предоставляем это решение прямо в аэропорту для наших клиентов, заказавших у нас трансфер.
Стоимость этой услуги 50$.
Стоимость предоплаченной симкарты на 1 месяц без ограничения звонков и sms всего 50$
Вы получаете от нас готовую предоплаченную новую симкарту вставляете в свой российский телефон и наслаждаетесь американской сотовой связью.
Стоимость самого трансфера из аэропорта JFK, Нью-Йорк 150$.
В эту цену входит встреча в аэропорту, внутри терминала с табличкой приветствия и быстрая доставка в Манхеттен через платные туннели.
По дороге вы получаете общую полезную информацию о городе и 3 районах Нью-Йорка, через которые проезжаете. Это Квинс, Бруклин и Манхеттен.
Бесплатно получаете подробные карты Манхеттена и различные буклеты и рекламу со скидками на всевозможные туры, концерты, мюзиклы и музеи 🖼 Нью-Йорка.
В машине всегда предоставляется бесплатная вода в бутылочках и зарядные устройства для айфонов.
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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