Посетить главную природную достопримечательность США в комфортном формате
Ниагарский водопад — самый мощный и широкий водопад Северной Америки.
Мы покажем вам его с лучших смотровых площадок, поделимся его природными особенностями и поможем вам сделать шикарные фото.
А ещё по пути к водопаду вы увидите из окна уютный город Буффало — о нём мы тоже обязательно расскажем.
Мы покажем вам его с лучших смотровых площадок, поделимся его природными особенностями и поможем вам сделать шикарные фото.
А ещё по пути к водопаду вы увидите из окна уютный город Буффало — о нём мы тоже обязательно расскажем.
Ближайшие даты:
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
22
ноя
ноя
23
ноя
ноя
24
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ниагара-Фолс — старейший государственный парк США. Он занимает большую территорию, по которой проще всего передвигаться на машине. Мы проедем по ней на комфортабельном автомобиле, останавливаясь на самых живописных смотровых площадках. По желанию можно заказать в парке дополнительные развлечения: посетить «Пещеру Ветров» и прокатиться на прогулочном пароме к подножию водопада.
Организационные детали
- Мы можем вас встретить в аэропорту Буффало или в вашем отеле в агломерации Буффало — Ниагара-Фолс
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные развлечения в парке не включены в стоимость: прогулочный паром «Maid of the Mist» (работает с середины апреля до ноября) — 28,25$ взрослые, 16,50$ дети, «Пещера Ветров» — 14-25$ (цена зависимости от времени года)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Буффало
Меня зовут Леонид, я работаю с командой гидов. Мы проводим экскурсии по американской стороне Ниагарского водопада уже 15 лет — и за это время показали его сотням путешественников. Будем рады познакомить вас с нашим регионом: его историей, архитектурой и природой.