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Купите билет на эту колоссальную площадку научных открытий и приготовьтесь к тому, чтобы вас сразили. Музей The Field в Чикаго является одним из лучших в мире музеев естественной истории. В нем хранятся 40 миллионов экспонатов, датируемых от доисторических времен до наших дней. Встаньте лицом к лицу с крупнейшим когда-либо обнаруженным Т. Рексом и посмотрите (предположительно) проклятых мумий - за каждым углом есть что-то захватывающее. Изучите все это с билетами в Музей естественной истории.
Ответы на вопросы
Что входит
Прием в Полевой музей
Доступ ко всем постоянным выставкам
Что не входит
3D фильм
Специальные выставки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.