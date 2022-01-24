Купите билет на эту колоссальную площадку научных открытий и приготовьтесь к тому, чтобы вас сразили. Музей The Field в Чикаго является одним из лучших в мире музеев естественной истории. В нем хранятся 40 миллионов экспонатов, датируемых от доисторических времен до наших дней. Встаньте лицом к лицу с крупнейшим когда-либо обнаруженным Т. Рексом и посмотрите (предположительно) проклятых мумий - за каждым углом есть что-то захватывающее. Изучите все это с билетами в Музей естественной истории.