Полевой музей естественной истории: общий вход

Осмотрите бесчисленные артефакты в одном из лучших музеев Чикаго

4.8
140 отзывов
Входной билет
Полевой музей естественной истории: общий вход
Полевой музей естественной истории: общий вход
Полевой музей естественной истории: общий вход
Полевой музей естественной истории: общий вход
Полевой музей естественной истории: общий вход
Полевой музей естественной истории: общий вход
Полевой музей естественной истории: общий вход
Полевой музей естественной истории: общий вход
Полевой музей естественной истории: общий вход
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Купите билет на эту колоссальную площадку научных открытий и приготовьтесь к тому, чтобы вас сразили. Музей The Field в Чикаго является одним из лучших в мире музеев естественной истории. В нем хранятся 40 миллионов экспонатов, датируемых от доисторических времен до наших дней. Встаньте лицом к лицу с крупнейшим когда-либо обнаруженным Т. Рексом и посмотрите (предположительно) проклятых мумий - за каждым углом есть что-то захватывающее. Изучите все это с билетами в Музей естественной истории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прием в Полевой музей
  • Доступ ко всем постоянным выставкам
Что не входит
  • 3D фильм
  • Специальные выставки
Когда начало
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