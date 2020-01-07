25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии вам предстоит познакомиться с историей, архитектурой и современной жизнью одного из самых красивых городов США. Вас ждут рассказы о чикагской мафии, вид на город с самого высокого здания в западном полушарии, «бургер, который нужно отведать прежде, чем умрете» и множество рекомендаций о том, как сделать Чикаго лучшим эпизодом вашего путешествия по Америке.

Программа

Чикаго — самый красивый город в США. Здесь родились Аль Капон, Рей Брэдбери и отсюда праздник 1 мая. Во время 3-х часовой пешеходной экскурсии я расскажу историю города, покажу его с разных точек, вы сфотографируетесь на фоне скульптуры, которую Пикассо подарил Чикаго, полюбуетесь на мозаику Шагала, поднимитесь на 103 этаж самого высокого здания в западном полушарии.

Я расскажу, как Аль Капоне стал теневым хозяином города, покажу отель, где кандидат в президенты Джон Кеннеди встречался с боссами чикагской мафии, и объясню зачем. Вы увидите небоскребы, каждый из которых уникален. Если вы проголодаетесь, то можно перекусить бургером, который международная лига поваров поставила на пятое место в мире и занесла в категорию «бургер, который вы должны отведать прежде, чем умрете».

Если вы путешествуете с детьми, то обязательно надо посетить чикагский аквариум. Если вас интересует искусство, то надо будет попасть в чикагский музей. Вечером можно сходить в джазовое кафе (Чикаго — родина джаза). Если позволяет погода, то можно полюбоваться городом с пароходика, который прокатит вас по реке Чикаго и озеру Мичиган. Все это вы увидите во время экскурсии, а рассказывать про Чикаго можно бесконечно. Я не сомневаюсь, что вы полюбите этот замечательный город.