25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о богатой истории Чикаго, увидите знаменитые небоскребы и насладитесь панорамным видом с самого высокого здания в западном полушарии. Погрузитесь в мир чикагской мафии, посетив

знаковые места, связанные с Аль Капоне и Джоном Кеннеди. Не упустите шанс попробовать легендарный бургер, признанный одним из лучших в мире. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет ярким эпизодом вашего визита в США

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лето, особенно июнь, июль и август, идеально подходит для прогулок по Чикаго. В это время погода тёплая, что позволяет комфортно исследовать городские достопримечательности, включая небоскрёбы и архитектурные туры. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура также приятная, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, холодно и ветрено, однако, это не мешает насладиться внутренними экспозициями музеев и уютными джазовыми кафе.

Сейчас август — это идеальное время.