25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чикаго — самый красивый город в США. Здесь родились Аль Капон, Рей Брэдбери и отсюда праздник 1 мая. Во время 3-х часовой пешеходной экскурсии я расскажу историю города, покажу его с разных точек, вы сфотографируетесь на фоне скульптуры, которую Пикассо подарил Чикаго, полюбуетесь на мозаику Шагала, поднимитесь на 103 этаж самого высокого здания в западном полушарии.
Я расскажу, как Аль Капоне стал теневым хозяином города, покажу отель, где кандидат в президенты Джон Кеннеди встречался с боссами чикагской мафии, и объясню зачем. Вы увидите небоскребы, каждый из которых уникален. Если вы проголодаетесь, то можно перекусить бургером, который международная лига поваров поставила на пятое место в мире и занесла в категорию «бургер, который вы должны отведать прежде, чем умрете».
Если вы путешествуете с детьми, то обязательно надо посетить чикагский аквариум. Если вас интересует искусство, то надо будет попасть в чикагский музей. Вечером можно сходить в джазовое кафе (Чикаго — родина джаза). Если позволяет погода, то можно полюбоваться городом с пароходика, который прокатит вас по реке Чикаго и озеру Мичиган. Все это вы увидите во время экскурсии, а рассказывать про Чикаго можно бесконечно. Я не сомневаюсь, что вы полюбите этот замечательный город.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я, человек словоохотливый, промолчала всю экскурсию настолько мне было интересно слушать Романа. Прекрасный рассказчик, знающий человек, внимательный гид. Будете в Чикаго- не пропустите встречу с Романом, не пожалеете - будет интересно, такие истории и факты вы не услышите больше нигде !
Александр
19 сентября 2019
Пламенно рекомендую
Ольга
8 сентября 2019
Очень здорово и интересно. спасибо Роману
Михаил
4 августа 2019
Отличная экскурсия! Роман действительно любит Чикаго и много знает про него. Рассказывает интересно. Время летит незаметно. Рекомендую всем начинать знакомство с Чикаго с этой экскурсии.
Ольга
1 августа 2019
Очень довольна экскурсией. Роман прекрасно знает Чикаго и Америку, а так же уникальные исторические события. Великолепный рассказчик и собеседник. У Романа есть экскурсии на настоящем Harley Davidson, думаю многим было бы интересно. Рекомендую экскурсии с Романом всем!
Svetlana
19 июня 2019
Отличная экскурсия по городу Чикаго с гидом Романом! Роман великолепно знает город и показывает нестандартные места, с каждым из которых связана какая-то необычная история. Мы впечатлилась! Жаль, что у нас на этот город только два дня.
Эльмира
9 апреля 2019
Роман- отличный экскурсовод, очень интересно и эмоционально подаёт материал, знает историю города, США, небоскребов, легко отвечает на вопросы, благодарянастоящим знаниям, Я в первый раз в Чикаго, на следующий день после Экскурсии ходила по Чикаго и поражалась- как много успел рассказать Роман, причём так, что все запомнилось. Ведь обычная История- уже на следующий день вся информация в одной куче, ничего не помнится
Могу пожелать больше таких экскурсоводов, как Роман
Игорь
12 марта 2019
Роман очень хороший рассказчик. С ним очень интересно .
Лада
17 октября 2018
Очень были рады познакомиться с Романом!!! Если с Вами интересный человек, думающий, ищущий, имеющий свой опыт и свою точку зрения, при этом интеллигентный, внимательный и доброжелательный, то любая поездка становится праздником впечатлений! Благодарим Романа за экскурсию (1100), вносим его контакт в свою «золотую копилку гидов»!!! Хотим ещё раз вернуться и взять с собой старших детей для интересного и познавательного тура с Романом!
Михаил
12 октября 2018
Роман прекрасно раскрывает Чикаго для тех, кто приехал сюда а первый раз. Очень насыщенно и информативно. За несколько часов мы успели охватить все основные достопримечательности плюс несколько мест, которые бы сами вряд ли нашли.
Историческими экспонаты некогда знаменитого производителя и родной город Майкла Джексона
Вас ждет путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер, во время которого вы сможете познакомиться с историческими экспонатами некогда знаменитого производителя, а также увидеть Чикаго с новой, «живой» стороны и посетить родной город Майкла Джексона.
Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии
Вы услышите о людях, стараниями которых Чикаго стал одним из самых ярких городов мира. Поймете, почему он считается архитектурным раем, и ощутите его величие и простоту, энергичность и неспешность, легкость и монументальность.