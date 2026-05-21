25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете о богатой истории Чикаго, увидите знаменитые небоскребы и насладитесь панорамным видом с самого высокого здания в западном полушарии. Погрузитесь в мир чикагской мафии, посетив
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальная архитектура
- 📚 История мафии
- 🍔 Знаменитый бургер
- 🎨 Искусство Пикассо и Шагала
- 🎷 Джазовая культура
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лето, особенно июнь, июль и август, идеально подходит для прогулок по Чикаго. В это время погода тёплая, что позволяет комфортно исследовать городские достопримечательности, включая небоскрёбы и архитектурные туры. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура также приятная, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, холодно и ветрено, однако, это не мешает насладиться внутренними экспозициями музеев и уютными джазовыми кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скульптура Пикассо
- Мозаика Шагала
- Самое высокое здание в западном полушарии
Описание экскурсии
- Вы увидите небоскрёбы, каждый из которых уникален
- Сфотографируетесь на фоне скульптуры, которую Пикассо подарил Чикаго
- Полюбуетесь мозаикой Шагала
- Подниметесь на 103 этаж самого высокого здания в западном полушарии
- Посмотрите на отель, где кандидат в президенты Джон Кеннеди встречался с боссами чикагской мафии
- Если проголодаетесь — перекусите удивительно вкусным бургером
А рассказывать о Чикаго можно бесконечно — и конечно, я поделюсь с вами множеством историй.
Организационные детали
Заказ в кафе оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Чикаго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 584 туристов
Мне 62 года, из которых 32 живу в Чикаго, 9 лет работаю гидом. Провожу экскурсии по Чикаго, 66-й дороге из Чикаго в Лос-Анжелес и по национальным паркам на автомобилях и мотоциклах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить Романа за действительно очень интересную и глубокую экскурсию по Чикаго. Это был не просто рассказ про город и достопримечательности, а настоящее погружение в американскую жизнь, менталитет и образ
Роман
Ответ организатора:
Алексей, спасибо за добрые слова. Было очень приятно провести с вами время и поделиться любовью городу и в стране.
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Р
всё прошло хорошо, рекомендую
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R
Роман отличный гид и рассказчик. Знает множество интересных фактов и историй о Чикаго и его обитателях. Экскурсия получилась очень живой, захватывающей. Ночной Чикаго прекрасен, хочется вернуться и еще раз пройти, но уже днем.
+2
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Д
Спасибо Роману за классное время для нас! За десертом вернулись на следующий день 👍👍👍
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А
очень интересная экскурсия, великолепный и живой гид, много всего узнали, всем рекомендуем
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В
Хочется поблагодарить Романа за замечательную экскурсию по Чикаго! Мы отлично провели время — было интересно, познавательно и при этом легко. Роман очень глубоко знает город, умеет рассказывать живо и увлекательно,
+2
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