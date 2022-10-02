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Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)

Спутник Ч.
Спутник Ч. – Гид из Чикаго
На протяжении 6 часов в вашем распоряжении будут водитель 🚗 и русскоговорящий экскурсовод.

Экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Down Town Chicago.

Если ваша гостиница находится в центе города то мы вас можем забрать непосредственно из отеля.
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Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)
Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)

Что вы увидите

  • Millennium Park
  • Великолепная Миля
  • Марина Сити
  • Sears (Willis) Tower
  • Трибьюн Тауэр
  • Букингемский фонтан
Во время экскурсии 🧭 с русскоговорящим гидом Вы познакомитесь с одним из красивейших городов Америки - Чикаго, городом с богатой историей 📖 и замечательной архитектурой, городом парков 🌳 и небоскребов, спортивно-развлекательных комплексов и удивительных храмов. Туристам Чикаго предлагает массу интересных достопримечательностей 🏛️, развлечений и, конечно же, множество торговых центров и ресторанов на любой вкус.
Вам расскажут захватывающую историю города от первых поселенцев до наших дней и познакомят с современной жизнью города, вы будете очарованы неповторимой чикагской архитектурой.
Мы погуляем по Millennium Park, построенному в 2004 году в северной части Грант Парка, на крыше депо и большой крытой автостоянки, и ставшему важнейшей достопримечательностью Чикаго. Это самый большой парк в мире, разбитый на крыше (его площадь - 101000 m2). Три главных "изюминки" парка - Cloud Gate, Crown Fountain и Jay Pritzker Pavilion.
Главная достопримечательность парка - Jay Pritzker Pavilion (павильон Прицкера), эстрада на 4000 мест, спроектированная всемирно известным архитектором Фрэнком.
Вы пройдетесь по "Великолепной Миле" (Magnificent Mile) - улице, известной многочисленными бутиками, фешенебельными отелями и дорогими ресторанами, пользующейся особой популярностью у жителей города и туристов. "Великолепная Миля" - место где расположены все самые знаменитые дизайнерские магазины: Gucci, Louis Vuitton, Coach, Prada, Armani и т. п.
Вы увидите уникальный комплекс Марина Сити (Marina City) - жилой комплекс со всеми необходимыми сервисами, включая причал для подхода яхт, Мерчандайз Март (Merchandise Mart) - второе по величине внутренней площади здание в Америке после Пентагона, Лэйк Поинт Тауер (Lake Point Tower) - самое высокое жилое здание в мире, Дом Ювелиров, Ригли Билдинг (Wrigley Building). Вы узнаете много интересного о Чикагских небоскрёбах, в том числе самого высокого здания США - Sears (Willis) Tower, который был возведен в 1973 году, и до 1996 года оставался самым высоким зданием в мире, здание Трибьюн Тауэр (Tribune Tower), построенное в 1922 году в готическом стиле и являющееся одним из самых первых небоскребов в Америке, а также других зданий Чикагской архитектурной школы конца 19-го века, 80% из которых включены в список архитектурных шедевров мира.
Во время обзорной экскурсии Вы увидите панораму города и Даунтаун Чикаго (деловой центр), Gold Coast ("Золотой берег") - самый престижный жилой район города, где сохранилось много красивых 🤩 старинных особняков.
Вы полюбуетесь знаменитым Букингемским фонтаном и увидите скульптурные работы таких мастеров как Пикассо, Миро и Калдера, а также заменитую на весь мир мозайку Шагала "4 сезона".
Вы познакомитесь со знаменитыми Чикагскими музеями, в числе которых Арт Институт, где собрана великолепная коллекция Французского Импрессионизма, Музей 🖼 Естествознания - все об индейцах прерий, комната драгоценных камней. Аквариум - обитатели глубин озера Мичиган и шоу дельфинов 🐬, Планетарий и конечно, побываете на мысе, с которого открывается изумительный вид на город 🏙️ Чикаго и озеро Мичиган.
Чикаго можно по праву назвать одним из культурных центров страны.
Здесь расположены музеи и театры, университеты и галереи, территорию города украшают многочисленные парки. Из стен Чикагского Университета вышло самое большое, по сравнению с другими учебными заведениями, количество выпускников, ставших впоследствии лауреатами Нобелевской Премии.
Вы узнаете историю Великого Чикагского Пожара и сфотографируетесь 📸 у Водонапорной Башни, одной из немногих, сохранившихся после пожара. И конечно же, Вы услышите историю о Чикагской мафии и знаменитом Аль Капоне
Что входит
  • автомобиль
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)
Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)
Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Ч.
Спутник Ч.
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