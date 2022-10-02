Во время экскурсии 🧭 с русскоговорящим гидом Вы познакомитесь с одним из красивейших городов Америки - Чикаго, городом с богатой историей 📖 и замечательной архитектурой, городом парков 🌳 и небоскребов, спортивно-развлекательных комплексов и удивительных храмов. Туристам Чикаго предлагает массу интересных достопримечательностей 🏛️, развлечений и, конечно же, множество торговых центров и ресторанов на любой вкус.

Вам расскажут захватывающую историю города от первых поселенцев до наших дней и познакомят с современной жизнью города, вы будете очарованы неповторимой чикагской архитектурой.

Мы погуляем по Millennium Park, построенному в 2004 году в северной части Грант Парка, на крыше депо и большой крытой автостоянки, и ставшему важнейшей достопримечательностью Чикаго. Это самый большой парк в мире, разбитый на крыше (его площадь - 101000 m2). Три главных "изюминки" парка - Cloud Gate, Crown Fountain и Jay Pritzker Pavilion.

Главная достопримечательность парка - Jay Pritzker Pavilion (павильон Прицкера), эстрада на 4000 мест, спроектированная всемирно известным архитектором Фрэнком.

Вы пройдетесь по "Великолепной Миле" (Magnificent Mile) - улице, известной многочисленными бутиками, фешенебельными отелями и дорогими ресторанами, пользующейся особой популярностью у жителей города и туристов. "Великолепная Миля" - место где расположены все самые знаменитые дизайнерские магазины: Gucci, Louis Vuitton, Coach, Prada, Armani и т. п.

Вы увидите уникальный комплекс Марина Сити (Marina City) - жилой комплекс со всеми необходимыми сервисами, включая причал для подхода яхт, Мерчандайз Март (Merchandise Mart) - второе по величине внутренней площади здание в Америке после Пентагона, Лэйк Поинт Тауер (Lake Point Tower) - самое высокое жилое здание в мире, Дом Ювелиров, Ригли Билдинг (Wrigley Building). Вы узнаете много интересного о Чикагских небоскрёбах, в том числе самого высокого здания США - Sears (Willis) Tower, который был возведен в 1973 году, и до 1996 года оставался самым высоким зданием в мире, здание Трибьюн Тауэр (Tribune Tower), построенное в 1922 году в готическом стиле и являющееся одним из самых первых небоскребов в Америке, а также других зданий Чикагской архитектурной школы конца 19-го века, 80% из которых включены в список архитектурных шедевров мира.

Во время обзорной экскурсии Вы увидите панораму города и Даунтаун Чикаго (деловой центр), Gold Coast ("Золотой берег") - самый престижный жилой район города, где сохранилось много красивых 🤩 старинных особняков.

Вы полюбуетесь знаменитым Букингемским фонтаном и увидите скульптурные работы таких мастеров как Пикассо, Миро и Калдера, а также заменитую на весь мир мозайку Шагала "4 сезона".

Вы познакомитесь со знаменитыми Чикагскими музеями, в числе которых Арт Институт, где собрана великолепная коллекция Французского Импрессионизма, Музей 🖼 Естествознания - все об индейцах прерий, комната драгоценных камней. Аквариум - обитатели глубин озера Мичиган и шоу дельфинов 🐬, Планетарий и конечно, побываете на мысе, с которого открывается изумительный вид на город 🏙️ Чикаго и озеро Мичиган.

Чикаго можно по праву назвать одним из культурных центров страны.

Здесь расположены музеи и театры, университеты и галереи, территорию города украшают многочисленные парки. Из стен Чикагского Университета вышло самое большое, по сравнению с другими учебными заведениями, количество выпускников, ставших впоследствии лауреатами Нобелевской Премии.

Вы узнаете историю Великого Чикагского Пожара и сфотографируетесь 📸 у Водонапорной Башни, одной из немногих, сохранившихся после пожара. И конечно же, Вы услышите историю о Чикагской мафии и знаменитом Аль Капоне