Роман проводит ещё 1 экскурсию

Если проехать через Чикаго на юг вдоль озера Мичиган, миновать рабочие районы города, а потом ехать на восток, то через полтора часа вы попадёте в город South Bend в штате Индиана. Городок небольшой, около 100 тысяч жителей, основан в 1865 году. Город гордится католическим университетом Notre Dame, десятком знаменитых людей, которые здесь родились, и ежегодным музыкальным фестивалем в стиле регги. Но главной достопримечательностью является музей автомобильной компании Студебеккер.
Компания была основана в 1852 году пятью братьями Студебеккер и производила телеги, фургоны и кареты. Довольно скоро их продукция стала пользоваться успехом на рынке благодаря качеству и надежности. Девизом компании был лозунг «Вы получаете больше, чем мы обещали». Компания изготовила кареты для 4 президентов. Один из них был Линкольн, который поехал в театр, именно на этой карете, где и был убит.
В 1902 году компания вышла на автомобильный рынок с электрическим автомобилем, а в 1904 году с авто с двигателем внутреннего сгорания. Автомобили компании были так же надёжны, как и фургоны, поэтому часто занимали первые места в гонках на выносливость и дальние расстояния.
В 1941 году Студебеккер по заказу армии начал производство грузовика US6. Они выпускались разных модификаций: как тягач для артиллерии, бортовая машина для перевозки солдат и как основа для знаменитых «Катюш» (кстати, в фильме «Место встречи изменить нельзя» Фокс пользуется именно Студебеккером).
После войны компания вернулась к производству легковых автомобилей, но выдержать конкуренцию с Фордом и Дженерал Моторс было тяжело. Объёмы продаж неуклонно падали и в 1966 году легендарный Студебеккер выпустил свой последний автомобиль.