Роман проводит ещё 1 экскурсию

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Историческими экспонаты некогда знаменитого производителя и родной город Майкла Джексона

Роман
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Роман – ваш гид
Вас ждет путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер, во время которого вы сможете познакомиться с историческими экспонатами некогда знаменитого производителя, а также увидеть Чикаго с новой, «живой» стороны и посетить родной город Майкла Джексона.

$400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер

Программа

  • По дороге в город South Bend мы проедем через город Гари, в котором родился и вырос Майкл Джексон. Вы сможете увидеть его дом.
  • Провозя вас по красивой дороге, мимо дюн, я расскажу о Чикаго и отвечу на вопросы.
  • В South Bend, в музее, вы увидите продукцию компании, от карет до последнего автомобиля 1966 года. Я расскажу вам занимательные факты из жизни компании.
  • В этом же здании находится музей Исторического Общества, где всегда проходят различные выставки, например сейчас демонстрируется выставка “100 лет автомобильного дизайна”. Она продлится до 11 ноября 2015 года. По желанию мы ее посетим.
  • Для тех, кто интересуется искусством, — при университете Notre Dame есть художественная галерея с замечательным подбором картин самых разных направлений.
  • После обеда в одном из аутентичных ресторанчиков мы вернёмся в Чикаго.

Студебеккер

Если проехать через Чикаго на юг вдоль озера Мичиган, миновать рабочие районы города, а потом ехать на восток, то через полтора часа вы попадёте в город South Bend в штате Индиана. Городок небольшой, около 100 тысяч жителей, основан в 1865 году. Город гордится католическим университетом Notre Dame, десятком знаменитых людей, которые здесь родились, и ежегодным музыкальным фестивалем в стиле регги. Но главной достопримечательностью является музей автомобильной компании Студебеккер.

Компания была основана в 1852 году пятью братьями Студебеккер и производила телеги, фургоны и кареты. Довольно скоро их продукция стала пользоваться успехом на рынке благодаря качеству и надежности. Девизом компании был лозунг «Вы получаете больше, чем мы обещали». Компания изготовила кареты для 4 президентов. Один из них был Линкольн, который поехал в театр, именно на этой карете, где и был убит.

В 1902 году компания вышла на автомобильный рынок с электрическим автомобилем, а в 1904 году с авто с двигателем внутреннего сгорания. Автомобили компании были так же надёжны, как и фургоны, поэтому часто занимали первые места в гонках на выносливость и дальние расстояния.

В 1941 году Студебеккер по заказу армии начал производство грузовика US6. Они выпускались разных модификаций: как тягач для артиллерии, бортовая машина для перевозки солдат и как основа для знаменитых «Катюш» (кстати, в фильме «Место встречи изменить нельзя» Фокс пользуется именно Студебеккером).

После войны компания вернулась к производству легковых автомобилей, но выдержать конкуренцию с Фордом и Дженерал Моторс было тяжело. Объёмы продаж неуклонно падали и в 1966 году легендарный Студебеккер выпустил свой последний автомобиль.

Организационные детали

  • Вся поездка займёт 8 часов, дорога в одну сторону — около 2,5.
  • Дополнительные расходы: вход в музей Студебеккер — 8 евро за человека.
Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Мне 56 года, из которых 25 года живу в Чикаго, 3 года работаю гидом. Провожу экскурсии по Чикаго, 66-й дороге из Чикаго в Лос-Анжелос и по национальным паркам на автомобилях и мотоциклах.
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Роман проводит ещё 1 экскурсию

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