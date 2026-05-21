11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Чикаго - это летние месяцы с июня по август. В это время погода теплая и комфортная, а город оживает множеством фестивалей и мероприятий. Однако стоит учитывать, что в это время здесь больше туристов, и цены на проживание могут быть выше. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу: меньше людей и умеренные температуры. Зимой, с ноября по март, погода может быть холодной и ветреной, но это отличное время для посещения музеев и наслаждения атмосферой города без толп туристов.

На этой индивидуальной экскурсии по Чикаго вы узнаете о людях, которые сделали город одним из самых ярких в мире. Вас ждут знаменитые достопримечательности, такие как Великолепная миля, морской пирс и

Гранд парк. Погрузитесь в атмосферу гангстерского Чикаго, узнав о жизни Аль Капоне. Прогуляйтесь по парку Миллениум, полюбуйтесь скульптурами Шагала и Пикассо. В завершение экскурсии насладитесь видами с Музейного кампуса и получите ценные советы о лучших местах для посещения

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $320 за экскурсию

Ваш гид в Чикаго

Описание экскурсии

Вы исследуете визитные карточки Чикаго: Великолепную милю и водонапорную башню, морской пирс и колесо обозрения, Гранд парк и Букингемский фонтан.

Оцените самые высокие современные небоскрёбы, выдающиеся здания начала 20 века и первые высотные дома в городе.

Я расскажу об Аль Капоне и покажу, откуда он управлял своей империей. А ещё вы узнаете о его преемниках и поймёте, почему Чикаго считают городом гангстеров.

Вы погуляете по парку Миллениум и увидите расположенные на его территории фонтан Краун, павильон Прицкера и Облачные врата.

Впечатлитесь необычным садом на крыше и скульптурами всемирно известных мастеров: Шагала, Пикассо, Миро, Калдера и Дюбюффе.

Я покажу старейший отель города и расскажу необычную историю любви его владельцев. И раскрою секрет, какие известные новшества были изобретены и впервые применены именно здесь.

А в завершение отправимся в Музейный кампус, откуда открываются потрясающие виды на чикагский горизонт.

Организационные детали