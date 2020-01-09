11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии

Оксана
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Оксана – ваш гид
Вы услышите о людях, стараниями которых Чикаго стал одним из самых ярких городов мира.

Поймете, почему он считается архитектурным раем, и ощутите его величие и простоту, энергичность и неспешность, легкость и монументальность.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!

Что вас ожидает

Знаковые места Чикаго
Вы исследуете все «визитные карточки» Чикаго: Великолепную милю и водонапорную башню, морской пирс и колесо обозрения, Гранд парк и Букингемский фонтан. Оцените самые высокие современные небоскребы, выдающиеся здания начала XX века и первые высотные дома в городе. Я расскажу о «короле Чикаго», Аль Капоне, и покажу место, откуда он управлял своей империей. А еще вы узнаете о его преемниках и поймете, почему Чикаго считают городом гангстеров.

Сад на крыше и авангардные скульптуры
Вы погуляете по парку Миллениум и увидите расположенные на его территории фонтан Краун, павильон Прицкера и «Облачные врата». Впечатлитесь необычным садом на крыше и скульптурами всемирно известных мастеров: Шагала, Пикассо, Миро, Калдера и Дюбюффе. Кроме того, я покажу старейший отель города и расскажу необычную историю любви его владельцев. А также раскрою секрет, какие ныне известные в мире новшества были изобретены и впервые применены именно здесь.

Чикаго с высоты и полезные советы
В завершение мы отправимся в Музейный кампус, откуда вам откроются потрясающие виды на чикагский горизонт. На прощание я дам ценные практические рекомендации: где перекусить знаменитой чикагской пиццей, куда отправиться вечером, в какие музеи и на какие мероприятия сходить.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • В зависимости от ваших пожеланий, можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии.
  • Дополнительно можем включить в экскурсию полуторачасовую прогулку по реке Чикаго на кораблике — 45$ с человека.
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!
Добро пожаловать в Чикаго!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана, я живу в Чикаго и очень люблю свой город, его историю, архитектуру, парки и музеи. С радостью делюсь этой любовью с путешественниками и местными жителями. Я много путешествую, встречаюсь и общаюсь с разными людьми, но не перестаю восхищаться красотой Чикаго, удивительным образом сочетающим историю и современность. Если вы хотите почувствовать дух и энергию города, то мои экскурсии — для вас. Я предлагаю маршруты, которые включают в себя как основные достопримечательности, так и потаенные уголки, о которых не пишут в путеводителях. Присоединяйтесь, будет интересно!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Хочу высказать восхищение гиду Оксане за организацию моей туристической поездки в Чикаго в период с 29.12.2019 г. по 07.01.2020 г.
Оксана замечательный гид. Глубоко и полно чувствует пульс своего любимого Чикаго, знает его историю и настроение, владеет обширными и разносторонними источниками информации для формирования полновесных программ городских экскурсий.
3 ноября 2019
Оксана чудесный экскурсовод, очень приветливый и легкий человек:) помогала мне советами по интересующим меня темам на протяжении нескольких дней, что было для меня важно, так как это помогло сэкономить много времени.
24 октября 2019
Огромное спасибо нашему гиду - Оксане 🙏, прекрасному человеку, очаровательной женщине, и очень эрудированному Гиду (по Чикаго). Запоминающиеся и яркие впечатления от общения с Оксаной останутся на долго. Мы узнали много нового, неожиданного и интересного в этот день. Самые красивые, исторические и современные места и истории можно услышать и увидеть в Чикаго. И это благодаря такому профессионализму нашего гида. Чикаго шикарен осенью. Мы полюбили этот город. Оксана спасибо вам большое за чудесный день.
8 октября 2019
Экскурсия прошла отлично! Рассказ об истории и архитектуре города Чикаго был очень доступный, познавательный и интересный. Особенно хочется отметить очень приятное общение и теплое отношение Оксаны. Ее советы как провести свободное время сделали наше пребывание в Чикаго незабываемым! Думаю, нам очень повезло, что из всего многообразия туристических предложений мы выбрали именно Оксану в качестве гида. Однозначно рекомендуем как одного из лучших гидов в Чикаго!
20 сентября 2019
Восторг! Столько информации, столько имен, дат, мест! Это увлекательно, интересно, доступно и очень насыщенно!
16 сентября 2019
Чикаго был последней точкой в нашем большом маршруте, поскольку были всего один полноценный день, искали какой-то экспресс-вариант знакомства с городом.
Оксане, кажется, удалось невозможное! За несколько часов она нам показала очень много разнообразных интересных мест и достопримечательностей, рассказала очень много интересных фактов и исторических справок, благодаря ее подсказкам пообедали и поужинали в паре интересных ресторанов, поднялись в бар на небоскреб. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно: и погуляли, и узнали новое, и пофотографировались. Нам очень понравилась экскурсия! Безусловно рекомендуем в качестве отличной отправной точки в знакомстве с таким крутым городом как Чикаго!
18 августа 2019
Оксана большая молодец! За 4 часа- целую красотищу успела показать!!! Все чётко, лаконично, по существу! Чикаго превзошёл все ожидания! Дольше думаю информация ушла бы мимо! Рекомендую! Успехов и процветания!
4 июля 2019
Оксана провела не только прекрасную экскурсию, но и помогла во многих коммуникационных вопросах в Чикаго. Спасибо большое!
23 июня 2019
Спасибо Оксане ха хорошую экскурсию. Жаль что времени у нас было мало (, обязательно вернёмся и продолжим.
1 июня 2019
Оксана великолепно провела экскурсию по Чикаго. Рассказала про историю города, архитектурные достопримечательности даунтауна, , прогулялись по Грант парку и прокатились по району старого города.
Рекомендую эту экскурсию для всех посетителей Чикаго.
Ещё 1 отзыв

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