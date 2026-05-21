11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
На этой индивидуальной экскурсии по Чикаго вы узнаете о людях, которые сделали город одним из самых ярких в мире. Вас ждут знаменитые достопримечательности, такие как Великолепная миля, морской пирс и читать дальшеуменьшить
Гранд парк. Погрузитесь в атмосферу гангстерского Чикаго, узнав о жизни Аль Капоне. Прогуляйтесь по парку Миллениум, полюбуйтесь скульптурами Шагала и Пикассо.
В завершение экскурсии насладитесь видами с Музейного кампуса и получите ценные советы о лучших местах для посещения
Лучшее время для посещения Чикаго - это летние месяцы с июня по август. В это время погода теплая и комфортная, а город оживает множеством фестивалей и мероприятий. Однако стоит учитывать, что в это время здесь больше туристов, и цены на проживание могут быть выше. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу: меньше людей и умеренные температуры. Зимой, с ноября по март, погода может быть холодной и ветреной, но это отличное время для посещения музеев и наслаждения атмосферой города без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Великолепная миля
Водонапорная башня
Морской пирс
Колесо обозрения
Гранд парк
Букингемский фонтан
Парк Миллениум
Фонтан Краун
Павильон Прицкера
Облачные врата
Описание экскурсии
Вы исследуете визитные карточки Чикаго: Великолепную милю и водонапорную башню, морской пирс и колесо обозрения, Гранд парк и Букингемский фонтан.
Оцените самые высокие современные небоскрёбы, выдающиеся здания начала 20 века и первые высотные дома в городе.
Я расскажу об Аль Капоне и покажу, откуда он управлял своей империей. А ещё вы узнаете о его преемниках и поймёте, почему Чикаго считают городом гангстеров.
Вы погуляете по парку Миллениум и увидите расположенные на его территории фонтан Краун, павильон Прицкера и Облачные врата.
Впечатлитесь необычным садом на крыше и скульптурами всемирно известных мастеров: Шагала, Пикассо, Миро, Калдера и Дюбюффе.
Я покажу старейший отель города и расскажу необычную историю любви его владельцев. И раскрою секрет, какие известные новшества были изобретены и впервые применены именно здесь.
А в завершение отправимся в Музейный кампус, откуда открываются потрясающие виды на чикагский горизонт.
Организационные детали
Дети до 12 лет участвуют в экскурсии бесплатно
В зависимости от ваших пожеланий, можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
Дополнительно можем включить в экскурсию полуторачасовую прогулку по реке Чикаго на кораблике — 45$ с человека
После экскурсии я дам ценные рекомендации: где перекусить знаменитой пиццей, в какие музеи сходить, куда отправиться вечером
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Интерконтиненталь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Чикаго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 302 туристов
Меня зовут Оксана, я живу в Чикаго и очень люблю свой город, его историю, архитектуру, парки и музеи. С радостью делюсь этой любовью с путешественниками и местными жителями. Я много читать дальшеуменьшить
путешествую, встречаюсь и общаюсь с разными людьми, но не перестаю восхищаться красотой Чикаго, удивительным образом сочетающим историю и современность. Если вы хотите почувствовать дух и энергию города, то мои экскурсии — для вас. Я предлагаю маршруты, которые включают в себя как основные достопримечательности, так и потаенные уголки, о которых не пишут в путеводителях. Присоединяйтесь, будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид, с которым прогулка по городу превращается не просто в экскурсию, а в живое и читать дальшеуменьшить
атмосферное путешествие.
Оксана отлично знает Чикаго и рассказывает не только про сам город, но и про реальную жизнь американцев, их привычки, особенности мышления и бытовые тонкости — причём не понаслышке, а через собственный опыт жизни в США. Благодаря этому экскурсия получилась очень живой и настоящей.
Отдельное удовольствие — рекомендации мест с действительно вкусным кофе и отличной выпечкой. Чувствуется, что Оксана знает и любит город, умеет показать его не туристическим, а “своим”.
Очень комфортная атмосфера, интересные разговоры и ощущение, что гуляешь по Чикаго с хорошим знакомым, который знает лучшие места и умеет интересно о них рассказать.
Рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий Чикаго — не только увидеть город, но и немного понять американскую жизнь изнутри.
Оксана
Ответ организатора:
Алесей, спасибо за такой теплый отзыв! Мне было очень приятно провести время с вами, знакомить вас с Чикаго и с особенностями нашей здесь жизни. Желаю вам ярких впечатлений, приятных дальнейших путешествий и еще много незабываемых открытий! Буду рада видеть вас снова!
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Екатерина
100/100! отличный вариант ознакомиться с городом! рекомендую всем,спасибо!
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М
Марина
Замечательная эксркусия! легкая прогулка по городу с очень интересной историей. Оксана поразила невероятно красивым и доступным изложением фактов, без лишней нагрузки. Рекомендую с большим удовольствием!
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А
Александр
Экскурсия получилась насыщенной, интересной и при этом прошла в очень комфортном темпе, который Оксана чутко адаптировала под нас. Мы узнали много нового, увидели самые знаковые места города и получили отличное первое представление о Чикаго. Отдельная благодарность за дополнительную информацию и подборку интересных локаций, которые Оксана прислала после экскурсии — они очень пригодились нам для дальнейшего знакомства с городом!
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М
Марина
Оксана спасибо Вам огромное за интереснейшее знакомство с Чикаго, город который произвел на нас большое впечатление. Комфортный маршрут с потрясающим рассказом об истории города. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, интересно, а воспоминания еще долго будут с нами.
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Д
Дарья
Оксана провела для нас замечательную экскурсию - узнали много из истории Чикаго, истории зданий. Город с экскурсией всегда раскрывается более интересно, глубоко. Рекомендую! Достаточно легко физически, несмотря на 3,5 часа пешей прогулки.