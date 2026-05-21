11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Чикаго

Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
На этой индивидуальной экскурсии по Чикаго вы узнаете о людях, которые сделали город одним из самых ярких в мире. Вас ждут знаменитые достопримечательности, такие как Великолепная миля, морской пирс и
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Гранд парк. Погрузитесь в атмосферу гангстерского Чикаго, узнав о жизни Аль Капоне. Прогуляйтесь по парку Миллениум, полюбуйтесь скульптурами Шагала и Пикассо.

В завершение экскурсии насладитесь видами с Музейного кампуса и получите ценные советы о лучших местах для посещения

5
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 📚 История Аль Капоне
  • 🎨 Скульптуры известных мастеров
  • 🌆 Потрясающие виды на город
  • 🍕 Советы по местной кухне

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Чикаго - это летние месяцы с июня по август. В это время погода теплая и комфортная, а город оживает множеством фестивалей и мероприятий. Однако стоит учитывать, что в это время здесь больше туристов, и цены на проживание могут быть выше. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу: меньше людей и умеренные температуры. Зимой, с ноября по март, погода может быть холодной и ветреной, но это отличное время для посещения музеев и наслаждения атмосферой города без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Чикаго
Добро пожаловать в Чикаго
Добро пожаловать в Чикаго

Что можно увидеть

  • Великолепная миля
  • Водонапорная башня
  • Морской пирс
  • Колесо обозрения
  • Гранд парк
  • Букингемский фонтан
  • Парк Миллениум
  • Фонтан Краун
  • Павильон Прицкера
  • Облачные врата

Описание экскурсии

Вы исследуете визитные карточки Чикаго: Великолепную милю и водонапорную башню, морской пирс и колесо обозрения, Гранд парк и Букингемский фонтан.

Оцените самые высокие современные небоскрёбы, выдающиеся здания начала 20 века и первые высотные дома в городе.

Я расскажу об Аль Капоне и покажу, откуда он управлял своей империей. А ещё вы узнаете о его преемниках и поймёте, почему Чикаго считают городом гангстеров.

Вы погуляете по парку Миллениум и увидите расположенные на его территории фонтан Краун, павильон Прицкера и Облачные врата.

Впечатлитесь необычным садом на крыше и скульптурами всемирно известных мастеров: Шагала, Пикассо, Миро, Калдера и Дюбюффе.

Я покажу старейший отель города и расскажу необычную историю любви его владельцев. И раскрою секрет, какие известные новшества были изобретены и впервые применены именно здесь.

А в завершение отправимся в Музейный кампус, откуда открываются потрясающие виды на чикагский горизонт.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет участвуют в экскурсии бесплатно
  • В зависимости от ваших пожеланий, можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
  • Дополнительно можем включить в экскурсию полуторачасовую прогулку по реке Чикаго на кораблике — 45$ с человека
  • После экскурсии я дам ценные рекомендации: где перекусить знаменитой пиццей, в какие музеи сходить, куда отправиться вечером

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Интерконтиненталь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Чикаго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 302 туристов
Меня зовут Оксана, я живу в Чикаго и очень люблю свой город, его историю, архитектуру, парки и музеи. С радостью делюсь этой любовью с путешественниками и местными жителями. Я много
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путешествую, встречаюсь и общаюсь с разными людьми, но не перестаю восхищаться красотой Чикаго, удивительным образом сочетающим историю и современность. Если вы хотите почувствовать дух и энергию города, то мои экскурсии — для вас. Я предлагаю маршруты, которые включают в себя как основные достопримечательности, так и потаенные уголки, о которых не пишут в путеводителях. Присоединяйтесь, будет интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
1
3
2
1
Алексей
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид, с которым прогулка по городу превращается не просто в экскурсию, а в живое и
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атмосферное путешествие.

Оксана отлично знает Чикаго и рассказывает не только про сам город, но и про реальную жизнь американцев, их привычки, особенности мышления и бытовые тонкости — причём не понаслышке, а через собственный опыт жизни в США. Благодаря этому экскурсия получилась очень живой и настоящей.

Отдельное удовольствие — рекомендации мест с действительно вкусным кофе и отличной выпечкой. Чувствуется, что Оксана знает и любит город, умеет показать его не туристическим, а “своим”.

Очень комфортная атмосфера, интересные разговоры и ощущение, что гуляешь по Чикаго с хорошим знакомым, который знает лучшие места и умеет интересно о них рассказать.

Рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий Чикаго — не только увидеть город, но и немного понять американскую жизнь изнутри.

Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид,
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид,
Хочу поблагодарить Оксану за прекрасное знакомство с Чикаго. Очень приятный, лёгкий в общении и внимательный гид,
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Алесей, спасибо за такой теплый отзыв! Мне было очень приятно провести время с вами, знакомить вас с Чикаго и с особенностями нашей здесь жизни.
Желаю вам ярких впечатлений, приятных дальнейших путешествий и еще много незабываемых открытий! Буду рада видеть вас снова!
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Екатерина
100/100! отличный вариант ознакомиться с городом! рекомендую всем,спасибо!
100/100! отличный вариант ознакомиться с городом! рекомендую всем,спасибо!
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М
Замечательная эксркусия! легкая прогулка по городу с очень интересной историей. Оксана поразила невероятно красивым и доступным изложением фактов, без лишней нагрузки. Рекомендую с большим удовольствием!
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А
Экскурсия получилась насыщенной, интересной и при этом прошла в очень комфортном темпе, который Оксана чутко адаптировала под нас. Мы узнали много нового, увидели самые знаковые места города и получили отличное первое представление о Чикаго. Отдельная благодарность за дополнительную информацию и подборку интересных локаций, которые Оксана прислала после экскурсии — они очень пригодились нам для дальнейшего знакомства с городом!
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М
Оксана спасибо Вам огромное за интереснейшее знакомство с Чикаго, город который произвел на нас большое впечатление. Комфортный маршрут с потрясающим рассказом об истории города. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, интересно, а воспоминания еще долго будут с нами.
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Д
Оксана провела для нас замечательную экскурсию - узнали много из истории Чикаго, истории зданий. Город с экскурсией всегда раскрывается более интересно, глубоко. Рекомендую! Достаточно легко физически, несмотря на 3,5 часа пешей прогулки.
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