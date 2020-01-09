11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые места Чикаго

Вы исследуете все «визитные карточки» Чикаго: Великолепную милю и водонапорную башню, морской пирс и колесо обозрения, Гранд парк и Букингемский фонтан. Оцените самые высокие современные небоскребы, выдающиеся здания начала XX века и первые высотные дома в городе. Я расскажу о «короле Чикаго», Аль Капоне, и покажу место, откуда он управлял своей империей. А еще вы узнаете о его преемниках и поймете, почему Чикаго считают городом гангстеров.

Сад на крыше и авангардные скульптуры

Вы погуляете по парку Миллениум и увидите расположенные на его территории фонтан Краун, павильон Прицкера и «Облачные врата». Впечатлитесь необычным садом на крыше и скульптурами всемирно известных мастеров: Шагала, Пикассо, Миро, Калдера и Дюбюффе. Кроме того, я покажу старейший отель города и расскажу необычную историю любви его владельцев. А также раскрою секрет, какие ныне известные в мире новшества были изобретены и впервые применены именно здесь.

Чикаго с высоты и полезные советы

В завершение мы отправимся в Музейный кампус, откуда вам откроются потрясающие виды на чикагский горизонт. На прощание я дам ценные практические рекомендации: где перекусить знаменитой чикагской пиццей, куда отправиться вечером, в какие музеи и на какие мероприятия сходить.