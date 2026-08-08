Индивидуальная
до 3 чел.
На встречу с райскими Гавайями
Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $600 за всё до 3 чел.
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