Все экскурсии в Гонолулу
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гонолулу – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от $350. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гонолулу почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
$375
за 1-6 чел.
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Индивидуальная автомобильная экскурсия для тех, кто увлекается военной тематикой
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
$938
за 1-6 чел.
Гавайи - остров вулканов
Индивидальная автомобильная экскурсия по о. Вулканов
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
$360
за 1-3 чел.
На встречу с райскими Гавайями!
Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху
Индивидуальная экскурсия
6ч
$938
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
$350
за 1-6 чел.
- по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$913
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
$425
за 1-6 чел.
Центр Культуры Полинезии
посещение всех полинезийских деревень
по договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Гонолулу»
- Отзыв на: На встречу с райскими Гавайями!KKirill12 сентября 2019Один из лучших гидов! Отличное знание истории Гаваи и классное чувство юмора. Илья нам показал потрясающие места! Нам очень понравилось! Несомненно обратимся в следущий раз!