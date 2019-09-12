Экскурсии Гонолулу

Все экскурсии в Гонолулу

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гонолулу – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от $350. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гонолулу почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пёрл Харбор и город Гонолулу
Индивидуальная экскурсия
5
1
5ч 30м
$375
за 1-6 чел.
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Индивидуальная автомобильная экскурсия для тех, кто увлекается военной тематикой
по договоренности
Гавайи - остров вулканов
Индивидуальная экскурсия
10ч
$938
за 1-6 чел.
Гавайи - остров вулканов
Индивидальная автомобильная экскурсия по о. Вулканов
по договоренности
На встречу с райскими Гавайями!
Индивидуальная экскурсия
5
1
$360
за 1-3 чел.
На встречу с райскими Гавайями!
Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху
Мауи - остров долин
Индивидуальная экскурсия
$938
за 1-6 чел.
Мауи - остров долин
по договоренности
Экскурсия вокруг острова Оаху
Индивидуальная экскурсия
5
2
$350
за 1-6 чел.
Экскурсия вокруг острова Оаху
- по договоренности
Экскурсия на остров Кауаи
Индивидуальная экскурсия
$913
за 1-6 чел.
Экскурсия на остров Кауаи
по договоренности
Центр Культуры Полинезии
Индивидуальная экскурсия
$425
за 1-6 чел.
Центр Культуры Полинезии
посещение всех полинезийских деревень
по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Гонолулу»

  • Отзыв на: На встречу с райскими Гавайями!
    K
    Kirill
    12 сентября 2019
    5
    Один из лучших гидов! Отличное знание истории Гаваи и классное чувство юмора. Илья нам показал потрясающие места! Нам очень понравилось! Несомненно обратимся в следущий раз!
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