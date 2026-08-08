Найдено 1 экскурсия в Гонолулу на русском языке, цена $600. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 3 часа 14 отзывов Индивидуальная до 3 чел. На встречу с райскими Гавайями Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху Начало: На ресепшене вашего отеля от $600 за всё до 3 чел.

Исследуйте Гонолулу в компании лучших гидов! У нас вы найдете экскурсии на любой вкус и бюджет. Ознакомьтесь с ценами, читайте отзывы и выбирайте то, что подходит именно вам. Погрузитесь в культуру и природу Гавайев, бронируя путешествие прямо сейчас. Не упустите шанс увидеть Гонолулу во всей его красе в 2026 году!