Как добраться до Хоббс на самолёте

В Хоббс 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lea County Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хоббс

Лиа-Каунти HOB Lea County Airport Industrial Airpark HBB не гражданский Industrial Airpark

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