Полезная информация о Хоббс

Что нужно знать о Хоббс: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Industrial Airpark, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится