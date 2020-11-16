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Как добраться до Колумбии на самолёте

В Колумбии 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Columbia Metropolitan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Колумбии

  1. Метрополитэн CAE
    Columbia Metropolitan Airport
  2. Owens Field CUBне гражданский
    Owens Field

Самые дешёвые билеты в Колумбию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.11.2020из 🇺🇸Ричмонда5 6043ч 58м (⇵1)
28.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла6 3974ч 18м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка6 4564ч 7м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга8 919 (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Филадельфии15 50621ч 46м (⇵2)
22.10.2020из 🇺🇸Альбукерке18 4249ч 23м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Атланты23 12923ч 8м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Медфорда24 79523ч 28м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Детройт26 28616ч 7м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇸Майами29 69414ч 8м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Москвы29 87851ч 39м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇿Праги30 48717ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Сиракьюса31 6755ч 10м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Казани34 10729ч 21м (⇵2)
17.11.2020из 🇹🇷Стамбула40 71219ч 54м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇦Киева43 37651ч 56м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇦Львова46 20538ч 14м (⇵2)
17.11.2020из 🇦🇿Баку46 74736ч 32м (⇵2)
21.11.2020из 🇹🇷Антальи55 42655ч 57м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга57 66860ч 49м (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇭Манилы59 56952ч 24м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Колумбии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Киллин, Лас-Вегас, Лагос, Миннеаполис и Нью-Йорк

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