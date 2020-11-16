Как добраться до Колумбии на самолёте
В Колумбии 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Columbia Metropolitan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Колумбии
- Метрополитэн CAEColumbia Metropolitan Airport
- Owens Field CUBне гражданскийOwens Field
Самые дешёвые билеты в Колумбию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.11.2020
|из 🇺🇸Ричмонда
|5 604
|3ч 58м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|6 397
|4ч 18м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|6 456
|4ч 7м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|8 919
|8ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|15 506
|21ч 46м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Альбукерке
|18 424
|9ч 23м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|23 129
|23ч 8м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Медфорда
|24 795
|23ч 28м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Детройт
|26 286
|16ч 7м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|29 694
|14ч 8м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|29 878
|51ч 39м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|30 487
|17ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Сиракьюса
|31 675
|5ч 10м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|34 107
|29ч 21м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|40 712
|19ч 54м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|43 376
|51ч 56м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|46 205
|38ч 14м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|46 747
|36ч 32м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|55 426
|55ч 57м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|57 668
|60ч 49м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|59 569
|52ч 24м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Колумбии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Колумбии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Киллин, Лас-Вегас, Лагос, Миннеаполис и Нью-Йорк
- 17.10.202031.10.2020
- 06.01.202110.01.2021
- 25.11.202009.01.2021
- 29.10.202030.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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