Полезная информация о Колумбии
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Местное время в Колумбии
14:5030
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Колумбия
|По-английски
|Columbia
|Столица региона
|Колумбия является столицей региона
|Население города
|133 803 чел.
|Аэропорты
|Метрополитэн CAE, Owens Field CUB
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|97 м. от уровня моря
Где находится Колумбия на карте
Колумбия