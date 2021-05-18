Всё о Колумбии

Полезная информация о Колумбии

Что нужно знать о Колумбии: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Метрополитэн, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Колумбии
14:5030
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКолумбия
По-английскиColumbia
Столица регионаКолумбия является столицей региона
Население города133 803 чел.
АэропортыМетрополитэн CAE, Owens Field CUB
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота97 м. от уровня моря

Где находится Колумбия на карте

Колумбия фото города
Колумбия

Когда лучше лететь в Колумбию

Расписание авиа-рейсов