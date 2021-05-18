Всё о Ла-Верне

Полезная информация о Ла-Верне

Что нужно знать о Ла-Верне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ла-Верне
12:5924
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаЛа-Верн
По-английскиLa Verne
Население города32 681 чел.
АэропортBrackett Field POC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота328 м. от уровня моря

Где находится Ла-Верн на карте