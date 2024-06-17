Для путешествия в США необходимо самостоятельно получить визу.

Проживание. В отелях с рейтингом не ниже 8 звёзд по booking.com. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами.

Питание. Частично включены завтраки в отелях, где входят в стоимость проживания. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. Возраст по согласованию. Тур активный.

Виза. Необходима.