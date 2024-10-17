Проедем по трассе US 66, заглянем в город из «Тачек» и
Описание тура
Организационные детали
Для путешествия в США необходимо самостоятельно получить визу.
Проживание. В отелях с рейтингом не ниже 8 звёзд по booking.com. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами.
Питание. Частично включены завтраки в отелях, где входят в стоимость проживания. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Тур активный, не для маленьких детей.
Виза. Необходима.
Программа тура по дням
По трассе US 66 к Гранд-Каньону
Выезжаем из Лас-Вегаса в 10:00. Точное место встречи вы узнаете заранее.
В нашем туре будет много природных и впечатляющих локаций, одна из них — Гранд-Каньон. К нему ведёт историческая трасса US 66, которая в 20-30-е годы прошлого века связывала восток и запад США и была важнейшей государственной дорогой. Остановимся в небольшом городке Селигман, являющемся прототипом вымышленного Радиатор-Спрингс из «Тачек».
Совсем скоро во всей красе перед нами откроется один из глубочайших каньонов мира. Находится он на территории национального парка «Гранд-Каньон» и является уникальным геологическим объектом планеты. Мы проедем вдоль южного ребра, будем останавливаться на видовых точках. В самой широкой части каньона посмотрим на закат.
Долина монументов из фильмов и рекламы
Сегодня отправимся на границу двух штатов в Долину монументов — излюбленное место американских режиссёров, которое часто мелькает в вестернах. Увидим высоченные песчаные скалы необычной формы на пустынной равнине. Территория отведена для индейцев племени навахо, которые сопровождают путешественников на экскурсиях по заповеднику.
Каньон Антилопы, озеро Пауэлл и каньон Подкова
На севере Аризоны находится удивительный природный объект — каньон Антилопы. Место впечатляет длинными ходами между рыже-красными почвенными образованиями. Тоннели практически незаметны с поверхности и достигают шести метров в глубину. Здесь мы почувствуем себя словно в недрах Марса.
Далее отправимся купаться в озере Пауэлл и любоваться с высоты рекой Колорадо. Она образует резкий изгиб, напоминающий по форме подкову.
Национальный парк «Брайс»
Продолжим знакомиться с природными богатствами США в национальном парке «Брайс», где находится один из самых необычных каньонов мира. Главная особенность — худусы, они же высокие песчаные столбы. Посмотрим на каньон с высоты и найдём схожесть объекта с Терракотовой армией в Китае. Прогуляемся по лабиринтам среди худусов и сделаем эффектные фото со смотровых площадок.
Каньон-оазис Зайон и возвращение в Лас-Вегас
В заключительный день путешествия посетим ещё один национальный парк с впечатляющим каньоном — «Зайон». Здесь гораздо больше зелени, которая прячется в тени между скалами. После дождя образуются низвергающиеся водопады. Прохлады и свежести месту добавляет река.
Далее отправимся обратно в Лас-Вегас. По дороге остановимся на обед в небольшом городе, где посетим один из главных храмов мормонов в США. Путешествие завершится ориентировочно в 18:00 в Лас-Вегасе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 750
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Что включено
- Проживание
- Частично завтраки
- Все переезды по программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Сопровождение профессиональным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
- Перелёт до Лас-Вегаса и обратно в ваш город
- Питание
- Дополнительные развлечения (по желанию)