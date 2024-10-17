6 каньонов США и места из фильмов: тур в мини-группе

Увидеть одно из семи чудес природы из списка CNN, посетить Радиатор-Спрингс и долину из вестернов
В этом туре собраны самые эффектные каньоны США и знаменитые места по пути, ради которых сюда приезжают со всего мира.

Проедем по трассе US 66, заглянем в город из «Тачек» и
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посетим уникальные геологические объекты на территории трёх национальных парков.

Прогуляемся по марсианским лабиринтам среди скал, найдём оазисы и отправимся на экскурсию по Долине монументов в сопровождении индейцев. Старт и финиш в Лас-Вегасе.

6 каньонов США и места из фильмов: тур в мини-группе
6 каньонов США и места из фильмов: тур в мини-группе
6 каньонов США и места из фильмов: тур в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для путешествия в США необходимо самостоятельно получить визу.

Проживание. В отелях с рейтингом не ниже 8 звёзд по booking.com. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами.

Питание. Частично включены завтраки в отелях, где входят в стоимость проживания. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Тур активный, не для маленьких детей.

Виза. Необходима.

Программа тура по дням

1 день

По трассе US 66 к Гранд-Каньону

Выезжаем из Лас-Вегаса в 10:00. Точное место встречи вы узнаете заранее.

В нашем туре будет много природных и впечатляющих локаций, одна из них — Гранд-Каньон. К нему ведёт историческая трасса US 66, которая в 20-30-е годы прошлого века связывала восток и запад США и была важнейшей государственной дорогой. Остановимся в небольшом городке Селигман, являющемся прототипом вымышленного Радиатор-Спрингс из «Тачек».

Совсем скоро во всей красе перед нами откроется один из глубочайших каньонов мира. Находится он на территории национального парка «Гранд-Каньон» и является уникальным геологическим объектом планеты. Мы проедем вдоль южного ребра, будем останавливаться на видовых точках. В самой широкой части каньона посмотрим на закат.

По трассе US 66 к Гранд-КаньонуПо трассе US 66 к Гранд-КаньонуПо трассе US 66 к Гранд-КаньонуПо трассе US 66 к Гранд-КаньонуПо трассе US 66 к Гранд-Каньону
2 день

Долина монументов из фильмов и рекламы

Сегодня отправимся на границу двух штатов в Долину монументов — излюбленное место американских режиссёров, которое часто мелькает в вестернах. Увидим высоченные песчаные скалы необычной формы на пустынной равнине. Территория отведена для индейцев племени навахо, которые сопровождают путешественников на экскурсиях по заповеднику.

Долина монументов из фильмов и рекламыДолина монументов из фильмов и рекламыДолина монументов из фильмов и рекламыДолина монументов из фильмов и рекламы
3 день

Каньон Антилопы, озеро Пауэлл и каньон Подкова

На севере Аризоны находится удивительный природный объект — каньон Антилопы. Место впечатляет длинными ходами между рыже-красными почвенными образованиями. Тоннели практически незаметны с поверхности и достигают шести метров в глубину. Здесь мы почувствуем себя словно в недрах Марса.

Далее отправимся купаться в озере Пауэлл и любоваться с высоты рекой Колорадо. Она образует резкий изгиб, напоминающий по форме подкову.

Каньон Антилопы, озеро Пауэлл и каньон ПодковаКаньон Антилопы, озеро Пауэлл и каньон ПодковаКаньон Антилопы, озеро Пауэлл и каньон ПодковаКаньон Антилопы, озеро Пауэлл и каньон Подкова
4 день

Национальный парк «Брайс»

Продолжим знакомиться с природными богатствами США в национальном парке «Брайс», где находится один из самых необычных каньонов мира. Главная особенность — худусы, они же высокие песчаные столбы. Посмотрим на каньон с высоты и найдём схожесть объекта с Терракотовой армией в Китае. Прогуляемся по лабиринтам среди худусов и сделаем эффектные фото со смотровых площадок.

Национальный парк «Брайс»Национальный парк «Брайс»Национальный парк «Брайс»Национальный парк «Брайс»
5 день

Каньон-оазис Зайон и возвращение в Лас-Вегас

В заключительный день путешествия посетим ещё один национальный парк с впечатляющим каньоном — «Зайон». Здесь гораздо больше зелени, которая прячется в тени между скалами. После дождя образуются низвергающиеся водопады. Прохлады и свежести месту добавляет река.

Далее отправимся обратно в Лас-Вегас. По дороге остановимся на обед в небольшом городе, где посетим один из главных храмов мормонов в США. Путешествие завершится ориентировочно в 18:00 в Лас-Вегасе.

Каньон-оазис Зайон и возвращение в Лас-ВегасКаньон-оазис Зайон и возвращение в Лас-ВегасКаньон-оазис Зайон и возвращение в Лас-ВегасКаньон-оазис Зайон и возвращение в Лас-Вегас

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Частично завтраки
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Сопровождение профессиональным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Лас-Вегаса и обратно в ваш город
  • Питание
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
Завершение: Г. Лас-Вегас, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лас-Вегаса

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе турыКаньоныНа микроавтобусе

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