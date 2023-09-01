Индивидуальный тур по национальным паркам Йосемити и Секвойя в Лас-Вегасе
Тур идеально подойдет для тех, кто хочет провести отдых среди красивейших пейзажей.
Мы проведем два дня в национальных парках Йосемити и Секвойя — здесь расположились высокие водопады, гигантские леса и великолепные ландшафты.
Мы проведем два дня в национальных парках Йосемити и Секвойя — здесь расположились высокие водопады, гигантские леса и великолепные ландшафты.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Национальный парк Йосемити
- Национальный парк Секвойя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отдых среди природыЭтот тур специально разработан для любителей природы, красивейших пейзажей и пеших прогулок. Хочу предложить Вам на 2 дня уехать от цивилизации и познакомить Вас с национальными парками Йосемити и Секвойя — это чудесные места с шикарными видами природы и чистейшим воздухом. Йосемити поразит своими величественными скалами, водопадами, озерами и реками, а также богатым животным миром. В парке Секвойя растут самые большие деревья в мире. Масса ярких впечатлений Вам будет обеспечена!
Национальный парк Йосемити Великолепные ландшафты с девственной природой, гигантские монолиты Half Dome и El Capitan, зеркальные озёра, величественные живописные водопады, спадающие в долину с высоты более 300 метров, бурлящие горные реки, все это, и многое другое Вы увидите в этом удивительном по красоте и силе природы месте! Парк Секвойя — лес гигантов Утром Вы отправитесь в национальный парк Секвойя. Самое большое дерево на Земле — секвойя Генерала Шермана высотой около 83 метров и окружностью около 24,1 метра растет именно здесь, в лесу Гигантов. Рядом с ней находятся пять из десяти самых больших по объему древесины деревьев в мире. Прогулка среди секвой оставит невероятное ощущение. Ученые утверждают, что секвойи существовали еще в юрский период и занимали огромные территории в Северном полушарии. Сейчас их можно увидеть только в Калифорнии и в Южном Орегоне. Здесь они чувствуют себя комфортно, потому что любят влагу, которую приносят туманы с Тихого океана. Что важно знать окончание тура возможно в Сан-Франциско за доп. плату.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Вашего места пребывания и обратно
- Что не входит
- Стоимость отеля в Фресно
- Окончание тура в Сан-Франциско (за доп. плату)
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Лос-Анджелесе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Гид заберет Вас из вашего места пребывания в Лос-Анджелесе. Для уточнения информации Вы можете связаться с гидом по номеру +1 818 919 9305
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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