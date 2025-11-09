Мои заказы

По первой дороге из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско

Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание тура

Уникальное путешествие по побережью Тихого океана

Этот тур — одно из самых захватывающих путешествий по Америке, которое проведет вас вдоль живописного тихоокеанского побережья по великолепному шоссе № 1. Мы сделаем остановки в самых ярких и колоритных местах, откуда открываются впечатляющие виды, словно сошедшие с обложек журналов. Кроме того, вас ждут дегустации знаменитых калифорнийских вин и восхитительная местная кухня.

День 1: Лос-Анджелес — Санта-Барбара — Солванг — Долина Санта-Инес

Утром мы выезжаем из Лос-Анджелеса и вскоре оказываемся в Санта-Барбаре. Здесь я познакомлю вас с центральной частью города, включая испано-францисканскую миссию, старинные здания и торговую улочку Стейт, а также набережную. Мы поднимемся на обзорную площадку здания городского суда и насладимся великолепным видом на город и окрестности.

Далее, проехав вдоль живописного озера Качума, мы попадем в Долину Санта-Инес, известную своими виноградниками. Здесь вы сможете продегустировать лучшие сорта вин на самых известных винодельнях региона. Затем мы отправимся в Солванг, небольшую «датскую деревушку», где будет возможность прогуляться и пообедать. В конце дня — переезд в Камбрию или Сан-Симеон на ночевку.

День 2: Сан-Симеон — Биг Сур — Кармел — Монтерей — Сан-Франциско

Утром у вас будет возможность посетить замок медиамагната Уильяма Херста. После выхода из Сан-Симеона мы сделаем остановку на пляже морских слонов, а затем начнется удивительное путешествие по самому живописному участку дороги № 1. Мы увидим девственные леса Биг Сура, умиротворенный океан и горные серпантины — эту красоту невозможно описать словами!

По пути мы пообедаем в великолепном ресторане на обрыве с видом на океан. Наши следующие остановки — необычный городок художников и арт-галерей Кармел, а также бывшая столица Калифорнии, известная своим «консервным рядом», Монтерей. Вечером мы прибудем в Сан-Франциско, где завершится наше удивительное путешествие.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Вашем отеле
Что не входит в цену
  • Отель
  • Винные дегустации
  • Билеты в замок Херста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

