Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Уникальное путешествие по побережью Тихого океана

Этот тур — одно из самых захватывающих путешествий по Америке, которое проведет вас вдоль живописного тихоокеанского побережья по великолепному шоссе № 1. Мы сделаем остановки в самых ярких и колоритных местах, откуда открываются впечатляющие виды, словно сошедшие с обложек журналов. Кроме того, вас ждут дегустации знаменитых калифорнийских вин и восхитительная местная кухня.

День 1: Лос-Анджелес — Санта-Барбара — Солванг — Долина Санта-Инес

Утром мы выезжаем из Лос-Анджелеса и вскоре оказываемся в Санта-Барбаре. Здесь я познакомлю вас с центральной частью города, включая испано-францисканскую миссию, старинные здания и торговую улочку Стейт, а также набережную. Мы поднимемся на обзорную площадку здания городского суда и насладимся великолепным видом на город и окрестности.

Далее, проехав вдоль живописного озера Качума, мы попадем в Долину Санта-Инес, известную своими виноградниками. Здесь вы сможете продегустировать лучшие сорта вин на самых известных винодельнях региона. Затем мы отправимся в Солванг, небольшую «датскую деревушку», где будет возможность прогуляться и пообедать. В конце дня — переезд в Камбрию или Сан-Симеон на ночевку.

День 2: Сан-Симеон — Биг Сур — Кармел — Монтерей — Сан-Франциско

Утром у вас будет возможность посетить замок медиамагната Уильяма Херста. После выхода из Сан-Симеона мы сделаем остановку на пляже морских слонов, а затем начнется удивительное путешествие по самому живописному участку дороги № 1. Мы увидим девственные леса Биг Сура, умиротворенный океан и горные серпантины — эту красоту невозможно описать словами!

По пути мы пообедаем в великолепном ресторане на обрыве с видом на океан. Наши следующие остановки — необычный городок художников и арт-галерей Кармел, а также бывшая столица Калифорнии, известная своим «консервным рядом», Монтерей. Вечером мы прибудем в Сан-Франциско, где завершится наше удивительное путешествие.