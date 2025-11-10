В течение этого небольшого красочного тура Вы познакомитесь с неповторимым Сан-Диего и с солнечной долиной виноделия Темекула, а также осуществите полет на воздушном шаре прямо над живописным тихоокеанским побережьем на рассвете! Вас ждут лучшие сорта калифорнийских вин, изысканные закуски, яркие ракурсы для фотографий, невероятное количество положительных эмоций и, конечно, масса интересных фактов об этих краях.

Описание тура

Приглашаем в увлекательное путешествие!

На протяжении этого яркого тура вы сможете открыть для себя удивительные уголки Сан-Диего и солнечной долины виноделия Темекула. Ожидает вас незабываемый полет на воздушном шаре над живописным тихоокеанским побережьем на рассвете!

В программе - лучшие сорта калифорнийских вин, изысканные закуски, потрясающие ракурсы для ваших фотографий и множество интересных фактов о волшебных местах, которые мы посетим.

День 1: Лос-Анджелес — Сан-Диего — Темекула

Ранним утром отправляемся из Лос-Анджелеса. По прибытии в Сан-Диего первым делом посетим живописный район Ла-Хойя, где сможем насладиться видом на морских котиков, которые наслаждаются солнцем. Отсюда открываются фантастические виды на город и океан с одной из лучших смотровых площадок.

Наша следующая остановка — полуостров Коронадо, известный историческим отелем «Дель Коронадо». Этот самый старый деревянный отель в США вдохновил Фрэнка Баума, автора «Волшебника в стране Оз». Здесь также проходили съемки знаменитого фильма «В джазе только девушки».

Затем мы направимся в Даунтаун, который порадует вас атмосферными улочками с газовыми фонарями, набережной и морским музеем с уникальными экспонатами. После обеда в уютном ресторанчике мы отправимся в Бальбоа парк, известный своей красотой и архитектурным изяществом, напоминающим старинный испанский город. Вы сможете прогуляться по его волшебным аллеям и садом.

В завершение дня отправимся в долину виноделия Темекулы для ночевки.

День 2: Темекула — Лос-Анджелес

Утро начнется с незабываемого полета на воздушном шаре над захватывающими виноградниками и долинами. Ваша корзина поднимется над землей вместе с восходом солнца, а мягкий свет постепенно окутит всю долину.

Путешествие включает:

60–75 минут полета на воздушном шаре

Шампанское

Континентальный завтрак

Фотография на память

После полета вы сможете осмотреть главные достопримечательности и продегустировать знаменитые калифорнийские вина в лучших винодельнях долины. Затем мы вернемся в Лос-Анджелес.

Примечание: места на тур на воздушном шаре ограничены, поэтому рекомендуется бронировать заранее. Цена может варьироваться в зависимости от сезона и дня недели. Пожалуйста, обращайтесь за подробностями.