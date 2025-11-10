Описание тура
Приглашаем в увлекательное путешествие!
На протяжении этого яркого тура вы сможете открыть для себя удивительные уголки Сан-Диего и солнечной долины виноделия Темекула. Ожидает вас незабываемый полет на воздушном шаре над живописным тихоокеанским побережьем на рассвете!
В программе - лучшие сорта калифорнийских вин, изысканные закуски, потрясающие ракурсы для ваших фотографий и множество интересных фактов о волшебных местах, которые мы посетим.
День 1: Лос-Анджелес — Сан-Диего — Темекула
Ранним утром отправляемся из Лос-Анджелеса. По прибытии в Сан-Диего первым делом посетим живописный район Ла-Хойя, где сможем насладиться видом на морских котиков, которые наслаждаются солнцем. Отсюда открываются фантастические виды на город и океан с одной из лучших смотровых площадок.
Наша следующая остановка — полуостров Коронадо, известный историческим отелем «Дель Коронадо». Этот самый старый деревянный отель в США вдохновил Фрэнка Баума, автора «Волшебника в стране Оз». Здесь также проходили съемки знаменитого фильма «В джазе только девушки».
Затем мы направимся в Даунтаун, который порадует вас атмосферными улочками с газовыми фонарями, набережной и морским музеем с уникальными экспонатами. После обеда в уютном ресторанчике мы отправимся в Бальбоа парк, известный своей красотой и архитектурным изяществом, напоминающим старинный испанский город. Вы сможете прогуляться по его волшебным аллеям и садом.
В завершение дня отправимся в долину виноделия Темекулы для ночевки.
День 2: Темекула — Лос-Анджелес
Утро начнется с незабываемого полета на воздушном шаре над захватывающими виноградниками и долинами. Ваша корзина поднимется над землей вместе с восходом солнца, а мягкий свет постепенно окутит всю долину.
Путешествие включает:
- 60–75 минут полета на воздушном шаре
- Шампанское
- Континентальный завтрак
- Фотография на память
После полета вы сможете осмотреть главные достопримечательности и продегустировать знаменитые калифорнийские вина в лучших винодельнях долины. Затем мы вернемся в Лос-Анджелес.
Примечание: места на тур на воздушном шаре ограничены, поэтому рекомендуется бронировать заранее. Цена может варьироваться в зависимости от сезона и дня недели. Пожалуйста, обращайтесь за подробностями.
Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
- Отель, винные дегустации, полет на шаре