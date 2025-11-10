Мои заказы

В Сан-Диего и Темекулу на 2 дня

В течение этого небольшого красочного тура Вы познакомитесь с неповторимым Сан-Диего и с солнечной долиной виноделия Темекула, а также осуществите полет на воздушном шаре прямо над живописным тихоокеанским побережьем на рассвете! Вас ждут лучшие сорта калифорнийских вин, изысканные закуски, яркие ракурсы для фотографий, невероятное количество положительных эмоций и, конечно, масса интересных фактов об этих краях.
В Сан-Диего и Темекулу на 2 дня
В Сан-Диего и Темекулу на 2 дня
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание тура

Приглашаем в увлекательное путешествие!

На протяжении этого яркого тура вы сможете открыть для себя удивительные уголки Сан-Диего и солнечной долины виноделия Темекула. Ожидает вас незабываемый полет на воздушном шаре над живописным тихоокеанским побережьем на рассвете!

В программе - лучшие сорта калифорнийских вин, изысканные закуски, потрясающие ракурсы для ваших фотографий и множество интересных фактов о волшебных местах, которые мы посетим.

День 1: Лос-Анджелес — Сан-Диего — Темекула

Ранним утром отправляемся из Лос-Анджелеса. По прибытии в Сан-Диего первым делом посетим живописный район Ла-Хойя, где сможем насладиться видом на морских котиков, которые наслаждаются солнцем. Отсюда открываются фантастические виды на город и океан с одной из лучших смотровых площадок.

Наша следующая остановка — полуостров Коронадо, известный историческим отелем «Дель Коронадо». Этот самый старый деревянный отель в США вдохновил Фрэнка Баума, автора «Волшебника в стране Оз». Здесь также проходили съемки знаменитого фильма «В джазе только девушки».

Затем мы направимся в Даунтаун, который порадует вас атмосферными улочками с газовыми фонарями, набережной и морским музеем с уникальными экспонатами. После обеда в уютном ресторанчике мы отправимся в Бальбоа парк, известный своей красотой и архитектурным изяществом, напоминающим старинный испанский город. Вы сможете прогуляться по его волшебным аллеям и садом.

В завершение дня отправимся в долину виноделия Темекулы для ночевки.

День 2: Темекула — Лос-Анджелес

Утро начнется с незабываемого полета на воздушном шаре над захватывающими виноградниками и долинами. Ваша корзина поднимется над землей вместе с восходом солнца, а мягкий свет постепенно окутит всю долину.

Путешествие включает:

  • 60–75 минут полета на воздушном шаре
  • Шампанское
  • Континентальный завтрак
  • Фотография на память

После полета вы сможете осмотреть главные достопримечательности и продегустировать знаменитые калифорнийские вина в лучших винодельнях долины. Затем мы вернемся в Лос-Анджелес.

Примечание: места на тур на воздушном шаре ограничены, поэтому рекомендуется бронировать заранее. Цена может варьироваться в зависимости от сезона и дня недели. Пожалуйста, обращайтесь за подробностями.

Ежедневно, точное время согласуется с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида, трансфер
Что не входит в цену
  • Отель, винные дегустации, полет на шаре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лос-Анджелеса

Похожие туры из Лос-Анджелеса

Шоссе №1 из ЛА в СФ или наоборот
2 дня
Шоссе №1 из ЛА в СФ или наоборот
Начало: Ваш отель
Расписание: Every day at 9 am // Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$2256 за всё до 6 чел.
Национальные парки Секвойя и Йосемити
2 дня
Национальные парки Секвойя и Йосемити
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$1825 за всё до 6 чел.
Шик Лас-Вегаса
2 дня
Шик Лас-Вегаса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$1350 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Лос-Анджелесе
Все туры из Лос-Анджелеса