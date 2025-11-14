Калифорнийский роуд-трип по побережью и нацпаркам в мини-группе
Объехать 6 городов, отдохнуть в "Секвойе" и "Йосемити", налюбоваться горами и океаном
Приготовьте пауэрбанк и удобную обувь — в этом путешествии будет много красивых локаций, которые мы проедем, пройдём и сфотографируем.
Мы направимся навстречу приключениям из Лос-Анджелеса и вдоль кромки океана сразу же читать дальше
проследуем в Санта-Монику, Малибу и Санта-Барбару.
Затем на пару дней попрощаемся с побережьем и продвинемся вглубь континента, чтобы оказаться среди гигантских деревьев, грандиозных скальных массивов, впечатляющих масштабами водопадов национальных парков «Секвойя» и «Йосемити».
Вернувшись к тихоокеанским берегам, мы посетим атмосферные Кармел и Монтерей и завершим тур, осмотрев визитные карточки Сан-Франциско.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 3+
Программа тура по дням
1 день
Санта-Моника, Малибу, Санта-Барбара
Встречаемся в аэропорту Лос-Анджелеса, знакомимся и выезжаем по одной из красивейших дорог Америки — тихоокеанскому хайвэю №1. По пути посетим Санта-Монику и Малибу, погуляем по улочкам Санта-Барбары, притягивающей гостей архитектурой в испанском стиле, историческими памятниками и средиземноморской природой.
2 день
Национальный парк «Секвойя»: самое большое в мире дерево, гора Моро
Сегодня мы побываем в удивительном месте — нацпарке «Секвойя», в котором растут одни из самых древних деревьев на планете. Мы восхитимся масштабами Генерала Шермана — крупнейшего в мире живого организма. Пройдём по вырубленному в стволе тоннелю и поднимемся на скалу Моро, которую индейцы считали священной.
3 день
Национальный парк «Йосемити»: горы, леса, водопады
Этот день вновь посвятим заповедным землям — нацпарку «Йосемити». Наш маршрут пролегает в окружении грандиозных скальных массивов и зарослей гигантских секвой — пейзажи невероятные! По удивительно живописной тропе мы поднимемся к водопаду Вернал, а спустившись в долину, доберёмся к Йосемитскому водопаду, одному из высочайших на континенте. Есть вероятность издалека увидеть медведей.
4 день
Кармел, Монтерей, Сан-Франциско
Завершим тур на побережье Тихого океана. Заедем в Кармел и Монтерей и задержимся в Сан-Франциско. Спустимся по извилистой улочке Ломбард, поднимемся на смотровую башни Койт, понаблюдаем за морскими котиками на историческом причале №39, полюбуемся Золотыми воротами. Вечером — трансфер к аэропорту.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$2180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, где предусмотрено отелями
Все трансферы по маршруту
Трансферы от/до аэропортов
Сопровождением гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Лос-Анджелес и обратно в ваш город из Сан-Франциско
Питание
Виза
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лос-Анджелеса, 9:00
Завершение: Аэропорт Сан-Франциско, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Лос-Анджелесе
Провёл экскурсии для 36 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!