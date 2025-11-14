Мои заказы

Калифорнийский роуд-трип по побережью и нацпаркам в мини-группе

Объехать 6 городов, отдохнуть в "Секвойе" и "Йосемити", налюбоваться горами и океаном
Приготовьте пауэрбанк и удобную обувь — в этом путешествии будет много красивых локаций, которые мы проедем, пройдём и сфотографируем.

Мы направимся навстречу приключениям из Лос-Анджелеса и вдоль кромки океана сразу же
читать дальше

проследуем в Санта-Монику, Малибу и Санта-Барбару.

Затем на пару дней попрощаемся с побережьем и продвинемся вглубь континента, чтобы оказаться среди гигантских деревьев, грандиозных скальных массивов, впечатляющих масштабами водопадов национальных парков «Секвойя» и «Йосемити».

Вернувшись к тихоокеанским берегам, мы посетим атмосферные Кармел и Монтерей и завершим тур, осмотрев визитные карточки Сан-Франциско.

Калифорнийский роуд-трип по побережью и нацпаркам в мини-группе
Калифорнийский роуд-трип по побережью и нацпаркам в мини-группе
Калифорнийский роуд-трип по побережью и нацпаркам в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+

Программа тура по дням

1 день

Санта-Моника, Малибу, Санта-Барбара

Встречаемся в аэропорту Лос-Анджелеса, знакомимся и выезжаем по одной из красивейших дорог Америки — тихоокеанскому хайвэю №1. По пути посетим Санта-Монику и Малибу, погуляем по улочкам Санта-Барбары, притягивающей гостей архитектурой в испанском стиле, историческими памятниками и средиземноморской природой.

Санта-Моника, Малибу, Санта-БарбараСанта-Моника, Малибу, Санта-БарбараСанта-Моника, Малибу, Санта-БарбараСанта-Моника, Малибу, Санта-Барбара
2 день

Национальный парк «Секвойя»: самое большое в мире дерево, гора Моро

Сегодня мы побываем в удивительном месте — нацпарке «Секвойя», в котором растут одни из самых древних деревьев на планете. Мы восхитимся масштабами Генерала Шермана — крупнейшего в мире живого организма. Пройдём по вырубленному в стволе тоннелю и поднимемся на скалу Моро, которую индейцы считали священной.

Национальный парк «Секвойя»: самое большое в мире дерево, гора МороНациональный парк «Секвойя»: самое большое в мире дерево, гора МороНациональный парк «Секвойя»: самое большое в мире дерево, гора МороНациональный парк «Секвойя»: самое большое в мире дерево, гора Моро
3 день

Национальный парк «Йосемити»: горы, леса, водопады

Этот день вновь посвятим заповедным землям — нацпарку «Йосемити». Наш маршрут пролегает в окружении грандиозных скальных массивов и зарослей гигантских секвой — пейзажи невероятные! По удивительно живописной тропе мы поднимемся к водопаду Вернал, а спустившись в долину, доберёмся к Йосемитскому водопаду, одному из высочайших на континенте. Есть вероятность издалека увидеть медведей.

Национальный парк «Йосемити»: горы, леса, водопадыНациональный парк «Йосемити»: горы, леса, водопадыНациональный парк «Йосемити»: горы, леса, водопадыНациональный парк «Йосемити»: горы, леса, водопады
4 день

Кармел, Монтерей, Сан-Франциско

Завершим тур на побережье Тихого океана. Заедем в Кармел и Монтерей и задержимся в Сан-Франциско. Спустимся по извилистой улочке Ломбард, поднимемся на смотровую башни Койт, понаблюдаем за морскими котиками на историческом причале №39, полюбуемся Золотыми воротами. Вечером — трансфер к аэропорту.

Кармел, Монтерей, Сан-ФранцискоКармел, Монтерей, Сан-ФранцискоКармел, Монтерей, Сан-ФранцискоКармел, Монтерей, Сан-Франциско

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, где предусмотрено отелями
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Сопровождением гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Лос-Анджелес и обратно в ваш город из Сан-Франциско
  • Питание
  • Виза
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Лос-Анджелеса, 9:00
Завершение: Аэропорт Сан-Франциско, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Лос-Анджелесе
Провёл экскурсии для 36 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей. Я более 12 лет живу в Лас-Вегасе и занимаюсь организацией туров в окрестностях и не только. Скучными и заезженными маршрутами уже никого не удивить, поэтому всегда планирую программы по малоизвестным, но не менее привлекательным достопримечательностям западной части США, Мексики и Карибам. Всё официально и на высшем уровне!

Тур входит в следующие категории Лос-Анджелеса

Похожие туры из Лос-Анджелеса

Национальные парки Секвойя и Йосемити
2 дня
Национальные парки Секвойя и Йосемити
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
$1825 за всё до 6 чел.
Must visit: национальные парки Йосемити и Секвойя
Пешая
2 дня
Must visit: национальные парки Йосемити и Секвойя
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$1825 за всё до 6 чел.
Путешествие вдоль Тихоокеанского побережья по Хайвей
2 дня
Путешествие вдоль Тихоокеанского побережья по Хайвей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
14 ноя в 12:00
15 ноя в 09:00
$1938 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Лос-Анджелесе
Все туры из Лос-Анджелеса