Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Экскурсия в г. Сент-Огастин

Гид S.
Гид S. – Гид из Орландо
Экскурсия в г.

Сент-Огастин
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $428 за человека

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Экскурсия в г. Сент-Огастин
Экскурсия в г. Сент-Огастин
Сент-Августин (или Сент-Огастин), Флорида (St. Augustine, Florida) — первое сохранившееся до наших дней поселение европейцев на территории современных Соединенных Штатов. Поселение Сент-Августин было основано испанцами в 1565 году Сент-Августин сумел сохранить свое уникальное наследие: многим из городских зданий и магазинов — не один век! В течение почти 200 лет Сент-Августин был свидетелем многочисленных сражений испанцев с французами и англичанами. Крепость Сан-Маркос (Castillo de San Marcos) — самый старый каменный форт в США. Испания владела территорией до 1821 года, когда Флорида присоединилась к Соединенным Штатам. Исторический дух Сент-Августина все еще ощущается на его живописных узких мощеных булыжником улицах с домами из ракушечника и каменными зданиями 18–19 веков, обрамленных столетними дубами… Прекрасно сохранился и испанский форт Кастильо де Сан-Маркос с мощными стенами, высота которых достигает 10 метров, а толщина — почти 4! Эта старинная крепость на берегу залива Матансас (Matanzas Bay) — превосходный образец фортификационных укреплений испанцев в Новом Свете. Не менее интересны и такие достопримечательности 🏛️ Сент-Августина, как самое старое деревянное здание школы и самый старый каменный дом на территории США. Обоим зданиям более 300 лет. Достопримечательности Сент-Августина включают Музей 🖼 Лайтнера (Lightner Museum), Флеглер Колледж (Flagler College) и испанский квартал (Spanish Quarter Village).
Начало и место завершения
🚩 Orlando
Экскурсия в г. Сент-Огастин

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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