Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

В сорока минутах езды от Орландо на мысе Канаверал (Cape Canaveral) находится Кеннеди Спейс Центр. Это большой выставочный комплекс, организованный на одном из космодромов на западном полушарии. Вы узнаете историю 📖 освоения США космоса, увидите стартовые площадки шатлов, узнаете историю полета ракеты Аполон 8 и увидите чудо ракету, длина которой 110, метров Сатурн 5, в Imax кинотеатре посмотрите 3D фильмы 🎥. Один из них о телескопе Hubble и второй фильм о международной космической станции. По желанию вы сможете на себе испытать все те нагрузки, которые приходится испытывать космонавтам при запуске в космос. В Кеннеди Спейс Центр вы легко можете провести целый день не соскучившись. Во время экскурсии 🧭 вы так же побываете в национальном парке 🌳 Мэритт Айлэнд, где можете увидить в живой природе американских аллигаторов, огромных окаенических черепах и белоголовых орлов.