  1. США
  2. Экскурсии

Космический центр NASA

Гид S.
Гид S. – Гид из Орландо
Космический центр NASA
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $375 за человека

    Заказать экскурсию
Космический центр NASA
Космический центр NASA
В сорока минутах езды от Орландо на мысе Канаверал (Cape Canaveral) находится Кеннеди Спейс Центр. Это большой выставочный комплекс, организованный на одном из космодромов на западном полушарии. Вы узнаете историю 📖 освоения США космоса, увидите стартовые площадки шатлов, узнаете историю полета ракеты Аполон 8 и увидите чудо ракету, длина которой 110, метров Сатурн 5, в Imax кинотеатре посмотрите 3D фильмы 🎥. Один из них о телескопе Hubble и второй фильм о международной космической станции. По желанию вы сможете на себе испытать все те нагрузки, которые приходится испытывать космонавтам при запуске в космос. В Кеннеди Спейс Центр вы легко можете провести целый день не соскучившись. Во время экскурсии 🧭 вы так же побываете в национальном парке 🌳 Мэритт Айлэнд, где можете увидить в живой природе американских аллигаторов, огромных окаенических черепах и белоголовых орлов.
Начало и место завершения
🚩 Orlando
Космический центр NASA
Космический центр NASA
Космический центр NASA

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

обзорная экскурсия по Орландо
$214
4 часа
обзорная экскурсия по Орландо
Экскурсия в г. Сент-Огастин
$428
8 часов
Экскурсия в г. Сент-Огастин
Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида
$428
6 часов
Экскурсия в г. Санкт Петербург, Флорида