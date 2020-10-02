Зоологический сафари-парк в Сан-Диего — это рай для искателей приключений в Южной Калифорнии. Сафари-парк площадью 1 800 акров является домом для более чем 3 000 животных, представляющих более чем 375 видов. Большинство из них свободно живут на просторах парка. Отправляйтесь в один из самых захватывающих туров. Впечатлений хватит на всю семью — это место способствует сохранению некоторых видов животных в более чем 35 странах по всему миру.

Добро пожаловать в мир вулканов, тропических лесов и тигров — вас ждет кладезь биоразнообразия. Суматра — родина опасного суматранского тигра и таких исчезающих видов, как орангутанги, носороги и слоны. «Тропа тигра» — это путешествие, в котором вы познакомитесь с этими тиграми и их постоянной борьбой за выживание в островном мире.

«Львиный лагерь» — встретьтесь нос к носу с прайдом африканских львов. Возьмите детей, чтобы они вблизи увидели львов. Животные могут подойти прямо к стеклу, чтобы познакомиться с вами.

«Сердце Африки» — извилистая тропа проведет вас через леса и саванны Африки к безмятежному озеру. Остановитесь отдохнуть на исследовательском острове Джеймисон.

«Наблюдение за слонами» — пешая тропа поднимет вас туда, откуда вы сможете наблюдать за слонами. Не упустите шанса понаблюдать за детенышами, рожденными в этом месте.

«Таинственные джунгли» — посетите тропическую зеленую зону и понаблюдайте за экзотическими птицами, насекомыми и растениями. Именно здесь проводится ежегодный Праздник бабочек.

«Крылья Мира» — в этом вольере все приспособлено для комфортного пребывания в естественных условиях более 140 птиц 40 видов.

«Путь кондора» — пройдите по следам животных и птиц Северной Америки, понаблюдайте за толсторогими баранами и узнайте захватывающую историю калифорнийских кондоров.

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