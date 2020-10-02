Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день

Исследуйте 1 800 акров, на которых живут более 3 500 видов экзотических животных в ходе вашего африканского сафари

4.5
90 отзывов
Входной билет
Исследуйте 1 800 акров, на которых живут более 3 500 видов экзотических животных в ходе вашего африканского сафари.

В путешествии через равнины и леса вы откроете для себя новый мир.
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего: билет на день

Что вы увидите 🤩

  • Зоопарк Сан-Диего
  • Сафари-парк зоопарка Сан-Диего
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Встретьтесь нос к носу со львами
  2. Понаблюдайте за слонами с горной тропы
  3. Посмотрите более чем на 140 видов птиц в вольерах
  4. Полюбуйтесь величественным калифорнийским кондором
  5. Проведите замечательный день на «Африканском сафари»
  6. Воспользуйтесь бесплатным входом для пожилых лиц (65 лет и старше) в течение всего февраля
Зоологический сафари-парк в Сан-Диего — это рай для искателей приключений в Южной Калифорнии. Сафари-парк площадью 1 800 акров является домом для более чем 3 000 животных, представляющих более чем 375 видов. Большинство из них свободно живут на просторах парка. Отправляйтесь в один из самых захватывающих туров. Впечатлений хватит на всю семью — это место способствует сохранению некоторых видов животных в более чем 35 странах по всему миру.
Добро пожаловать в мир вулканов, тропических лесов и тигров — вас ждет кладезь биоразнообразия. Суматра — родина опасного суматранского тигра и таких исчезающих видов, как орангутанги, носороги и слоны. «Тропа тигра» — это путешествие, в котором вы познакомитесь с этими тиграми и их постоянной борьбой за выживание в островном мире.
«Львиный лагерь» — встретьтесь нос к носу с прайдом африканских львов. Возьмите детей, чтобы они вблизи увидели львов. Животные могут подойти прямо к стеклу, чтобы познакомиться с вами.
«Сердце Африки» — извилистая тропа проведет вас через леса и саванны Африки к безмятежному озеру. Остановитесь отдохнуть на исследовательском острове Джеймисон.
«Наблюдение за слонами» — пешая тропа поднимет вас туда, откуда вы сможете наблюдать за слонами. Не упустите шанса понаблюдать за детенышами, рожденными в этом месте.
«Таинственные джунгли» — посетите тропическую зеленую зону и понаблюдайте за экзотическими птицами, насекомыми и растениями. Именно здесь проводится ежегодный Праздник бабочек.
«Крылья Мира» — в этом вольере все приспособлено для комфортного пребывания в естественных условиях более 140 птиц 40 видов.
«Путь кондора» — пройдите по следам животных и птиц Северной Америки, понаблюдайте за толсторогими баранами и узнайте захватывающую историю калифорнийских кондоров.

Другие доступные развлечения:

  • «Обогащение слонов» – посмотрите, как стадо слонов завтракает.
  • «Станция юного натуралиста» — эта детская площадка полна музыкальных инструментов, игрушек, книг, наборов для детского творчества. Она устроена так, чтобы позволить детям и их взрослым спутниками с удовольствием провести время.
  • «Холодная зона саванны» – пройдите через пальмовые заросли, чтобы в легкой дымке увидеть трех животных: черепаху, льва и крокодила.
  • Центр исследований на острове Джеймсон.
  • «Африканское сафари на трамвайчике» — экскурсия с гидом начинается ежедневно в 10:00 и заканчивается в 16:15. Вас ждет увлекательная экспедиция в разноцветных вагончиках для наблюдения за животными парка.
  • «Приземление попугаев» — разноцветные попугайчики лори прилетят к посетителям, чтобы полакомиться предлагаемым нектаром. Вход бесплатный, но корм для лори нужно будет купить, чтобы покормить птичек с рук.
  • «Крааль для поглаживаний» —прикоснитесь к нежным оленям и антилопам.
  • «Игра Have you herd? с зеброй Роберт» —зебра Роберт оживет в цифровом виде на большом экране, чтобы встретить посетителей. Роберт задает вопросы, шутит, рассказывает о жизни зебр и очень интересуется жизнью людей.
  • Шоу птиц Frequent Flyers® —вы сможете увидеть своими глазами полеты восточноафриканского венценосного журавля, которого почти невозможно наблюдать в природе. Журавль является одной из звезд птичьего шоу Frequent Flyers. Программа позволяет наблюдать в полете самых разнообразных птиц со всего света.
  • «Встречи с животными» — эта интерактивная программа дает вам возможность лицом к лицу встретиться с послами животного мира: аллигатором, сервалом и другими редкими и экзотическими животными. Вы можете пообщаться с инструкторами и задать вопросы.
  • «Сказки гепардов» —познакомьтесь с представителями гепардов в «Сердце Африки».
  • Обратите внимание: графики выступлений могут измениться или быть отменены из-за погоды или здоровья животных.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в зоологический сафари-парк Сан-Диего
  • Африканский трамвайчик
  • Забег гепардов
  • Все шоу
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки
  • Парковка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дети бесплатно в октябре - дети 11 лет и младше получают бесплатный вход в течение всего месяца по оплаченному взрослому билету
  • Ваш ваучер GetYourGuide можно использовать для входа. Вы можете пройти мимо окошка продажи билетов и подойти прямо к входной точке со своим ваучером. Обратите внимание, что вы можете пропустить только очередь на входной билет. Это не относится к африканскому трамваю
  • Используйте свой мобильный билет, чтобы не стоять в очереди и избегать толп
  • Сафари на трамвае в Африке предоставляется в зависимости от наличия возможности
  • График работы зоопарка может быть изменен. Пожалуйста, уточняйте часы работы аттракциона напрямую
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
2 окт 2020
Being a senior who has difficulty walking long distances, I was thrilled to be able to rent a electric chair and get myself around to see everything I wanted, (about 2 hours). It as so beautiful with the foliage that seeing the animals was actually a side benefit. It was my first time and regardless of many of the exhibits not available, I was filled with joy and appreciation for the beauty and comfort in doing the various safaris. Because I had the electric chair, I was o.k. with the fact that the Africa Tram was not in service. I was alone and enjoyed a delicious healthy salad for lunch and easily got parking and left the premises without any trouble.
R
14 окт 2019
Много автобусов школьников, поэтому мы были очень рады обойти это. Первая ванная комната находится прямо у главного входа. Так много добровольцев в красных рубахах, чтобы вести вас и отвечать на вопросы. Очень красивые тенистые деревья для вашей защиты от солнца вдоль дорожек. Обязательно наденьте шляпу!
B
20 июня 2019
This place was awesome. We got there at about 9:20 AM and there was like no one there. It was as if we had the whole place to our self which was awesome. By around noon it started getting busy. Get there when it opens & you’ll have the place to yourself for a few hours
Ещё 87 отзывов

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