Зоологический сафари-парк в Сан-Диего — это рай для искателей приключений в Южной Калифорнии. Сафари-парк площадью 1 800 акров является домом для более чем 3 000 животных, представляющих более чем 375 видов. Большинство из них свободно живут на просторах парка. Отправляйтесь в один из самых захватывающих туров. Впечатлений хватит на всю семью — это место способствует сохранению некоторых видов животных в более чем 35 странах по всему миру.
Добро пожаловать в мир вулканов, тропических лесов и тигров — вас ждет кладезь биоразнообразия. Суматра — родина опасного суматранского тигра и таких исчезающих видов, как орангутанги, носороги и слоны. «Тропа тигра» — это путешествие, в котором вы познакомитесь с этими тиграми и их постоянной борьбой за выживание в островном мире.
«Львиный лагерь» — встретьтесь нос к носу с прайдом африканских львов. Возьмите детей, чтобы они вблизи увидели львов. Животные могут подойти прямо к стеклу, чтобы познакомиться с вами.
«Сердце Африки» — извилистая тропа проведет вас через леса и саванны Африки к безмятежному озеру. Остановитесь отдохнуть на исследовательском острове Джеймисон.
«Наблюдение за слонами» — пешая тропа поднимет вас туда, откуда вы сможете наблюдать за слонами. Не упустите шанса понаблюдать за детенышами, рожденными в этом месте.
«Таинственные джунгли» — посетите тропическую зеленую зону и понаблюдайте за экзотическими птицами, насекомыми и растениями. Именно здесь проводится ежегодный Праздник бабочек.
«Крылья Мира» — в этом вольере все приспособлено для комфортного пребывания в естественных условиях более 140 птиц 40 видов.
«Путь кондора» — пройдите по следам животных и птиц Северной Америки, понаблюдайте за толсторогими баранами и узнайте захватывающую историю калифорнийских кондоров.
Другие доступные развлечения:
- «Обогащение слонов» – посмотрите, как стадо слонов завтракает.
- «Станция юного натуралиста» — эта детская площадка полна музыкальных инструментов, игрушек, книг, наборов для детского творчества. Она устроена так, чтобы позволить детям и их взрослым спутниками с удовольствием провести время.
- «Холодная зона саванны» – пройдите через пальмовые заросли, чтобы в легкой дымке увидеть трех животных: черепаху, льва и крокодила.
- Центр исследований на острове Джеймсон.
- «Африканское сафари на трамвайчике» — экскурсия с гидом начинается ежедневно в 10:00 и заканчивается в 16:15. Вас ждет увлекательная экспедиция в разноцветных вагончиках для наблюдения за животными парка.
- «Приземление попугаев» — разноцветные попугайчики лори прилетят к посетителям, чтобы полакомиться предлагаемым нектаром. Вход бесплатный, но корм для лори нужно будет купить, чтобы покормить птичек с рук.
- «Крааль для поглаживаний» —прикоснитесь к нежным оленям и антилопам.
- «Игра Have you herd? с зеброй Роберт» —зебра Роберт оживет в цифровом виде на большом экране, чтобы встретить посетителей. Роберт задает вопросы, шутит, рассказывает о жизни зебр и очень интересуется жизнью людей.
- Шоу птиц Frequent Flyers® —вы сможете увидеть своими глазами полеты восточноафриканского венценосного журавля, которого почти невозможно наблюдать в природе. Журавль является одной из звезд птичьего шоу Frequent Flyers. Программа позволяет наблюдать в полете самых разнообразных птиц со всего света.
- «Встречи с животными» — эта интерактивная программа дает вам возможность лицом к лицу встретиться с послами животного мира: аллигатором, сервалом и другими редкими и экзотическими животными. Вы можете пообщаться с инструкторами и задать вопросы.
- «Сказки гепардов» —познакомьтесь с представителями гепардов в «Сердце Африки».
- Обратите внимание: графики выступлений могут измениться или быть отменены из-за погоды или здоровья животных.