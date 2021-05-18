Всё о Сейлеме

Полезная информация о Сейлеме

Что нужно знать о Сейлеме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сейлеме
11:5615
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСейлем
По-английскиSalem
Столица регионаСейлем является столицей региона
Население города164 549 чел.
АэропортMcnary Field SLE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота55 м. от уровня моря

Где находится Сейлем на карте