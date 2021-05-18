Полезная информация о Сейлеме
Что нужно знать о Сейлеме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сейлеме
11:5615
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Сейлем
|По-английски
|Salem
|Столица региона
|Сейлем является столицей региона
|Население города
|164 549 чел.
|Аэропорт
|Mcnary Field SLE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Los_Angeles
|Средняя высота
|55 м. от уровня моря