Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Тип тура: индивидуальный

Стоимость тура на 2 дня/1 ночь при мин. наборе группы 4 чел. (другие категории размещения и количество человек рассчитываются по запросу).

День 1.

Живописная дорога по территории штата Нью-Йорк, равнинные и горные участки, по дороге — панорамы рек, озер.

По дороге — остановки в специально предназначенных для отдыха местах, каждые 3–4 часа. По прибытии, остановка в Ниагарском парке 🌳, на берегу реки Ниагары. Незабываемое впечатление от дневного и ночного созерцания Водопадов. Первое знакомство с чудом природы — Ниагарскими Водопадами. Прогулка 👣, смотровые площадки. Переезд в отель 🏨. Размещение. После короткого отдыха — посещение Водопадов, вечерние панорамы. Ниагара в огнях подсветки.

День 2.

Выписка из отеля. Продолжение экскурсии 🧭 по Ниагарскому Заповеднику. Козлиный остров 🏝️, панорамы реки Ниагара. В теплое время года, в сезон навигации, предлагается незабываемый круиз по реке Ниагаре, под Водопады (оплата билетов на круиз — на месте, в цену тура не входит). Также возможно посещение Пещеры Ветров, по желанию (проход через пещеру к подножию скалы, к месту падения мощного потока воды Ниагары, оплата на месте). В зависимости от возможностей по времени и по погоде, возможно посещение индейского поселения и Форта Ниагара (не гарантировано). Обратная дорога через штат Нью Йорк.