Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

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Двухдневный тур на Ниагарские водопады

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Двухдневный тур на Ниагарские водопады
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $750 за человека

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Двухдневный тур на Ниагарские водопады
Тип тура: индивидуальный
Стоимость тура на 2 дня/1 ночь при мин. наборе группы 4 чел. (другие категории размещения и количество человек рассчитываются по запросу).
День 1.
Живописная дорога по территории штата Нью-Йорк, равнинные и горные участки, по дороге — панорамы рек, озер.
По дороге — остановки в специально предназначенных для отдыха местах, каждые 3–4 часа. По прибытии, остановка в Ниагарском парке 🌳, на берегу реки Ниагары. Незабываемое впечатление от дневного и ночного созерцания Водопадов. Первое знакомство с чудом природы — Ниагарскими Водопадами. Прогулка 👣, смотровые площадки. Переезд в отель 🏨. Размещение. После короткого отдыха — посещение Водопадов, вечерние панорамы. Ниагара в огнях подсветки.
День 2.
Выписка из отеля. Продолжение экскурсии 🧭 по Ниагарскому Заповеднику. Козлиный остров 🏝️, панорамы реки Ниагара. В теплое время года, в сезон навигации, предлагается незабываемый круиз по реке Ниагаре, под Водопады (оплата билетов на круиз — на месте, в цену тура не входит). Также возможно посещение Пещеры Ветров, по желанию (проход через пещеру к подножию скалы, к месту падения мощного потока воды Ниагары, оплата на месте). В зависимости от возможностей по времени и по погоде, возможно посещение индейского поселения и Форта Ниагара (не гарантировано). Обратная дорога через штат Нью Йорк.
Начало и место завершения
🚩 Washington

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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