Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Тип тура — Индивидуальный

Стоимость тура на 2 дня/1 ночь при мин. наборе группы 4 чел. (другие категории размещения и количество человек рассчитываются по запросу.

В этой экскурсии 🧭 представлена столица ⭐️ США во всем ее блеске, величии и грандиозности.

День 1.

Выезд из Нью-Йорка в сопровождении гида. По дороге — интересная информация по истории 📖 и достопримечательностям штатов, через которые пролегает путь в столицу США: Нью-Джерси, Пенсильвания, Дэлавер, Мэриленд, а также Вирджинии.

По приезду в Вашингтон — начало обзорной экскурсии по городу. Останавливаемся у самых знаменитых зданий столицы. Величественный Капитолий — место работы Конгресса США и архитектурный комплекс Капитолийского холма с Библиотекой Конгресса. Белый дом — резиденция Президента страны с окружающими его памятниками и проспектами. Посольская дорога — Embassy Row, где расположены посольства иностранных государств.

После ланча размещение в отеле. Свободное время.

Вечером выезжаем на недолгую экскурсию ⛳ «Вашингтон в вечерних огнях». Вы увидите мемориалы Линкольна, Джефферсона, Рузвельта, Корейский и Вьетнамский Мемориалы. Отраженный в воде шпиль Мемориала Джоржа Вашингтона — незабываемое зрелище. Во время вечерней экскурсии проезжаем по живому, гуляющему Джоржтауну, а также осматриваем Кеннеди-Центр исполнительских искусств — также своеобразный мемориал.

День 2

Выписка из отеля. Продолжение знакомства с городом. Посещение Арлингтонского мемориального кладбища, наблюдение торжественной церемонии смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, посещение могилы президента Кеннеди, осмотр памятников и мемориалов на территории кладбища.

Знакомство с Вашингтоном было бы не полным без знакомства с основными музеями — уникальными коллекциями Национальной Картинной галлереи и Музеея космонавтики — самого посещаемого музея мира.

Свободное время предоставляется туристам провести на Капитолийском Молу (Проспекте) — главном проспекте города.

Возвращение в Нью-Йорк.