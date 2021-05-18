Полезная информация о Юнион-Сити
Что нужно знать о Юнион-Сити: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Юнион-Сити
17:5440
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Юнион-Сити
|По-английски
|Union City
|Население города
|69 156 чел.
|Аэропорт
|Everett-Stewart UCY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|56 м. от уровня моря