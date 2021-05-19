Полезная информация о Мбабане
Что нужно знать о Мбабане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мбабане
07:1315
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Эсватини
|Название города
|Мбабане
|По-английски
|Mbabane
|Это столица
|Мбабане является столицей Эсватини
|Население города
|76 218 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Mbabane
|Средняя высота
|1 209 м. от уровня моря
Где находится Мбабане на карте