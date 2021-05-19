Полезная информация о Мбабане

Что нужно знать о Мбабане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мбабане
07:1315
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЭсватини
Название городаМбабане
По-английскиMbabane
Это столицаМбабане является столицей Эсватини
Население города76 218 чел.
Часовой поясAfrica/Mbabane
Средняя высота1 209 м. от уровня моря

Где находится Мбабане на карте