Вы пройдёте по живописной набережной, посетите историко-этнографический музей и заглянете на восточный рынок. Оцените великолепный старинный мавзолей и погуляете по любимому парку местных жителей. А я поделюсь историей, традициями и легендами города.
Описание экскурсии
Парк культуры и отдыха. Вы погуляете по широким зелёным аллеям, полюбуетесь арт-объектами и искусственными водоёмами. А ещё услышите по местному радио стихи поэта-романтика Худжанди, в честь которого назван парк.
Музей Камоли Худжанди. Вы увидите артефакты, связанные с древними цивилизациями Согдиана и Бактрия. А также экспонаты, раскрывающие исламскую культуру и историю Таджикистана.
Набережная реки Сир-Дарья. Я раскрою связанные с ней удивительные секреты.
Рынок Панчшанбе. Без посещения восточного базара образ Худжанда будет неполным! Здесь всегда очень колоритно и шумно, так как за покупками приезжают не только жители города, но и гости из близлежащих деревень.
Мавзолей Шейха Муслихиддина. Вы оцените крупный мемориальный ансамбль, воздвигнутый на могиле правителя города 12 века.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 500 ₽/человека.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Так получилось, что приехали в Худжанд в день, когда все музеи не работают, о чем Шахноза честно предупредила.
Поэтому это была скорее ознакомительная прогулка по городу.
Шахноза очень хорошо
Ставлю честные 5 баллов, удачи вам и побольше благодарных клиентов
Шахноза - очень приятная, приветливая, вежливая, тактичная женщина. Она