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возила нас на своем автомобиле. Я не имею ничего против лично Шахнозы и очень не хочу ее обидеть, но мы много путешествуем и всегда заказываем экскурсии с гидами, поэтому мне есть, с чем сравнить. В прошлом году экскурсии в Узбекистане были фееричными, образованными, рассказывали увлекательно, могли ответить на любой вопрос! Здесь, справедливости ради, больше, чем троечку, поставить не могу.

Экскурсия проходила утром и началась с рынка. Мне кажется, это немного нелогично: после завтрака мы были не расположены что-то покупать на рынке для перекуса, а закупаться фруктами и специями и потом носить их с собой по жаре 45 градусов было бы странно. Поэтому цель похода на рынок не совсем ясна.

Экскурсия была неструктурированной. Мы почти ничего не узнали о жизни современных таджиков: о традициях, нравах, национальной еде, учебе, работе, зарплатах, возможностях, интересах, положении женщин, отношениях в семьях, искусстве. У нас не сложилось сколько-нибудь целостной картины ни о стране, ни о городе, ни об истории, ни о чем. Мы услышали какие-то отдельно взятые факты, но это не был интересный и цельный рассказ. Да, проехать по городу с местным жителем было полезнее, чем без такового, нам не пришлось самим выстраивать маршрут, и это сэкономило наше время. Но это определенно не стоило этих денег. В конце выяснилось, что. поскольку Шахноза возила нас на своем автомобиле, мы должны доплатить дополнительные 50 сомони. Это совсем небольшая сумма (500 рублей в пересчете на российские деньги), и я знаю, что сейчас безумно подорожали и солярка, и бензин, но все равно осадок не очень приятный.

Обидно, что туризм в Таджикистане развит очень плохо. Жаль, что на Tripster в Худжанде есть одно-единственное предложение. Альтернатив нет. Цена не соответствует качеству.