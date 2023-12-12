Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии, где проходил Великий шёлковый путь. Вы пройдёте по живописной набережной, посетите историко-этнографический музей и заглянете на восточный рынок. Оцените великолепный старинный мавзолей и погуляете по любимому парку местных жителей. А я поделюсь историей, традициями и легендами города.

Описание

Что вас ожидает

Парк культуры и отдыха. Вы погуляете по широким зелёным аллеям, полюбуетесь арт-объектами и искусственными водоёмами. А ещё услышите по местному радио стихи поэта-романтика Худжанди, в честь которого назван парк.

Музей Камоли Худжанди. Вы увидите артефакты, связанные с древними цивилизациями Согдиана и Бактрия. А также экспонаты, раскрывающие исламскую культуру и историю Таджикистана.

Набережная реки Сир-Дарья. Я раскрою связанные с ней удивительные секреты.

Рынок Панчшанбе. Без посещения восточного базара образ Худжанда будет неполным! Здесь всегда очень колоритно и шумно, так как за покупками приезжают не только жители города, но и гости из близлежащих деревень.

Мавзолей Шейха Муслихиддина. Вы посетите крупный мемориальный ансамбль, воздвигнутый на могиле правителя города 12 века.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 400 руб. /человека.