Худжанд - первое знакомство

Индивидуальная экскурсия в Худжанде

История и главные достопримечательности северной столицы Таджикистана

Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии, где проходил Великий шёлковый путь.

Вы пройдёте по живописной набережной, посетите историко-этнографический музей и заглянете на восточный рынок. Оцените великолепный старинный мавзолей и погуляете по любимому парку местных жителей. А я поделюсь историей, традициями и легендами города.
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

Парк культуры и отдыха. Вы погуляете по широким зелёным аллеям, полюбуетесь арт-объектами и искусственными водоёмами. А ещё услышите по местному радио стихи поэта-романтика Худжанди, в честь которого назван парк.

Музей Камоли Худжанди. Вы увидите артефакты, связанные с древними цивилизациями Согдиана и Бактрия. А также экспонаты, раскрывающие исламскую культуру и историю Таджикистана.

Набережная реки Сир-Дарья. Я раскрою связанные с ней удивительные секреты.

Рынок Панчшанбе. Без посещения восточного базара образ Худжанда будет неполным! Здесь всегда очень колоритно и шумно, так как за покупками приезжают не только жители города, но и гости из близлежащих деревень.

Мавзолей Шейха Муслихиддина. Вы посетите крупный мемориальный ансамбль, воздвигнутый на могиле правителя города 12 века.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 400 руб. /человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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