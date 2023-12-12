История и главные достопримечательности северной столицы Таджикистана
Вы пройдёте по живописной набережной, посетите историко-этнографический музей и заглянете на восточный рынок. Оцените великолепный старинный мавзолей и погуляете по любимому парку местных жителей. А я поделюсь историей, традициями и легендами города.
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Описание
Что вас ожидает
Парк культуры и отдыха. Вы погуляете по широким зелёным аллеям, полюбуетесь арт-объектами и искусственными водоёмами. А ещё услышите по местному радио стихи поэта-романтика Худжанди, в честь которого назван парк.
Музей Камоли Худжанди. Вы увидите артефакты, связанные с древними цивилизациями Согдиана и Бактрия. А также экспонаты, раскрывающие исламскую культуру и историю Таджикистана.
Набережная реки Сир-Дарья. Я раскрою связанные с ней удивительные секреты.
Рынок Панчшанбе. Без посещения восточного базара образ Худжанда будет неполным! Здесь всегда очень колоритно и шумно, так как за покупками приезжают не только жители города, но и гости из близлежащих деревень.
Мавзолей Шейха Муслихиддина. Вы посетите крупный мемориальный ансамбль, воздвигнутый на могиле правителя города 12 века.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 400 руб. /человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.