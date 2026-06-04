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Худжанд - первое знакомство

История и главные достопримечательности северной столицы Таджикистана
Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии, где проходил Великий шёлковый путь.

Вы пройдёте по живописной набережной, посетите историко-этнографический музей и заглянете на восточный рынок. Оцените великолепный старинный мавзолей и погуляете по любимому парку местных жителей. А я поделюсь историей, традициями и легендами города.
4.7
9 отзывов
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство
Худжанд - первое знакомство

Описание экскурсии

Парк культуры и отдыха. Вы погуляете по широким зелёным аллеям, полюбуетесь арт-объектами и искусственными водоёмами. А ещё услышите по местному радио стихи поэта-романтика Худжанди, в честь которого назван парк.

Музей Камоли Худжанди. Вы увидите артефакты, связанные с древними цивилизациями Согдиана и Бактрия. А также экспонаты, раскрывающие исламскую культуру и историю Таджикистана.

Набережная реки Сир-Дарья. Я раскрою связанные с ней удивительные секреты.

Рынок Панчшанбе. Без посещения восточного базара образ Худжанда будет неполным! Здесь всегда очень колоритно и шумно, так как за покупками приезжают не только жители города, но и гости из близлежащих деревень.

Мавзолей Шейха Муслихиддина. Вы оцените крупный мемориальный ансамбль, воздвигнутый на могиле правителя города 12 века.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 500 ₽/человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахноза
Шахноза — ваш гид в Худжанде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 9 часов 40 минут
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Таджикистана! Меня зовут Шахноза, я выросла в старинном Худжанде и очень хорошо его знаю. С радостью расскажу о местных традициях, истории и людях.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Как обещал, публикую отзыв.
Так получилось, что приехали в Худжанд в день, когда все музеи не работают, о чем Шахноза честно предупредила.
Поэтому это была скорее ознакомительная прогулка по городу.
Шахноза очень хорошо
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рассказывала про местные обычаи, свадебные традиции, про характеры.
Очень корректная, очень вежливая и очень симпатичная!:)
Основные места показали нам, погуляли по рынку, посоветовала где поесть, даже дала нас на такси.
А крепость мы посетили самостоятельно на следующий день!
Очень рекомендую знакомиться с Худжандом с Шахнозой!

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О
Заказывал экскурсию для своих гостей. Шахноза - очень приятная девушка, быстро договорились, согласовали время, все четко, без лишней переписки. Гости остались невероятно довольны, им понравилось все и город и экскурсия и гид и впечатления.

Ставлю честные 5 баллов, удачи вам и побольше благодарных клиентов
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Катерина
За день до нашего приезда Шахноза написала мне, что заболела, однако пришлет нам свою коллегу - профессионального экскурсовода. Коллегу тоже зовут Шахноза.
Шахноза - очень приятная, приветливая, вежливая, тактичная женщина. Она
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возила нас на своем автомобиле. Я не имею ничего против лично Шахнозы и очень не хочу ее обидеть, но мы много путешествуем и всегда заказываем экскурсии с гидами, поэтому мне есть, с чем сравнить. В прошлом году экскурсии в Узбекистане были фееричными, образованными, рассказывали увлекательно, могли ответить на любой вопрос! Здесь, справедливости ради, больше, чем троечку, поставить не могу.
Экскурсия проходила утром и началась с рынка. Мне кажется, это немного нелогично: после завтрака мы были не расположены что-то покупать на рынке для перекуса, а закупаться фруктами и специями и потом носить их с собой по жаре 45 градусов было бы странно. Поэтому цель похода на рынок не совсем ясна.
Экскурсия была неструктурированной. Мы почти ничего не узнали о жизни современных таджиков: о традициях, нравах, национальной еде, учебе, работе, зарплатах, возможностях, интересах, положении женщин, отношениях в семьях, искусстве. У нас не сложилось сколько-нибудь целостной картины ни о стране, ни о городе, ни об истории, ни о чем. Мы услышали какие-то отдельно взятые факты, но это не был интересный и цельный рассказ. Да, проехать по городу с местным жителем было полезнее, чем без такового, нам не пришлось самим выстраивать маршрут, и это сэкономило наше время. Но это определенно не стоило этих денег. В конце выяснилось, что. поскольку Шахноза возила нас на своем автомобиле, мы должны доплатить дополнительные 50 сомони. Это совсем небольшая сумма (500 рублей в пересчете на российские деньги), и я знаю, что сейчас безумно подорожали и солярка, и бензин, но все равно осадок не очень приятный.
Обидно, что туризм в Таджикистане развит очень плохо. Жаль, что на Tripster в Худжанде есть одно-единственное предложение. Альтернатив нет. Цена не соответствует качеству.

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П
Благодарю за первые знакомство из городом Ходжент! Гид вложил всё сердце и душу в проведенную экскурсию. Рахмет
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О
Спасибо за экскурсию, информативно, интересно
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О
Замечательная экскурсия. Прекрасная экскурсовод Шахноза! Ни один наш вопрос не поставил её в ступор, она знала ответы на все. Картина? Не вопрос. Шахноза расскажет и сюжет, и историю возникновения, и
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про художника. И так по любому вопросу истории и современности, традиций и обычаев Таджикистана и конкретно Худжанда.
Экскурсия продумана очень хорошо. Сама же Шахноза подстраивались под наши интересы и наши возможности (в том числе и физические). Была приветлива, тактична.
Но всё же главное её достоинство - это знание материала (истории своего края).
Большое спасибо, Шахноза.
Будем всем знакомым советовать побывать в Худжанде и на этой обзорной экскурсии.

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от €45 за экскурсию