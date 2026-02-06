Начнём день с погружения в атмосферу древней столицы королевства Ланна. Изучим святыни Чиангмая:

— поднимемся на гору к храму Ват Прахат Дой Сутхеп с золотой ступой и панорамой города;

— посетим самый почитаемый здесь храм Ват Пхра Сингх, осмотрим библиотеку на сваях и искусную резьбу по дереву;

— увидим гигантскую полуразрушенную пагоду Ват Чеди Луанг 14 века, где когда-то хранился Изумрудный Будда;

— побываем у храма Ват Шри Супхан, полностью покрытого чеканным серебром и алюминием, — внутрь пускают только мужчин, но снаружи он даже эффектнее.

Затем поедем через джунгли в туманные горы (3–4 часа). После заселения в отель в Чианграе прогуляемся к Золотой часовой башне, где каждый вечер проходит световое шоу. Потом рекомендую насладиться уличной едой на ночном базаре.