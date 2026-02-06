Индивидуально по северу Таиланда: Чиангмай и Чианграй

Средневековая и современная архитектура, храмы, искусство и граница трёх стран
Отправимся в путешествие по земле миллиона рисовых полей — осколкам королевства Ланна. Начнём с его столицы — Чиангмая, где о прошлом напоминают 300 древних храмов.

Изучим самые интересные: блистающий золотом Ват
Прахат Дой Сутхеп, резной Ват Пхра Сингх, ступенчатый Ват Чеди Луанг и отливающий серебром Ват Шри Супхан. А затем сквозь джунгли поднимемся выше в горы, в нетуристический Чианграй. Наследием исчезнувшего царства пропитана его современная архитектура: осмотрим снежно-белый Ват Ронг Хун, сапфирово-синий Ват Ронг Суа Тен и мрачный Чёрный дом. А также доберёмся к Золотому треугольнику — границе Таиланда, Лаоса и Мьянмы.

Описание тура

Организационные детали

В некоторых локациях есть дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты. С ноября по февраль бывает прохладно по утрам — от +10°C.

Программа тура по дням

1 день

Душа Чиангмая, центр Чианграя

Начнём день с погружения в атмосферу древней столицы королевства Ланна. Изучим святыни Чиангмая:
— поднимемся на гору к храму Ват Прахат Дой Сутхеп с золотой ступой и панорамой города;
— посетим самый почитаемый здесь храм Ват Пхра Сингх, осмотрим библиотеку на сваях и искусную резьбу по дереву;
— увидим гигантскую полуразрушенную пагоду Ват Чеди Луанг 14 века, где когда-то хранился Изумрудный Будда;
— побываем у храма Ват Шри Супхан, полностью покрытого чеканным серебром и алюминием, — внутрь пускают только мужчин, но снаружи он даже эффектнее.

Затем поедем через джунгли в туманные горы (3–4 часа). После заселения в отель в Чианграе прогуляемся к Золотой часовой башне, где каждый вечер проходит световое шоу. Потом рекомендую насладиться уличной едой на ночном базаре.

2 день

Храмы и искусство Чианграя, граница трёх стран

Сегодня день контрастов. Сначала изучим сакральные места Чианграя:
— Белый храм — сюрреалистичное воплощение рая и ада, похожее на ледяной сказочный замок;
— Синий храм с сапфировыми интерьерами и современной буддийской живописью.

Также заглянем в Чёрный дом — музей искусства с постройками в традиционном тайском стиле. А затем отправимся к Золотому треугольнику, где река Меконг разделяет Таиланд, Лаос и Мьянму, — можно арендовать лодку и посетить границу трёх стран.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Чиангмай и обратно в ваш город из Чианграя/Чиангмая
  • Проживание - от 1000 бат за 2-местный номер
  • Питание - средний чек 200-300 бат
  • Подношения монахам (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чиангмай, 8:00
Завершение: Аэропорт Чианграя, 18:00. Также можем доставить вас обратно в Чиангмай
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Чианге-Мае
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 86 туристов
Я живу в Таиланде с 2018 года. Знаю и люблю эту страну, провожу множество экскурсий вместе со своими коллегами-гидами. Поэтому с удовольствием познакомим вас с известными и малоизвестными местами и расскажем о жизни тайцев и Таиланде.

