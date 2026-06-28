Золотой треугольник в Чианграе: по ту сторону границ
Про три страны, опиум и королевскую семью
Это путешествие по одному из самых загадочных регионов Юго-Восточной Азии — Золотому треугольнику. Вы пройдёте по реке Меконг и увидите, где сходятся Таиланд, Лаос и Мьянма. Заглянете в храм, музей, резиденцию и на приграничный рынок. И узнаете, как опасные опиумные территории превратились в процветающие регионы.
Описание экскурсии
9:00 — Золотой треугольник
Вы отправитесь на частной лодке по реке Меконг туда, где сходятся три страны — Таиланд, Лаос и Мьянма. Мы покажем границы с воды и объясним, почему это место десятилетиями было одним из самых закрытых и опасных в Азии.
10:30 — Музей опиума
Вы погрузитесь в историю опиумных войн, контрабанды и международной политики. Узнаете, как наркотики изменили судьбу стран и народов.
12:30 — храм Скорпиона и стеклянный мост
Подниметесь к храму на границе Таиланда и Мьянмы, пройдёте по стеклянному мосту и увидите город Тачилек в соседней стране. Здесь же — приграничный рынок.
14:00 — резиденция монархов Таиланда и королевские сады
Вы посетите резиденцию королевы Шри Нагадиндры, которую называют бабушкой нации, и погуляете по королевским садам. Услышите, как она изменила судьбу горных народов и превратила опиумный регион в центр устойчивого развития.
16:00 — чайная плантация
Финальная точка — живописные чайные террасы с панорамными видами, кафе и ресторанами. Вы увидите, как сегодня выглядит север Таиланда — чисто, красиво, спокойно и со вкусом.
17:30 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, прогулка на лодке, все входные билеты
Дополнительные расходы: еда, напитки и личные покупки — по желанию
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианграе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 769 туристов
Я — автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Я и мои коллеги открываем страну так, как её показывают только избранным.
Наши экскурсии охватывают Таиланд от читать дальшеуменьшить
Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
С нами вы увидите Таиланд глазами людей, для которых он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.
Похожие экскурсии на «Золотой треугольник в Чианграе: по ту сторону границ»