Это путешествие по одному из самых загадочных регионов Юго-Восточной Азии — Золотому треугольнику. Вы пройдёте по реке Меконг и увидите, где сходятся Таиланд, Лаос и Мьянма. Заглянете в храм, музей, резиденцию и на приграничный рынок. И узнаете, как опасные опиумные территории превратились в процветающие регионы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

за 1–2 человек или $250 за человека, если вас больше

от $500 за 1–2 человек или $250 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:00 — Золотой треугольник

Вы отправитесь на частной лодке по реке Меконг туда, где сходятся три страны — Таиланд, Лаос и Мьянма. Мы покажем границы с воды и объясним, почему это место десятилетиями было одним из самых закрытых и опасных в Азии.

10:30 — Музей опиума

Вы погрузитесь в историю опиумных войн, контрабанды и международной политики. Узнаете, как наркотики изменили судьбу стран и народов.

12:30 — храм Скорпиона и стеклянный мост

Подниметесь к храму на границе Таиланда и Мьянмы, пройдёте по стеклянному мосту и увидите город Тачилек в соседней стране. Здесь же — приграничный рынок.

14:00 — резиденция монархов Таиланда и королевские сады

Вы посетите резиденцию королевы Шри Нагадиндры, которую называют бабушкой нации, и погуляете по королевским садам. Услышите, как она изменила судьбу горных народов и превратила опиумный регион в центр устойчивого развития.

16:00 — чайная плантация

Финальная точка — живописные чайные террасы с панорамными видами, кафе и ресторанами. Вы увидите, как сегодня выглядит север Таиланда — чисто, красиво, спокойно и со вкусом.

17:30 — возвращение в ваш отель

Организационные детали