Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
Вы окунётесь в атмосферу древней цивилизации, любуясь впечатляющей архитектурой знаменитых храмов Ангкор-Ват, Байон, Та Прум и Та Кео и гуляя по парку Пномкулен.
Познакомитесь и с современной историей и культурой страны, а дополнят впечатления о поездке блюда традиционной кухни и национальное шоу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$552
|Детский билет (2-11 лет)
|$523
|Детский билет (до 1 года)
|$215
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Прибытие в Сиемреап, посещение фабрики кофе, дегустация камбоджийской кухни
Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе. Направимся к границе с Камбоджей, гид поможет быстро оформить все документы.
В 13:30 прибудем в провинциальный городок Сиемреап. Пообедаем в кхмерском ресторане национальными или европейскими блюдами.
Разместимся в отеле, до вечера будет свободное время. Его можно провести на озере Тонлесап: покататься на лодке, понаблюдать за жизнью деревни на воде и проводить закат (за доплату).
В 18:30 отправимся на кофейную фабрику и понаблюдаем за процессом изготовления этого ароматного напитка. Ужинать будем в кхмерском ресторане в сопровождении национального шоу, затем вернёмся в гостиницу.
Древние храмы, памятник жертвам геноцида, буддийская пагода
После завтрака исследуем область Ангкор, обладающую богатой историей. Посетим выдающиеся памятники архитектуры кхмеров: храмовый комплекс в честь бога Вишну Ангкор-Ват, возведённый в 12 веке, и руины Ангкор-Тхом — бывшей столицы Кхмерской империи.
Увидим храм Байон с 54 огромными башнями, парадную террасу со статуями слонов и террасу Прокажённого короля — место ритуального сожжения правителей. Осмотрим храм Та Прум, где снимали фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», и храм-гору Та Кео.
После обеда заедем к памятнику жертвам геноцида, организованному режимом красных кхмеров. Затем побываем у буддийской пагоды Ват Мэй и вернёмся в отель. С желающими за доплату можем подняться на воздушном шаре и полюбоваться лучами уходящего солнца.
Национальный и королевский парки, возвращение в Паттайю
Позавтракав, прогуляемся по национальному парку Пномкулен, где по легенде зарождалась империя. Посетим храм на вершине священной горы и долину реки Тысячи лингамов, в которой обнаружено множество древних барельефов. Желающие смогут искупаться у трёхуровневого водопада.
Далее пройдёмся по королевскому парку и попробуем отыскать летучих лисиц, которые обычно отсыпаются днём. После обеда отправимся в обратный путь. В Паттайю вернёмся поздним вечером.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ваш отель в Паттайе, 06:30Завершение: ваш отель в Паттайе, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.