Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе. Направимся к границе с Камбоджей, гид поможет быстро оформить все документы.

В 13:30 прибудем в провинциальный городок Сиемреап. Пообедаем в кхмерском ресторане национальными или европейскими блюдами.

Разместимся в отеле, до вечера будет свободное время. Его можно провести на озере Тонлесап: покататься на лодке, понаблюдать за жизнью деревни на воде и проводить закат (за доплату).

В 18:30 отправимся на кофейную фабрику и понаблюдаем за процессом изготовления этого ароматного напитка. Ужинать будем в кхмерском ресторане в сопровождении национального шоу, затем вернёмся в гостиницу.