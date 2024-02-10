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Авторский тур
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Паттайя, 05:30
4 ноя
7 ноя
11 ноя
14 ноя
$163 за человека
Авторский тур
2 дня
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Увидеть 4 удивительных водопада, искупаться в горячих источниках и сплавиться на плоту по Кхвэяй
Заберём вас от отеля в Паттайе, 05:00
2 мая
$199 за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе
г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после б...
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
$230 за человека
Авторский тур
2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
$122 за человека
Авторский тур
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
ваш отель в Паттайе, 06:30
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
$200 за человека
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
ваш отель в Паттайе, 04:30
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$267 за человека
Авторский тур
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
ваш отель в Паттайе, 06:30
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$340 за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
ваш отель в Паттайе, 06:30
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
$552 за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
г. Паттайя, 05:00
3 мая
7 мая
10 мая
14 мая
$212 за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Холл Вашего отеля
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
8 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Рай на реке Квай
Ваш отель в Паттайе
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 36 400฿ за человека
Авторский тур
2 дня
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
15 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Холл Вашего отеля
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
9 500฿ за человека
Авторский тур
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Холл вашего отеля
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
8 000฿ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья10 февраля 2024Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность гидам Оскару и Кимли! Имейте в виду, что очень долго придется провести в дороге, тяжеловато., но это плата за то, что два дня вы увидите уникальные места на нашей Земле!
- AAndrey12 октября 2023Путешествие на реку Квай (2 дня)В целом экскурсия очень понравилась, хороший гид. Но программа была не полной относительно описания на сайте.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе
Самые популярные туры в Паттайе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
- Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
- Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
- Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
- Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
- Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Сколько стоит тур в Паттайе в апреле 2024
Сейчас в Паттайе можно забронировать 14 авторских туров от $122 до $36 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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