Авторские туры в Паттайе

Туры по городам Таиланду
1 чел.
По популярности
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Паттайя, 05:30
4 ноя
7 ноя
11 ноя
14 ноя
$163 за человека
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Увидеть 4 удивительных водопада, искупаться в горячих источниках и сплавиться на плоту по Кхвэяй
Заберём вас от отеля в Паттайе, 05:00
2 мая
$199 за человека
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе
г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после б...
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
$230 за человека
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
$122 за человека
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Авторский тур
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
ваш отель в Паттайе, 06:30
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
$200 за человека
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
ваш отель в Паттайе, 04:30
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$267 за человека
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
ваш отель в Паттайе, 06:30
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$340 за человека
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Путешествие в затерянный мир: из Паттайи в Камбоджу
Посетить многовековые кхмерские святыни, попробовать камбоджийские блюда и отыскать летучих лисиц
ваш отель в Паттайе, 06:30
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
$552 за человека
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Авторский тур
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
г. Паттайя, 05:00
3 мая
7 мая
10 мая
14 мая
$212 за человека
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
2 дня
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Холл Вашего отеля
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
8 500฿ за человека
Рай на реке Квай
Авторский тур
2 дня
Рай на реке Квай
Ваш отель в Паттайе
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 36 400฿ за человека
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Холл вашего отеля
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
15 500฿ за человека
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Холл Вашего отеля
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
9 500฿ за человека
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Холл вашего отеля
4 мая
7 мая
11 мая
14 мая
8 000฿ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    10 февраля 2024
    Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
    Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность гидам Оскару и Кимли! Имейте в виду, что очень долго придется провести в дороге, тяжеловато., но это плата за то, что два дня вы увидите уникальные места на нашей Земле!
  • A
    Andrey
    12 октября 2023
    Путешествие на реку Квай (2 дня)
    В целом экскурсия очень понравилась, хороший гид. Но программа была не полной относительно описания на сайте.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе

Самые популярные туры в Паттайе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
  2. Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
  3. Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
  4. Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
  5. Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Сколько стоит тур в Паттайе в апреле 2024
Сейчас в Паттайе можно забронировать 14 авторских туров от $122 до $36 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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