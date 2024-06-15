Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Приглашаем погрузиться в историю и культуру Камбоджи, где много веков назад процветала Кхмерская империя. Сейчас её руины являются одним из самых впечатляющих образцов древней архитектуры. Вы исследуете охраняемый ЮНЕСКО храм читать дальше
Ангкор-Ват и другие значимые святыни — Байон, Та Кео и Та Прум.
Увидите, где снимали фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», как изготавливают кофе на фабрике, попробуете традиционные блюда в сопровождении национального шоу.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в отеле Lucky Angkor Hotel 4*, одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включено 3-разовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется при пересечении границы или заранее онлайн.
Программа тура по дням
1 день
Сиемреап: фабрика кофе, кхмерский ресторан и национальное шоу
В 06:30 заберём вас из отеля и поедем в Камбоджу, дорога займёт 5 часов. Наш гид поможет быстро оформить документы и перейти границу.
Ещё через 2 часа приедем в городок Сиемреап. Обедать будем в кхмерском ресторане, где на выбор подают традиционные или европейские блюда.
После размещения в гостинице будет свободное время до вечера. Можно самостоятельно прогуляться по городу или за доплату покататься на лодке по озеру Тонлесап: люди строят здесь дома прямо в воде.
Вечером съездим на фабрику, где понаблюдаем за процессом изготовления кофе. На ужин снова посетим кхмерский ресторан и посмотрим национальное шоу. После вернёмся в отель.
2 день
Храмы Ангкора и памятник жертвам геноцида
Позавтракав, устроим променад по достопримечательностям области Ангкор, которая была центром процветавшей с 9 по 15 века Кхмерской империи. Осмотрим исторические заповедники: построенный в 12 веке храмовый комплекс Ангкор-Ват, посвящённый богу Вишну, и руины бывшей столицы Ангкор-Тхом.
Посетим архитектурную жемчужину — храм Байон, башни которого украшают лики Будды. Пройдёмся по имевшим ритуальное значение террасам со слонами и Прокажённого короля. Увидим места съёмок боевика о Ларе Крофт в исполнении Анджелины Джоли — храм Та Прум. Ещё одна остановка будет у храма-горы Та Кео, строительство которого так и не закончили.
Пообедаем и познакомимся с трагической страницей в истории Камбоджи: побываем у памятника жертвам геноцида второй половины 1970-х. Затем поедем обратно в Таиланд и будем в Паттайе поздно вечером.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по программе на минивэне
Сопровождение русскоговорящим гидом
Проживание
Питание
Входные билеты по программе
Что не входит в цену
Перелёт в Паттайю и обратно
Катание на лодке по озеру Тонлесан
Доплата за одноместное размещение - 23 $
Проведение тура возможно ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель в Паттайе, 06:30
Завершение: ваш отель в Паттайе, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 55 туристов
Осуществляем трансферы во всех городах мира, а также проводим экскурсии с индивидуальными программами для искушённых туристов. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие гиды и водители работают круглосуточно для ваших заказов.