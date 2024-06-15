Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу

Исследовать древний Ангкор, попробовать кхмерскую кухню и увидеть места съёмок голливудского боевика
Приглашаем погрузиться в историю и культуру Камбоджи, где много веков назад процветала Кхмерская империя. Сейчас её руины являются одним из самых впечатляющих образцов древней архитектуры. Вы исследуете охраняемый ЮНЕСКО храм
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Ангкор-Ват и другие значимые святыни — Байон, Та Кео и Та Прум.

Увидите, где снимали фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», как изготавливают кофе на фабрике, попробуете традиционные блюда в сопровождении национального шоу.

Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Навстречу забытой цивилизации: короткий тур из Паттайи в Камбоджу
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двухместное размещение в отеле Lucky Angkor Hotel 4*, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включено 3-разовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется при пересечении границы или заранее онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Сиемреап: фабрика кофе, кхмерский ресторан и национальное шоу

В 06:30 заберём вас из отеля и поедем в Камбоджу, дорога займёт 5 часов. Наш гид поможет быстро оформить документы и перейти границу.

Ещё через 2 часа приедем в городок Сиемреап. Обедать будем в кхмерском ресторане, где на выбор подают традиционные или европейские блюда.

После размещения в гостинице будет свободное время до вечера. Можно самостоятельно прогуляться по городу или за доплату покататься на лодке по озеру Тонлесап: люди строят здесь дома прямо в воде.

Вечером съездим на фабрику, где понаблюдаем за процессом изготовления кофе. На ужин снова посетим кхмерский ресторан и посмотрим национальное шоу. После вернёмся в отель.

Сиемреап: фабрика кофе, кхмерский ресторан и национальное шоуСиемреап: фабрика кофе, кхмерский ресторан и национальное шоуСиемреап: фабрика кофе, кхмерский ресторан и национальное шоуСиемреап: фабрика кофе, кхмерский ресторан и национальное шоу
2 день

Храмы Ангкора и памятник жертвам геноцида

Позавтракав, устроим променад по достопримечательностям области Ангкор, которая была центром процветавшей с 9 по 15 века Кхмерской империи. Осмотрим исторические заповедники: построенный в 12 веке храмовый комплекс Ангкор-Ват, посвящённый богу Вишну, и руины бывшей столицы Ангкор-Тхом.

Посетим архитектурную жемчужину — храм Байон, башни которого украшают лики Будды. Пройдёмся по имевшим ритуальное значение террасам со слонами и Прокажённого короля. Увидим места съёмок боевика о Ларе Крофт в исполнении Анджелины Джоли — храм Та Прум. Ещё одна остановка будет у храма-горы Та Кео, строительство которого так и не закончили.

Пообедаем и познакомимся с трагической страницей в истории Камбоджи: побываем у памятника жертвам геноцида второй половины 1970-х. Затем поедем обратно в Таиланд и будем в Паттайе поздно вечером.

Храмы Ангкора и памятник жертвам геноцидаХрамы Ангкора и памятник жертвам геноцидаХрамы Ангкора и памятник жертвам геноцидаХрамы Ангкора и памятник жертвам геноцида

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$340
Детский билет (2-11 лет)$311
Детский билет (до 1 года)$215
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт в Паттайю и обратно
  • Катание на лодке по озеру Тонлесан
  • Доплата за одноместное размещение - 23 $
  • Проведение тура возможно ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель в Паттайе, 06:30
Завершение: ваш отель в Паттайе, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыТаиландКамбоджаНа ноябрьские праздникиГастрономические

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