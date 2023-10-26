Всего 5 часов на автобусе и вы уже на границе Камбоджи. Если вы хотите посетить два страны за один отпуск, то это идеальное путешествие для вас. У нас будет всего лишь 2 дня, чтобы познакомиться с Камбоджей.
Мы посетим Королевский парк, встретим закат в комплексе Ангкор, посмотрим фольклорное шоу Апсара и попробуем местную кухню.
Мы посетим Королевский парк, встретим закат в комплексе Ангкор, посмотрим фольклорное шоу Апсара и попробуем местную кухню.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание тура
Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур Важная информация: Внимание:
- Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта.
- Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа!
• Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее). Взять с собой:
- Оригинал загранпаспорта.
- Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (градане РФ, Украины и Казахстана). Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿.
- Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле).
- Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже).
- ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени.
- Приличная одежда для посещения храмов.
- Предметы личной гигиены.
- Кофточка для кондиционированного автобуса.
ежедневно
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 2 лет включительно)
|9 500 ฿
|Дети до 2 включительно
|3 300 ฿
|Дети 2-12 включительно
|8 500 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Включено
- Проживание в отеле 4* (с бассейном и Wi-Fi).
- Полное питание (завтрак, 2 обеда, ужин с шоу).
- Групповое транспортное и экскурсионное обслуживание по программе.
- Входные билеты и сборы по программе.
- Услуги русскоязычных гидов.
- Оформление въездной визы в Камбоджу.
Что не входит в цену
- Дополнительно:
- Напитки, личные расходы.
- Озеро (Ton Le Sap), стоимость - 20 $ (Оплата на территории Камбоджи).
- Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿ (требуется в том случае, если вы заехали в Тайланд по визе полученной у себя в стране в Посольстве Тайланда или в аэропорту по прибытии в Тайланд).
- Паспорт срок которого более 6 месяцев до даты окончания.
- Доплата за одноместное размещение в отеле 4* - 800 ฿, оплата в отеле.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание:
- Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
- Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа
- Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее)
- Взять с собой:
- Оригинал загранпаспорта
- Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (градане РФ, Украины и Казахстана)
- Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿
- Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле)
- Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже)
- ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени
- Приличная одежда для посещения храмов
- Предметы личной гигиены
- Кофточка для кондиционированного автобуса
- Важно:
- Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта и фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд
- Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿
- Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿
- Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев
- Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо1300 ฿ + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу
- Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 ฿ для оформления визы в Камбоджу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
26 окт 2023
Тур входит в следующие категории Паттайи
Похожие туры из Паттайи
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
18 ноя в 06:30
20 ноя в 06:30
8 000฿ за человека
2 дня
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
18 ноя в 06:30
20 ноя в 06:30
8 500฿ за человека
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
18 ноя в 06:30
20 ноя в 06:30
15 500฿ за человека