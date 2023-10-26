Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)

Камбоджийский тур: посещение Королевского парка и фольклорного шоу Апсара
Всего 5 часов на автобусе и вы уже на границе Камбоджи. Если вы хотите посетить два страны за один отпуск, то это идеальное путешествие для вас. У нас будет всего лишь 2 дня, чтобы познакомиться с Камбоджей.

Мы посетим Королевский парк, встретим закат в комплексе Ангкор, посмотрим фольклорное шоу Апсара и попробуем местную кухню.
5
1 оценка
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур Важная информация: Внимание:

  • Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта.
  • Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа!

• Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее). Взять с собой:

  • Оригинал загранпаспорта.
  • Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (градане РФ, Украины и Казахстана). Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿.
  • Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле).
  • Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже).
  • ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени.
  • Приличная одежда для посещения храмов.
  • Предметы личной гигиены.
  • Кофточка для кондиционированного автобуса.

ежедневно

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 2 лет включительно)9 500 ฿
Дети до 2 включительно3 300 ฿
Дети 2-12 включительно8 500 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Включено
  • Проживание в отеле 4* (с бассейном и Wi-Fi).
  • Полное питание (завтрак, 2 обеда, ужин с шоу).
  • Групповое транспортное и экскурсионное обслуживание по программе.
  • Входные билеты и сборы по программе.
  • Услуги русскоязычных гидов.
  • Оформление въездной визы в Камбоджу.
Что не входит в цену
  • Дополнительно:
  • Напитки, личные расходы.
  • Озеро (Ton Le Sap), стоимость - 20 $ (Оплата на территории Камбоджи).
  • Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿ (требуется в том случае, если вы заехали в Тайланд по визе полученной у себя в стране в Посольстве Тайланда или в аэропорту по прибытии в Тайланд).
  • Паспорт срок которого более 6 месяцев до даты окончания.
  • Доплата за одноместное размещение в отеле 4* - 800 ฿, оплата в отеле.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Внимание:
  • Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
  • Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа
  • Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее)
  • Взять с собой:
  • Оригинал загранпаспорта
  • Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (градане РФ, Украины и Казахстана)
  • Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿
  • Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле)
  • Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже)
  • ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени
  • Приличная одежда для посещения храмов
  • Предметы личной гигиены
  • Кофточка для кондиционированного автобуса
  • Важно:
  • Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта и фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд
  • Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿
  • Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿
  • Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев
  • Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо1300 ฿ + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу
  • Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 ฿ для оформления визы в Камбоджу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
26 окт 2023

Тур входит в следующие категории Паттайи

Похожие туры из Паттайи

Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
18 ноя в 06:30
20 ноя в 06:30
8 000฿ за человека
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
На автобусе
На воздушном шаре
1 отзыв
2 дня
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
18 ноя в 06:30
20 ноя в 06:30
8 500฿ за человека
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
На автобусе
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
18 ноя в 06:30
20 ноя в 06:30
15 500฿ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Паттайе
Все туры из Паттайи
ХорошоТам