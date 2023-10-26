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Всего 5 часов на автобусе и вы уже на границе Камбоджи. Если вы хотите посетить два страны за один отпуск, то это идеальное путешествие для вас. У нас будет всего лишь 2 дня, чтобы познакомиться с Камбоджей.



Мы посетим Королевский парк, встретим закат в комплексе Ангкор, посмотрим фольклорное шоу Апсара и попробуем местную кухню.