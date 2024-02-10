Камбоджа, официальное название которой Королевство Камбоджа, расположена в Юго-Восточной Азии.
Это страна, известная своей богатой историей, включая величественные храмы Ангкор Ват, построенные во времена Кхмерской империи. Приглашаем вас изучить эти удивительные места вместе с нами в насыщенном двухдневным туре!
Это страна, известная своей богатой историей, включая величественные храмы Ангкор Ват, построенные во времена Кхмерской империи. Приглашаем вас изучить эти удивительные места вместе с нами в насыщенном двухдневным туре!
Ближайшие даты:
4
мая
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7
мая
мая
11
мая
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14
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18
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (с 12 лет включительно)
|8 000 ฿
|Детский (от 2 до 12 лет включительно)
|7 500 ฿
Что вас ожидает:
- Камбоджа
- Королевский парк
- Озеро Тон Ле Сап
- Храмовый комплекс Ангкор Ват
- Ангкор Тхом
- Террасы слонов и прокаженного короля
- Та Пром
- Ta Keo
- Памятник жертвам геноцида ВАТ МЭЙ
Описание
Предлагаем вам программу Стандарт: Эта программа отлично подойдет тем, кто уже был в Камбодже и хотел бы повторить эти незабываемые ощущения, а также для тех, кто едет впервые, но выбирает экономный вариант путешествий. Тур проводится только от двух человек. . День 1 6:30-7:20 - Сбор гостей из отелей в Паттайя, проверка документов (с собой обязательно оригиналы паспортов) и инструктаж по прохождению границы русскоязычным гидом. 11:30-11:45 - Переход границы Thailand-Cambodia. VIP проход Тайской и Камбоджийской границы. В сопровождении нашего русскоговорящего гида 11:45-12:00 - Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида, начало экскурсии о Королевстве Камбоджа. 13:30-14:00 - Прибытие в Сием Реап. Обед в Кхмерском национальном ресторане (будут подаваться национальные и европейские блюда) 14:30-15:00 - Заселение в отель 3* (Бассейн. Wi-Fi) (отдых в отеле до 18:30 или поездка на озеро за доп. оплату) 15:00-15:30 - Доп. Экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии Тон Ле Сап, где вы сможете насладиться приятной прогулкой на лодке по рукавам озера через мангровые заросли, понаблюдать за жизнью и бытом местного населения проживающих в плавучих домах на озере. Встреча заката солнца. (Экскурсия оплачивается на месте, стоит 20$) 18:30-19:00 – Посещение Кофейной фабрики, где вы увидите весь процесс получения готовой продукции. 19:00 - Ужин в Кхмерском национальном ресторане – шведский стол (Кхмерские и европейские блюда) Национально-фольклорное шоу «АПСАРА». (оплачивается на месте, стоит 20$) 21:00 - Возвращение в отель, свободное время. День 2 5:30-6:00 - Подъем, завтрак в отеле (оплачивается на месте, стоит 5$). 6:20-7:30 - Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов: 1. главный храмовый комплекс Ангкор Ват, 2. Ангкор Тхом (Древняя столица Кхмерской империи:-Байон, террасы слонов и прокаженного короля) 3. Та Пром (где снимался фильм А. Джоли, Лара Кроф), 4.Ta Keo. 5. Крован (Индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, а возможно оба) 13:30-14:00 - Возвращение в отель, выселение. 14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида. 14:30-15:00 - Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц. 15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней. 16:00-16:30 - Выезд на границу. 18:00-18:30 - Переход Границы Cambodia – Thailand. (Через час от границы, остановка на 20-30 мин). 21:30-22:00 - Прибытие в отель в Паттайю. Внимание! Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта Важно:
- Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта.
- Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 6 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿.
- Нужна фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд.
- Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿.
- Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев.
- Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 ฿ для оформления визы в Камбоджу.
- Доплата за одноместное размещение в отеле 3*- 400 ฿. Возьмите с собой: 1. Оригинал загранпаспорта. 2. Одно цветное фото 3*4 или 100 бат (граждане РФ, Украины и Казахстана). 3. Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 Бат. 4. Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 Бат на Тайском пограничном контроле) 5. Обратный авиабилет из Тайланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока.
Вторник и суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Камбоджа
- Королевский парк
- Озеро Тон Ле Сап
- Храмовый комплекс Ангкор Ват
- Ангкор Тхом
- Террасы слонов и прокаженного короля
- Та Пром
- Ta Keo
- Памятник жертвам геноцида ВАТ МЭЙ
Что включено
- Проживание в отеле 3 (Бассейн, Wi-Fi).
- Питание (2 обеда)
- Групповое транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты и сборы по программе
- Услуги русскоязычных гидов
- Оформление въездной визы в Камбоджу.
Что не входит в цену
- Напитки, личные расходы.
- Завтрак - стоимость 5$ (Оплата гиду в Камбоджи)
- Озеро (Ton Le Sap), стоимость - 20 $ (Оплата гиду в Камбоджи)
- Ужин (шведский стол) + шоу АПСАРА - 20 $ (оплата гиду в Камбодже)
- "Re-entry виза в Таиланд - 1 300 Бат (требуется в том случае, если вы заехали в Тайланд", "по визе полученной у себя в стране в Посольстве Тайланда или в аэропорту по прибытии в", Тайланд)
- Паспорт срок которого более 6 месяцев до даты окончания.
- Доплата за одноместное размещение в отеле 3 - 400 Bath, оплата в отеле.
- Необходимо предупредить при продаже тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и суббота
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ: Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в
- Таиланд с владельцем паспорта. Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до
- Окончания Тайского штампа или Тур визы! Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд
- Возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта, необходимо предоставить заранее). Совершать бордер ран через экскурсию нельзя
- Важно:
- Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта
- Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 6 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿
- Нужна фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд
- Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿
- Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев
- Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо: 1300 бат + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу
- Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 бат для оформления визы в Камбоджу
- Возьмите с собой:
- 1. Оригинал загранпаспорта
- 2. Одно цветное фото 3*4 или 100 бат (граждане РФ, Украины и Казахстана)
- 3. Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 Бат
- 4. Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 Бат на Тайском пограничном контроле)
- 5. Обратный авиабилет из Тайланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока
- 1. Организатор оставляет за собой право менять программу местами
- 2. Возможны не значительные отклонения по временному интервалу
- 3. Организатор не несет ответственности за частичное невыполнение программы по погодным условиям, а также возможных задержек на границе или в дороге в период праздничных дней в Таиланде или Камбодже
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
10 фев 2024
Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность гидам Оскару и Кимли! Имейте в виду, что очень долго придется провести в дороге, тяжеловато., но это плата за то, что два дня вы увидите уникальные места на нашей Земле!
Тур входит в следующие категории Паттайи
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