Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта.

Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 6 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿.

Нужна фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд.

Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿.

Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев.

Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 ฿ для оформления визы в Камбоджу.

Доплата за одноместное размещение в отеле 3*- 400 ฿. Возьмите с собой: 1. Оригинал загранпаспорта. 2. Одно цветное фото 3*4 или 100 бат (граждане РФ, Украины и Казахстана). 3. Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 Бат. 4. Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 Бат на Тайском пограничном контроле) 5. Обратный авиабилет из Тайланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока.

Предлагаем вам программу Стандарт: Эта программа отлично подойдет тем, кто уже был в Камбодже и хотел бы повторить эти незабываемые ощущения, а также для тех, кто едет впервые, но выбирает экономный вариант путешествий. Тур проводится только от двух человек. . День 1 6:30-7:20 - Сбор гостей из отелей в Паттайя, проверка документов (с собой обязательно оригиналы паспортов) и инструктаж по прохождению границы русскоязычным гидом. 11:30-11:45 - Переход границы Thailand-Cambodia. VIP проход Тайской и Камбоджийской границы. В сопровождении нашего русскоговорящего гида 11:45-12:00 - Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида, начало экскурсии о Королевстве Камбоджа. 13:30-14:00 - Прибытие в Сием Реап. Обед в Кхмерском национальном ресторане (будут подаваться национальные и европейские блюда) 14:30-15:00 - Заселение в отель 3* (Бассейн. Wi-Fi) (отдых в отеле до 18:30 или поездка на озеро за доп. оплату) 15:00-15:30 - Доп. Экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии Тон Ле Сап, где вы сможете насладиться приятной прогулкой на лодке по рукавам озера через мангровые заросли, понаблюдать за жизнью и бытом местного населения проживающих в плавучих домах на озере. Встреча заката солнца. (Экскурсия оплачивается на месте, стоит 20$) 18:30-19:00 – Посещение Кофейной фабрики, где вы увидите весь процесс получения готовой продукции. 19:00 - Ужин в Кхмерском национальном ресторане – шведский стол (Кхмерские и европейские блюда) Национально-фольклорное шоу «АПСАРА». (оплачивается на месте, стоит 20$) 21:00 - Возвращение в отель, свободное время. День 2 5:30-6:00 - Подъем, завтрак в отеле (оплачивается на месте, стоит 5$). 6:20-7:30 - Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов: 1. главный храмовый комплекс Ангкор Ват, 2. Ангкор Тхом (Древняя столица Кхмерской империи:-Байон, террасы слонов и прокаженного короля) 3. Та Пром (где снимался фильм А. Джоли, Лара Кроф), 4.Ta Keo. 5. Крован (Индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, а возможно оба) 13:30-14:00 - Возвращение в отель, выселение. 14:00-14:30 - Посещение памятника жертвам геноцида. 14:30-15:00 - Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц. 15:00-16:00 - Обед в ресторане с национальной кухней. 16:00-16:30 - Выезд на границу. 18:00-18:30 - Переход Границы Cambodia – Thailand. (Через час от границы, остановка на 20-30 мин). 21:30-22:00 - Прибытие в отель в Паттайю. Внимание! Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта Важно: