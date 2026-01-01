Мои заказы

Главные экскурсионные места в Паттайе

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Паттайе, цены от $200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 6:30
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$200 за человека
Золотой треугольник Индии за 3 дня: Дели, Джайпур и Тадж-Махал
2 дня 2 часа
Золотой треугольник Индии за 3 дня: Дели, Джайпур и Тадж-Махал
Начало: Паттайя
60 000 ฿ за человека
Магия Индии: Дели, Агра и Тадж-Махал - путешествие Золотого треугольника
2 дня 2 часа
Магия Индии: Дели, Агра и Тадж-Махал - путешествие Золотого треугольника
Начало: Паттайя
57 000 ฿ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд;
  2. Золотой треугольник Индии за 3 дня: Дели, Джайпур и Тадж-Махал;
  3. Магия Индии: Дели, Агра и Тадж-Махал - путешествие Золотого треугольника.
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. На море;
  2. Тадж-Махал.
Сколько стоит тур в Паттайе в январе 2026
Сейчас в Паттайе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 200 до 60 000.
Забронируйте тур в Паттайе на 2026 год по теме «Популярные места», цены от $200. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март