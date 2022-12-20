4 Андаманские жемчужины

4 Андаманские жемчужины
4 Андаманские жемчужины
4 Андаманские жемчужины
4 Андаманские жемчужины

Что вас ожидает 🤩

  • Джеймс бонд
  • Пхи-пхи
  • Краби
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Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии
Стоимость заказа не возвращается

Описание

Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу!

День 1

06:50 Выезд из отеля.
08:10 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе.
08:50 Отправление к островам.

09:30 Осмотр прекрасного острова Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом месте.

10:10 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Тапу. Рынок морских цыган.

11:00 Катание на каноэ у островa Талу. Идеальное место для любителей каноэ, тaк как остров окутан мангровыми зарослями и имеет многочисленные пещеры.

11:50 Посещение деревни Паньи – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане.

13:30 Обзор резиденции Его Величества Короля Таиланда в провинции Краби.

13:50 Посещение пляжа Прананг (Райлей). Пещера плодородия. Пляжный отдых.

16:05 Осмотр достопримечательностей провинции Краби, острова Близнецы и остров Курица.

16:10 Плавание с масками, осмотр коралловых рифов.

16:50 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для посещения местных магазинов, прогулки по узким улочкам острова, гости смогут окунуться в жизнь местных жителей

17:20 Потрясающая возможность посетить обзорную площадку откуда открывается изумительный вид на остров;

19:50 Ужин в отеле.

20:50 До начала пляжных вечеринок, посещение бара и возможность увидеть невероятное огненное шоу от чемпионов Таиланда, а также насладиться коктейлем на пляже.

22:50 Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в Тайском Боксе.

23:20 Ночная жизнь острова. Вечеринки на пляже. Бар "Стоун" — это самый большой пляжный танцпол на острове.

День 2

07:30 Завтрак.

08:30 Выезд из отеля;

08:45 Отправление на остров Пхи-Пхи Лей;

09:00 Посещение бухты Майя, где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо

10:00 Плавание в Лагуне Пиле;

10:40 Осмотр Пещеры Викингов;

11:00 Плавание с масками. Созерцание разнообразных видов рыб;

12:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем;

12:20 Обед на острове Пхи-Пхи Дон.

12:20 Плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон. Созерцание разнообразных видов рыб;

13:50 Отдых на прекрасном острове Бамбу;

16:30 Прибытие к причалу, трансфер в отель.

Программа

красоты Андаманского моря, знаменитые острова и пляжи

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 обеда
  • 1 ужин
  • 1 завтрак
  • Трансфер
  • Вход в нац. парки
  • Прохладительные напитки безалкогольные
  • Чай и кофе
  • Страховка
  • Русский гид
  • Спасательные жилеты
  • Маски
  • Трубки
  • Каноэ
  • Размещение в отеле
Что не входит
  • Доплата за 1 местное размещение 1000 Бат
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:50
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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