Приглашаем вас в увлекательный двухдневный тур по самым знаковым островам Андаманского моря.
За это время вы побываете на знаменитом острове Джеймса Бонда, весело проведете время на пляжной дискотеке на Пхи Пхи Доне, прокатитесь на каноэ среди скал островов Краби и насладитесь пляжным отдыхом на живописном острове Бамбу.
За это время вы побываете на знаменитом острове Джеймса Бонда, весело проведете время на пляжной дискотеке на Пхи Пхи Доне, прокатитесь на каноэ среди скал островов Краби и насладитесь пляжным отдыхом на живописном острове Бамбу.
Ближайшие даты:
30
мар
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31
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|$158.40
|Детский (4-9)
|$138.90
|Детский (0-3)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Пхи-Пхи Ле
- Майа Бей
- Пи Ле
- Пещера Викингов
- Пхи-Пхи Дон
- Остров Бамбу
- Пляж Пра Нанг
- Остров Хонг
- Остров Пании
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Нака
- Остров Панак
- Пляж с обезьянами
Описание
Два дня в тропическом раю Проходите на борт лодки и занимайте места — мы отправляемся в настоящее морское путешествие по островам Андаманского моря. Каждый знает, что совсем недалеко от Пхукета находится целая россыпь интересных и необычных островов. Их названия на слуху, и многие даже были там в составе однодневных экскурсий — Пхи Пхи, Краби, Джеймса Бонда… Увидеть все их красоты за день невозможно, поэтому предлагаем вам задержаться в этом уголке рая на 2 дня! Приготовьтесь насладиться отдыхом на лучших пляжах с сыпучим, как мука, песком, поплавать среди кораллов, побывать в гостях у морских цыган, а также отдохнуть на ночной дискотеке с красочным огненным шоу. Что важно знать:
- тур проводится только при полной предоплате;
- возьмите с собой купальные принадлежности и солнцезащитные средства;
- программа может быть изменена из-за погодных условий. Обратите внимание! Вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии. Либо онлайн рублями (вам вышлют ссылку, принимаются все карты), либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- "2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак"
- "Транспорт (автобус и лодка)"
- "Вход в нац. парки"
- "Прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе"
- Страховка
- "Русскоговорящий гид"
- "Спасательные жилеты"
- "Маски, трубки"
- Каноэ
- "Размещение в отеле"
- Что не входит
- "Личные расходы"
- "За одноместное размещение доплата — 1000 бат"
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 1.5 дняБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам (к вам приедет курьер или переводом на карту).
- Обратите внимание, что морские экскурсии на скоростном катере не подходят женщинам в период беременности.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные кремы, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 58 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Oxana
8 мар 2024
Экскурсия прекрасная, нужно обязательно ехать на два дня. Особая благодарность экскурсоводу Максиму, рассказывал кратко, но емко, с юмором, так что все рассказанное легко запомнилось. Особенно неизгладимое впечатление оставило ночное купание со светящимся планктоном. Два дня незабываемых впечатлений!
И
Илья
28 янв 2024
Прекрасная экскурсия. Все понравилось. Всем рекомендую. Отличный отель. Организация на высоте. Туры на улице чуть дешевле, но отель хуже. Ночь на Пхи-Пхи Дон должен провести каждый
N
Nlyudmil
9 янв 2024
И
Игорь
28 дек 2023
1. Организация экскурсии через Спутник. Все прошло без нареканий. Мы заказали экскурсию через сайт, оплатить нужно было полную стоимость экскурсии. Менеджер с нами связался через WhatsApp, нашел курьера, который приедет и заберёт оплату. Курьер приехал в обговоренные время, передали деньги. После прислали нам ваучер.
2. Компания, которая непосредственно проводила экскурсию. Вот тут много моментов, которые хотелось бы чтобы компания спутник учла и в дальнейшем ограничила свое сотрудничество с данным организатором!
Из плюсов: *сопровождающий нас водитель приехал в отель во время и даже раньше нужного времени; *катер, капитан и его команда сработали на отлично и если бы не они, то настроения в дороги не было бы вообще!; *отель на острове Пхи Пхи хороший, номера повышенной комфортности и вид с балкона был шикарный
Минусы!! *гид - Байрам. Поехал просто потусить за наш счет, посидеть в телефоне или пообщаться с местными. Человек, который не замотивирован сопровождать группу и делать экскурсию максимально насыщенной и комфортной для участников. Все тайминги были некорректные. Группа была намного организованнее чем гид, это как вообще; *фотограф - Женя. Мы не поняли зачем она поехала, за наш счет, позагорала, переночевали на острове, поела и все на этом. *еще хочется отметить! Было написано, что в доп расходы входит личные траты, остальное включено в экскурсию. Но катание на каноэ:обязали заплатить 50В за поездку(таец просил 100В) + обзорная площадка 50В. это часть только отзыва!
2. Компания, которая непосредственно проводила экскурсию. Вот тут много моментов, которые хотелось бы чтобы компания спутник учла и в дальнейшем ограничила свое сотрудничество с данным организатором!
Из плюсов: *сопровождающий нас водитель приехал в отель во время и даже раньше нужного времени; *катер, капитан и его команда сработали на отлично и если бы не они, то настроения в дороги не было бы вообще!; *отель на острове Пхи Пхи хороший, номера повышенной комфортности и вид с балкона был шикарный
Минусы!! *гид - Байрам. Поехал просто потусить за наш счет, посидеть в телефоне или пообщаться с местными. Человек, который не замотивирован сопровождать группу и делать экскурсию максимально насыщенной и комфортной для участников. Все тайминги были некорректные. Группа была намного организованнее чем гид, это как вообще; *фотограф - Женя. Мы не поняли зачем она поехала, за наш счет, позагорала, переночевали на острове, поела и все на этом. *еще хочется отметить! Было написано, что в доп расходы входит личные траты, остальное включено в экскурсию. Но катание на каноэ:обязали заплатить 50В за поездку(таец просил 100В) + обзорная площадка 50В. это часть только отзыва!
Т
Татьяна
25 дек 2023
T
Tanja
8 дек 2023
Мы из Германии и искали экскурсию на русском родном для нас языке. В интернете наткнулись на приложение спутник. Заказали экскурсию на два дня. С 7.12 по 8.12.23. Все что хотели мы посмотрели. Экскурсия шикарная, гид был Макс очень приветлив и интересно рассказывал. Так же хочется отметить и фотографа Наталью. Очень хорошая девочка знающая свою работу. Огромное вам спасибо за хорошую работу. Будем рекомендовать вас своим друзьям и при возможности будем заказывать экскурсии с вашей компанией. С уважением Татьяна и Павел.
П
Панова
27 ноя 2023
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что погода подвела. А ещё нам очень повезло с гидом и компанией! Игорь просто огонь! Не давал нам скучать и обо всем много рассказывал! Если есть возможность выбрать гида, то проситесь к нему! Было весело, красиво и очень насыщенно!
З
Зарина
17 ноя 2023
I
Irina
11 ноя 2023
Все прошло отлично! Особенно второй день, очень красивые места. Девушкам советую брать побольше красивых нарядов для фото, много крутых локаций.
Отдельная благодарность Игорю, который нас сопровождал. Все легко, с юмором, четко по таймингу, везде успели без лишней суеты. И большое человеческое спасибо за полезные советы, чтобы не заблудиться 😁
Небольшой недостаток-еда. Кормили не очень на всех точках, особенно ужин на Пхи Пхи.
Отдельная благодарность Игорю, который нас сопровождал. Все легко, с юмором, четко по таймингу, везде успели без лишней суеты. И большое человеческое спасибо за полезные советы, чтобы не заблудиться 😁
Небольшой недостаток-еда. Кормили не очень на всех точках, особенно ужин на Пхи Пхи.
А
Артём
8 ноя 2023
В целом все понравилось) посетили много островов за 2 дня, довольно насыщенная программа. Понравилась работа гида, все организованно и была получена информация про достопримечательности.
Единственное, было заложено мало времени на каждый остров (40 мин), хотелось бы чуть больше времени, для размеренного отдыха.
Единственное, было заложено мало времени на каждый остров (40 мин), хотелось бы чуть больше времени, для размеренного отдыха.
О
Ольга
4 ноя 2023
B
Brylberr
30 окт 2023
При покупке тура указана группа 40 человек, по факту было 56, в лодке поместились с трудом. Чувство юмора гида не оценили, местами было пОшло, общался как с детьми или слабоумными.
На обед стояли очередь со всеми вещами под проливным дождем, лучше было сначала заселить нас в номер. Выселение из отеля очень рано в 6 утра. Зрч купили коралловые тапочки, тк в итоге на каждой остановке обувь отдавали. Гид плохо объяснял что будет на следующей остановке, не успевали подготовиться. Требовали чаевы….
На обед стояли очередь со всеми вещами под проливным дождем, лучше было сначала заселить нас в номер. Выселение из отеля очень рано в 6 утра. Зрч купили коралловые тапочки, тк в итоге на каждой остановке обувь отдавали. Гид плохо объяснял что будет на следующей остановке, не успевали подготовиться. Требовали чаевы….
А
Антон
22 окт 2023
Минус звезда за безопасность, капитан настолько раскачивал спидбот, дети плакали, так нельзя рисковать чужими жизнями
В
Владислав
14 окт 2023
M
MARYNA
30 сен 2023
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