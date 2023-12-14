Аэросъемка с квадрокоптера по острову Пхукет

Индивидуальная экскурсия на Пхукете
Аэросъемка с квадрокоптера по острову Пхукет
Аэросъемка с квадрокоптера по острову Пхукет
Аэросъемка с квадрокоптера по острову Пхукет
Аэросъемка с квадрокоптера по острову Пхукет
Аэросъемка с квадрокоптера по острову Пхукет
Аэросъемка с квадрокоптера по острову Пхукет
Аэросъемка с квадрокоптера по острову Пхукет
Ближайшие даты:
14
дек
15
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16
дек
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18
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даты

Описание

Откройте для себя великолепие острова Пхукет с высоты птичьего полета! Наша команда профессиональных пилотов и операторов готова подняться в небо на квадрокоптере, чтобы запечатлеть для вас великолепные виды и красоты этого удивительного места. Аэросъемка с квадрокоптера - это уникальная возможность увидеть Пхукет совершенно по-новому. Мы предлагаем вам захватить в кадр потрясающие пляжи с изумрудной водой, величественные горы и лесистые холмы, великолепные виды на океан и неповторимую красоту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квадрокоптер
  • Оператор квадрокоптера
  • Передача вам видео/фото файлов
Что не входит
  • Вход в локации которые требуют оплаты
  • Трансфер на острова-
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место встречи
Завершение: Ваше место окончания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте, передайте информацию пожалуйста:
  • Какое место встречи, дата и время
  • Что нужно снимать и сколько часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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