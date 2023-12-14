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Описание
Откройте для себя великолепие острова Пхукет с высоты птичьего полета! Наша команда профессиональных пилотов и операторов готова подняться в небо на квадрокоптере, чтобы запечатлеть для вас великолепные виды и красоты этого удивительного места. Аэросъемка с квадрокоптера - это уникальная возможность увидеть Пхукет совершенно по-новому. Мы предлагаем вам захватить в кадр потрясающие пляжи с изумрудной водой, величественные горы и лесистые холмы, великолепные виды на океан и неповторимую красоту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Квадрокоптер
- Оператор квадрокоптера
- Передача вам видео/фото файлов
- Что не входит
- Вход в локации которые требуют оплаты
- Трансфер на острова-
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваше место встречиЗавершение: Ваше место окончания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте, передайте информацию пожалуйста:
- Какое место встречи, дата и время
- Что нужно снимать и сколько часов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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