Что вас ожидает< / h3>

Дружеская прогулка с экспертом< / strong> Приготовьтесь, информации будет много. Но моя программа - это не скучная лекция, а живое общение о жизни тайцев, после которого вы не только освоитесь на острове, но и бесповоротно влюбитесь в него, наберетесь знаний и лайфхаков, чтобы классно провести здесь время самостоятельно. Возможно, вы удивитесь, когда я развею традиционные мифы о Таиланде. А достоверные факты, топовые достопримечательности и крутой фотоотчет помогут вам вырасти из обычных путешественников в настоящих специалистов по острову. < / p>

От основ быта тайцев к пониманию их менталитета< / strong> Вы узнаете, почему ходить в обуви в закрытом помещении неприлично, но зато можно без проблем выйти на улицу в пижаме. Откроете секреты любимого фрукта местных - неоднозначного дуриана, и услышите об оригинальных способах определять вкус еды. Также я расскажу о привычке тайцев использовать никнеймы и скрывать настоящие имена. О том, как они отвечают на вопросы о дне рождения и в чем так проштрафилась среда. Кроме того, поговорим о темпераменте тайского народа, запрете на азартные игры, критериях женской красоты и множестве других интересных фактов. < / p>

Знаковые места и обзорные площадки< / strong> Вы глубже погрузитесь в религиозную культуру Таиланда: посетите буддийский храм и узнаете, кто и зачем строит Большого Будду< / strong>, а если повезёт, даже познакомитесь с ним! Заедете в гости к самому милому слонёнку на острове, при желании, покормите зверя, а я расскажу, как они живут на самом деле. Подружитесь с обезьянками на обзорной площадке Ранг Хилл< / strong> и взглянете на окрестности с "Камня"< / strong> и "Ветряка"< / strong>. Прогуляетесь по уютным улочкам Старого города< / strong>, где каждое здание - это часть истории. А по пути я покажу колоритные уголки, интересные граффити и накормлю экзотическими деликатесами. < / p>

🌅 В конце программы, ближе к закату, вы окажетесь на самом краю острова, на мысе Пром Тхеп< / strong>, где оцените панорамные виды и сможете прекрасно провести остаток насыщенного дня. < / p>