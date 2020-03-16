Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день

Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд

5
21 отзыв
Что тайцы думают о женской красоте, зачем скрывают настоящие имена и почему так не любят среду? Об этих и сотне других вопросов поговорим на экскурсии! Я также расскажу о главном храме Пхукета, отвезу к лучшим панорамам, открою секреты Старого города и накормлю деликатесами.

А в конце «организую» вашу встречу с заходящим солнцем на самом краю острова
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день

Что вас ожидает< / h3>

Дружеская прогулка с экспертом< / strong> Приготовьтесь, информации будет много. Но моя программа - это не скучная лекция, а живое общение о жизни тайцев, после которого вы не только освоитесь на острове, но и бесповоротно влюбитесь в него, наберетесь знаний и лайфхаков, чтобы классно провести здесь время самостоятельно. Возможно, вы удивитесь, когда я развею традиционные мифы о Таиланде. А достоверные факты, топовые достопримечательности и крутой фотоотчет помогут вам вырасти из обычных путешественников в настоящих специалистов по острову. < / p>

От основ быта тайцев к пониманию их менталитета< / strong> Вы узнаете, почему ходить в обуви в закрытом помещении неприлично, но зато можно без проблем выйти на улицу в пижаме. Откроете секреты любимого фрукта местных - неоднозначного дуриана, и услышите об оригинальных способах определять вкус еды. Также я расскажу о привычке тайцев использовать никнеймы и скрывать настоящие имена. О том, как они отвечают на вопросы о дне рождения и в чем так проштрафилась среда. Кроме того, поговорим о темпераменте тайского народа, запрете на азартные игры, критериях женской красоты и множестве других интересных фактов. < / p>

Знаковые места и обзорные площадки< / strong> Вы глубже погрузитесь в религиозную культуру Таиланда: посетите буддийский храм и узнаете, кто и зачем строит Большого Будду< / strong>, а если повезёт, даже познакомитесь с ним! Заедете в гости к самому милому слонёнку на острове, при желании, покормите зверя, а я расскажу, как они живут на самом деле. Подружитесь с обезьянками на обзорной площадке Ранг Хилл< / strong> и взглянете на окрестности с "Камня"< / strong> и "Ветряка"< / strong>. Прогуляетесь по уютным улочкам Старого города< / strong>, где каждое здание - это часть истории. А по пути я покажу колоритные уголки, интересные граффити и накормлю экзотическими деликатесами. < / p>

🌅 В конце программы, ближе к закату, вы окажетесь на самом краю острова, на мысе Пром Тхеп< / strong>, где оцените панорамные виды и сможете прекрасно провести остаток насыщенного дня. < / p>

Кому подойдёт экскурсия< / h3>

"Мы сами не знаем, чтобы было интересно", "мы не в первый раз, удивите нас", "мы знаем, что хотим, но чтоб не как все". Если это про вас, значит вы нашли то, что искали. < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>
  • На моих турах навязчивая реклама и непроверенная информация исключены< / li>
  • Дополнительные расходы: еда и напитки (200-400 бат) , бананы для слонов (100 бат) < / li> < / ul>

    Как проходит экскурсия< / strong> < / p>

    • Экскурсия начинается в вашем отеле. Я заеду за вами и после экскурсии отвезу обратно. < / li>
    • Во время программы купание не предусмотрено< / li>
    • Я скорректирую маршрут по вашему желанию< / li>
    • В середине программы предусмотрено время на обед в ресторане< / li> < / ul>< / div>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Валерий
Валерий
Меня зовут Валера. Я объездил пол-Таиланда, но за многие годы Пхукет стал моим домом. Говорю немного на тайском и могу вас научить. Увлекаюсь фотографией и видеосъёмкой, поэтому мои путешественники получают гида и фотографа в одном лице. В Тюмени обучался мастерству экскурсовода и нашёл в этом себя! Обожаю проводить экскурсии и делаю это всегда от души. Люблю удивлять свих гостей и готов организовать для вас целое путешествие
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21 реальный отзыв

А
16 мар 2020
Сразу скажу, до этой экскурсии мы самостоятельно объехали практически все достопримечательности, который нам должен был показать Валерий, брали экскурсию из-за гида и не ошиблись. Валерий много и интересно рассказывает, видно что ему нравится, то чем он занимается и знания его не выдуманные из головы, а реальные. Понравилось, как он легко в беседе подаёт факты из жизни Тайланда, узнаете много нового. Рассказывает о местной религии, обрядах и все это не скучно и не стандартно. В Старом городе улочки и храмы очень колоритные, а когда ещё знаешь историю создания города, кто населяет его и многое другое, то вокруг все оживает и становится вдвойне интереснее гулять. Кстати никаких предложений со стороны Валерия зайти в какой-либо магазин и что-то там купить НЕ было. Все очень грамотно организованно, машина комфортная с кондиционером. Валерий, с Вами день пролетел незаметно и главное у нас остались приятные воспоминания о Пхукете и новые знания о Тайланде
И
11 мар 2020
Огромное спасибо нашему гиду Валерию. За сегодняшнюю экскурсию узнали много нового о Таиланде. Когда ехали сюда, у нас было совсем другое представление о стране. Оказывается мы очень ошибались. Валерий показал нам такие красивые места и так интересно рассказывал, что появилось желание приехать сюда ещё. Мы поняли, что две недели - это очень очень мало. Хочется увидеть больше, узнать и понять совсем другую страну, такую разную и красивую
И
7 мар 2020
Хочу сказать огромное спасибо Валерию за экскурсию. Интересно, полезно, занимательно, динамично, с огромной любовью к стране и культуре Тайланда - вот так прошел мой день) Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто познакомиться с островом, узнать его, но и вернуться сюда вновь! Спасибо за яркий насыщенный день:-)
И
24 фев 2020
Были на экскурсии вчетвером. Валерий забрал нас из двух разных отелей в назначенное время. Передвижение происходило на тойоте с кондиционером. Экскурсия всем очень понравилась. Советуем. Валерий эрудированный рассказчик и прекрасный гид. Большое спасибо. )
К
24 фев 2020
Я на Пхукете в 4 раз, но за эти 7,5 часов экскурсии я, кажется узнала больше, чем за все разы. Ездили втроем с ребенком 10 лет, и все остались в восторге. Валерий - это живая энциклопедия по Таю, могу только представить, сколько работы и души стоит за тем, как интересно и объемно он рассказывает истории совершенно из разных областей. Маршрут составлен великолепно, мы были в очень красивых местах, где нет толп туристов. Отдельное спасибо за знакомство с Пхукет Тауном, давно мечтала там побывать и осталась в восторге. Кусочек европы в центре Азии - это нечто! Где ж еще рисовать современным художникам? На улочках много разного стрит арта соседствует с храмами, кафешками и магазинчиками. Точно еще вернусь туда. Обедали в кафе с историей в 27 лет традиционными тайскими блинчиками, запивали удивительным чаем с пеной. А на десерт был дуриан с рынка, где закупаются рестораны. Успели встретить закат сразу на двух обзорных площадках. Красотища неописуемая. У всего этого есть только одно сожаление, то я не нашла Валерия раньше. Но вместе с тем появился повод еще раз вернуться на Пхукет! Очень рекомендую эту экскурсию и Валерия. Супер профи и просто очень приятный человек
В
22 фев 2020
Понравилось всё, так как гид достаточно корректно подстраивается под подопечных, как в плане темы повествования, так и в плане пунктов программы. Знание некоторых житейских "лайфхаков" определенно будет полезным для тех кто впервые. Судя по малолюдности в пунктах остановок можно предположить что либо места "не избитые", либо время остановок гидом подобрано удачно, либо и то и другое вместе. Машина не большая, но для двоих туристов было очень комфортно. В машине запас воды. Дополнительных внеплановых затрат ноль, только в случае если "сами напросились", но гид даёт информацию и о стоимости и об адекватности затрат (ну чисто личное мнение стоит это того или нет) . Завозов на "потратиться" не наблюдалось. Вообщем все комфортно, информативно. Вы постоянно "под присмотром", но не навязчиво. Несколько "дороже" чем другие предложения, но все в этом мире относительно. Валерий все-таки гид, а не просто водитель со знанием языка, для примера - просто водитель со знанием языка например на Бали будет не 120-150$, а гораздо дешевле - 70-90$. Если вам нужен не просто водитель с авто, а гид, советчик и неплохой собеседник - рекомендую. Из "бонусов" - не уложились по времени в запланированное по программе, но не услышали и не почувствовали и тени недовольства или намёка на доплату. Эту экскурсию запланировали на следующий день после приезда, другие не бронировали и правильно сделали - с дальнейшими планами помог определиться знакомый Валерия
Л
12 фев 2020
3 февраля 2020 года были на замечательной экскурсии с гидом Валерием. Замечательный и позитивный рассказчик! Увлекательно составлена программа экскурсии, прошла на одном дыхании! Захотелось продолжения знакомства с удивительной страной Таиландом! Огромное спасибо Валерию
Евгения
12 фев 2020
Прекрасная познавательная экскурсия. Гид подстраивает путь следования по Вашим пожеланиям. По ходу движения можно заглянуть в различные лавочки по интересам. Отличный обед в настоящей тайской блинной. Вкуснотища по очень приятной цене. Валерий прекрасный рассказчик, который постоянно совершенствует свои знания за счёт собственных интересов. Люблю людей, которым интересно то, чем они занимаются. Отдельное спасибо за терпимость к нашему ребёнку. 👌🏻😉 Рекомендации и контакты раздали всему отелю. ) ) )
Ю
6 фев 2020
Сегодня были на экскурсии, уже второй раз проводим отпуск в Тайланде. Хотим поблагодарить Валерия за такую интересную программу, такого замечательного гида мы ещё не встречали, хотя очень много путешествуем, очень интересно доносит информацию и показывает крутые достопримечательности острова
И
1 фев 2020
Вчера мы были на экскурсии. Очень понравилась доброжелательность, позитивность и эрудиция нашего Гида. Маршрут нам понравился, он был хорошо продуман и времени было достаточно на всё. Валерий великолепный рассказчик. Мы достаточно взрослые люди и были во многих странах, так что нас трудно удивить, но наш гид это сумел. Валера, мы желаем тебе всего доброго и пусть у тебя больше не будет тётенек, забывающих шляпки в машине
А
12 янв 2020
Все супер! Валерий очень много знает и интересно рассказывает;) Пхукет-таун запомнился больше всего! Обязательно туда вернёмся
И
8 янв 2020
Однозначно рекомендую экскурсию от Валерия! Все остались довольны, и мы, и наши взрослые дети (21 и 14) , которым трудно угодить) Узнали много интересных фактов о Тайланде, которые можно услышать только от человека, который долго живёт в стране, относится к ней с уважением и высказывает свою честную точку зрения. Валерий не только отличный экскурсовод, но и очень позитивный человек, общение с ним оставило очень приятные ощущения. Отдельное спасибо за помощь в приобретении красивейшего букета для нашей дочки, экскурсия совпала с ее днём рождения 😊 Валерий, большое Спасибо и удачи во всех начинаниях! Рады знакомству 😊
О
6 янв 2020
Отлично выстроенная экскурсия. Валерий - отличный рассказчик, знающий историю и культуру Тайланда и острова
Г
3 янв 2020
Большое спасибо Валерию за экскурсию, было интересно и взрослым и ребятам 12 и 9 лет, время пролетело быстро за интересными и познавательными рассказами о Пхукете и Тайланде в целом. Красивые виды со смотровых площадок, сказочный закат, вкусные мороженое и блинчики в местных кафешечках. Спасибо за увлекательный рассказ о Будде, узнали новые для нас факты. Валерий хороший рассказчик, спасибо ему от всей нашей семьи
К
27 дек 2019
Отличная экскурсия. Замечательный гид Валерий. Все обстоятельно показал, рассказал. Помогал советами. Вкусно накормил в одном из местных кафе. Всем советую
Ещё 6 отзывов

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