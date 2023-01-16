Илья и Кристина проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие по нетуристическим локациям от первозданных джунглей до закоулков Пхукет-Тауна
Приготовьтесь исследовать обратную сторону Пхукета и взглянуть на остров с небанального ракурса.
Наш маршрут охватит укромные и труднодоступные уголки, до которых не добираются местные гиды и туристы.
Вы отдохнете на пустынном белоснежном пляже, отыщете потрясающую панорамную площадку в сердце острова, прокрадетесь через джунгли к заповедному водопаду и заглянете в самобытные деревушки северного Пхукета.
Маршрут нашего путешествия будет зависеть от того, какие природные и аутентичные локации Пхукета вам по душе. Мы можем отыскать уединенные и труднодоступные пляжи и смотровые площадки, устроить треккинг по джунглям к водопадам, исследовать север Пхукета, погрузившись в быт местных жителей, или обойти улочки колониального и колоритного Пхукет-Тауна. В любом случае, в поездке вас ждет микс из самых оригинальных и фотогеничных мест острова, о которых вы никогда не слышали!
Пхукет, о котором вы не знали
Мы побываем на потрясающей смотровой площадке с круговым панорамным обзором, полюбуемся пальмовой рощей на обрыве и заглянем на пустынный пляж — все эти места будто откроют Пхукет заново. А дальше всё зависит только от вас:
Если вы мечтаете о тишине и уединении, укромных бухтах, кристальной воде и белоснежных безлюдных пляжах — мы отвезем вас на секретный «мальдивский» пляж, куда редко добираются туристы.
А тех, кто жаждет приключений и хочет разбавить отдых капелькой экстрима, ждет необычный треккинг по запутанным тропам. Здесь вы прокрадетесь к спрятанным в джунглях водопадам, сможете встретить гиббонов или внезапно оказаться в безумно красивой панорамной точке.
Кому подойдет экскурсия
Это путешествие понравится тем, кто уже не раз бывал на Пхукете, исследовал основные локации и хочет рассмотреть малоизвестные грани острова.
Организационные детали
Сопровождение гида-водителя и трансфер от отеля и обратно включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$900
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию.
Наша жизнь — читать дальшеуменьшить
одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке.
Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Г
Галина
Моя экскурсия началась с того что Влад приехал вовремя. Для кого-то это не важно, но для меня это супер важно. Я встретила красивого улыбающегося молодого человека, Влад располагает своей улыбкой читать дальшеуменьшить
и манерой разговора. Я боялась ехать на байке, но Влад смог разбить этот страх. Ехал очень аккуратно. Через 10 минут я уже и забыла что боялась. Экскурсия прошла великолепно, мне нужен был именно такой отдых, Влад показал новые для меня места, оберегал от обезьян, они не нападали, но были для меня немного страшными 😹. Посетили кучу мест, мой мозг верещит от восторга. Спасибо огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Экскурсию на другой Пхукет провел Артем. Очень приятный молодой человек. В одной дружной команде - четыре взрослых и ребенок, провели день на экскурсии. Содержательно, интересно, легко! Посетили места, в которых читать дальшеуменьшить
не было туристов. Храмы! Никуда не торопились, слушали рассказ Артема. Целый день он знакомил нас с историей, с традициями, с жизнью на Пхукете. Кормили обезьян. Посмотрели шикарные видовые площадки, прогулялись по старому городу. Комфортно! День пролетел не заметно! Благодарим гида!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Константин
Мы часто путешествуем и бывали на Пхукете уже 2 раза. Но эта экскурсия открыла для меня Таиланд и Пхукет с другой стороны. Узнали много интересного о традициях тайцев, увидели как живут местные. Гид отлично эрудирован поэтому общение прошло как со старым другом. В конце поездки гид уговорил попробовать дуриан 🤣🤣. Было страшновато но нам с женой очень понравилось😍 рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Георгий
Очень понравилась экскурсия. Были с супругой на Пхукете уже несколько раз но узнали много нового об острове и Таиланде. Смогли заново влюбиться в это место. Гид оказался прекрасным собеседником и смог нам рассказать о жизни и обычаях Таиланда. Бонусом получили красивые фотографии из нашего маленького приключения. Спасибо, было круто!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Другой Пхукет: секретные места острова»