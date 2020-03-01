Илья и Кристина проводит ещё 6 экскурсий

Небанальные ракурсы острова
Маршрут нашего путешествия будет зависеть от того, какие природные и аутентичные локации Пхукета вам по душе. Мы можем отыскать уединенные и труднодоступные пляжи и смотровые площадки, устроить треккинг по джунглям к водопадам, исследовать север Пхукета, погрузившись в быт местных жителей, или обойти улочки колониального и колоритного Пхукет-Тауна. В любом случае, в поездке вас ждет микс из самых оригинальных и фотогеничных мест острова, о которых вы никогда не слышали!
Пхукет, о котором вы не знали
Мы побываем на потрясающей смотровой площадке с круговым панорамным обзором, полюбуемся пальмовой рощей на обрыве и заглянем на пустынный пляж — все эти места будто откроют Пхукет заново. А дальше всё зависит только от вас:
Это путешествие понравится тем, кто уже не раз бывал на Пхукете, исследовал основные локации и хочет рассмотреть малоизвестные грани острова.
Сопровождение гида-водителя и трансфер от отеля и обратно включены в стоимость