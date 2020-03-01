Илья и Кристина проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие по нетуристическим локациям от первозданных джунглей до закоулков Пхукет-Тауна

Илья и Кристина
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Илья и Кристина – ваш гид
Приготовьтесь исследовать обратную сторону Пхукета и взглянуть на остров с небанального ракурса.

Наш маршрут охватит укромные и труднодоступные уголки, до которых не добираются местные гиды и туристы.

Вы отдохнете на пустынном белоснежном пляже, отыщете потрясающую панорамную площадку в сердце острова, прокрадетесь через джунгли к заповедному водопаду и заглянете в самобытные деревушки северного Пхукета.
$300
$240 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова

Что вас ожидает

Небанальные ракурсы острова
Маршрут нашего путешествия будет зависеть от того, какие природные и аутентичные локации Пхукета вам по душе. Мы можем отыскать уединенные и труднодоступные пляжи и смотровые площадки, устроить треккинг по джунглям к водопадам, исследовать север Пхукета, погрузившись в быт местных жителей, или обойти улочки колониального и колоритного Пхукет-Тауна. В любом случае, в поездке вас ждет микс из самых оригинальных и фотогеничных мест острова, о которых вы никогда не слышали!

Пхукет, о котором вы не знали
Мы побываем на потрясающей смотровой площадке с круговым панорамным обзором, полюбуемся пальмовой рощей на обрыве и заглянем на пустынный пляж — все эти места будто откроют Пхукет заново. А дальше всё зависит только от вас:

  • Если вы мечтаете о тишине и уединении, укромных бухтах, кристальной воде и белоснежных безлюдных пляжах — мы отвезем вас на секретный «мальдивский» пляж, куда редко добираются туристы.
  • А тех, кто жаждет приключений и хочет разбавить отдых капелькой экстрима, ждет необычный треккинг по запутанным тропам. Здесь вы прокрадетесь к спрятанным в джунглях водопадам, сможете встретить гиббонов или внезапно оказаться в безумно красивой панорамной точке.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие понравится тем, кто уже не раз бывал на Пхукете, исследовал основные локации и хочет рассмотреть малоизвестные грани острова.

Организационные детали

Сопровождение гида-водителя и трансфер от отеля и обратно включены в стоимость

Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова
Другой Пхукет: секретные места острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья и Кристина
Илья и Кристина
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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Илья и Кристина проводит ещё 6 экскурсий

Неизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототур
скидка30%
$220
$154 за человека
5 часов
37 отзывов
Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Экскурсия на мотобайке — пожалуй, лучший способ познакомиться с Пхукетом. За один день вы изучите главные объекты острова и проедете по удивительным нетуристическим местам: затерянным рыбацким деревушкам, диким джунглям и красивым безлюдным пляжам. Вы познакомитесь с бытом и традициями тайцев, попробуете вкуснейшие блюда местной кухни и откроете для себя незаезженные смотровые площадки с потрясающими видами на соседние острова, лагуны и бухты. Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!
По Пхукету на автомобиле: обзорный турПо Пхукету на автомобиле: обзорный турПо Пхукету на автомобиле: обзорный тур
скидка20%
$300
$240 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
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Автомобильная прогулка — лучший способ познакомиться с Пхукетом для тех, кто предпочитает комфортные и насыщенные путешествия в веселой компании. За один день вы объедете главные локации острова и его труднодоступные места — от секретных панорамных точек до безлюдных заповедных пляжей. А по пути познакомитесь с тайским бытом, попробуете блюда местной кухни и сделаете атмосферные снимки на фоне красивейших локаций острова. Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!
Фотопрогулка по Пхукет-ТаунуФотопрогулка по Пхукет-ТаунуФотопрогулка по Пхукет-Тауну
$125 за экскурсию
2 часа
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Погрузиться в повседневную жизнь Старого города и запечатлеть себя на его атмосферных улицах
Приготовьтесь к встрече с легендарным Пхукет-Тауном, запутанные улочки которого станут идеальными декорациями для фотографий! Я проведу вас мимо интересных магазинчиков, старинных китайских особняков и буддийских храмов, расскажу малоизвестные факты о Таиланде, познакомлю с бытом и традициями местных жителей и постараюсь поймать самые яркие моменты нашей прогулки. В результате вы увидите настоящую, а не туристическую «райскую» жизнь острова и получите отличные снимки от профессионального фотографа.
Природные сокровища провинций Пханг-Нга и КрабиПриродные сокровища провинций Пханг-Нга и КрабиПриродные сокровища провинций Пханг-Нга и Краби
$550 за экскурсию
12 часов
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В Пханг-нга и Краби вы встретите настоящий Таиланд — живой, искренний, магический и первозданный. Мы проведем день, поднимаясь на смотровые площадки с инопланетными панорамами, посещая таинственные пещерные храмы, погружаясь в воды Изумрудного озера и горячие источники Клонг Том. Приготовьтесь собрать невероятный пазл из открыточных видов Таиланда и встретить самый красивый закат в жизни на легендарном пляже Рейли.
Большой двухдневный тур в Краби из ПхукетаБольшой двухдневный тур в Краби из ПхукетаБольшой двухдневный тур в Краби из Пхукета
$700 за экскурсию
13 часов
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
Краби — это место, где слились воедино все картинки из фильмов, снятых в Таиланде. В двухдневном путешествии вы исколесите всю провинцию вдоль и поперек. Проедете по извилистым живописным дорогам; покоритесь видами в стиле Аватара с волшебными долинами и скалами, поросшими зеленью. Посетите самобытные храмы и секретные площадки. Прокатитесь на лодочке по гротам и пещерам, изведаете джунгли и встретите сумасшедшие рассветы и закат. А под звуки регги погрузитесь в атмосферу пляжа Рэйли — одного из 10 самых красивых пляжей мира.
Фотосессия: тёплые воспоминания о ПхукетеФотосессия: тёплые воспоминания о ПхукетеФотосессия: тёплые воспоминания о Пхукете
$170 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка вдоль вашего любимого пляжа и альбом фото-воспоминаний
Из путешествия по живописному острову Пхукет хочется увезти не только красивый загар и впечатления об отдыхе, но и чудесные фотографии. Во время прогулки я расскажу интересные факты о Таиланде и тайцах, поделюсь местными лайфхаками, а главное — проведу профессиональную фотосессию в любое время дня.

Необычные маршруты по Пхукету

Рассвет на Биг БуддеРассвет на Биг БуддеРассвет на Биг Будде
скидка10%
$56
$51 за человека
2.5 часа
7 отзывов
Без шумных туристов полюбоваться символом Пхукета и морскими панорамами на дружеской экскурсии
Увидеть настоящую жизнь Таиланда? Возможно, только если проснуться до рассвета, как местные. Отправившись в это путешествие, вы взглянете на остров без туристов и транспорта на дорогах, а самые красивые минуты утра проведете у подножия Большого Будды. Вы полюбуетесь видами с секретной смотровой, пообщаетесь со слонами и сделаете сотни классных снимков!
Пхукет: магия утра и слияние с природойПхукет: магия утра и слияние с природойПхукет: магия утра и слияние с природой
$160 за экскурсию
8 часов
Встретить рассвет одним из первых, окунуться в прохладный водопад и поймать дзен на безлюдном пляже
Отдыхая на шумном Пхукете, порой хочется полюбоваться его идилличными пейзажами в гордом одиночестве. Маршрут путешествия построен так, чтобы вы насладились красотой видов без шумных туристов. Встречая рассвет, купаясь в водах бурного потока, расслабляясь на пляже — везде у вас будет стойкое ощущение, будто вы — первопроходец в этих живописных местах.
Биг Будда и самые красивые пляжи ПхукетаБиг Будда и самые красивые пляжи ПхукетаБиг Будда и самые красивые пляжи Пхукета
$135 за экскурсию
6 часов
Захватывающие дух смотровые площадки, купание в райских местах и лучший Том-ям на острове
Вы отдохнете на великолепных пляжах, искупаетесь в теплом море, впечатлитесь видами острова с высоты и сделаете роскошные фотографии на фоне пальм и белоснежного песка. Я не дам вам заскучать ни на минуту и расскажу о местных традициях, медицине, культуре и особенностях менталитета.
Мототур «Дикий север»Мототур «Дикий север»Мототур «Дикий север»
скидка15%
$86
$74 за человека
7 часов
Дружеское путешествие-приключение по неизведанным тропам и райским пляжам Пхукета
Вы искупаетесь в водопаде среди джунглей и на пляжах без толп туристов, насладитесь тишиной в секретном храме и покормите сомов, сделаете открыточные снимки со смотровых и даже «коснетесь» летящего самолета — за один день всё это возможно на севере острова. Дополнят впечатления рассказы о культуре Таиланда и полезные советы.
Морская рыбалка на ПхукетеМорская рыбалка на ПхукетеМорская рыбалка на Пхукете
$58 за человека
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Оценить все прелести отдыха на острове: половить рыбу, заняться снорклингом и полюбоваться кораллами
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Аквапарк на ПхукетеАквапарк на ПхукетеАквапарк на Пхукете
$54 за билет
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Отправиться в мир водных развлечений и получить море эмоций, прокатившись на всех аттракционах
Аквапарк Splash Jungle — это 7 тематических зон, 15 увлекательных аттракционов и масса впечатлений! Вас ждут спиральные горки и водовороты, по которым можно съехать на надувных подушках, огромные бассейны с искусственными волнами и непредсказуемыми гейзерами, разнообразные кафе, массажные кабинеты и даже пляж. Поездка сюда станет ярким событием для всей семьи.

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