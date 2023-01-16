Илья и Кристина проводит ещё 6 экскурсий

Приготовьтесь исследовать обратную сторону Пхукета и взглянуть на остров с небанального ракурса. Наш маршрут охватит укромные и труднодоступные уголки, до которых не добираются местные гиды и туристы. Вы отдохнете на пустынном белоснежном пляже, отыщете потрясающую панорамную площадку в сердце острова, прокрадетесь через джунгли к заповедному водопаду и заглянете в самобытные деревушки северного Пхукета.

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Описание экскурсии

Небанальные ракурсы острова

Маршрут нашего путешествия будет зависеть от того, какие природные и аутентичные локации Пхукета вам по душе. Мы можем отыскать уединенные и труднодоступные пляжи и смотровые площадки, устроить треккинг по джунглям к водопадам, исследовать север Пхукета, погрузившись в быт местных жителей, или обойти улочки колониального и колоритного Пхукет-Тауна. В любом случае, в поездке вас ждет микс из самых оригинальных и фотогеничных мест острова, о которых вы никогда не слышали!

Пхукет, о котором вы не знали

Мы побываем на потрясающей смотровой площадке с круговым панорамным обзором, полюбуемся пальмовой рощей на обрыве и заглянем на пустынный пляж — все эти места будто откроют Пхукет заново. А дальше всё зависит только от вас:

Если вы мечтаете о тишине и уединении, укромных бухтах, кристальной воде и белоснежных безлюдных пляжах — мы отвезем вас на секретный «мальдивский» пляж, куда редко добираются туристы.

А тех, кто жаждет приключений и хочет разбавить отдых капелькой экстрима, ждет необычный треккинг по запутанным тропам. Здесь вы прокрадетесь к спрятанным в джунглях водопадам, сможете встретить гиббонов или внезапно оказаться в безумно красивой панорамной точке.

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие понравится тем, кто уже не раз бывал на Пхукете, исследовал основные локации и хочет рассмотреть малоизвестные грани острова.

Организационные детали

Сопровождение гида-водителя и трансфер от отеля и обратно включены в стоимость