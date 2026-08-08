26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пхукет для новичков

Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Пхукет — место, в котором переплелись азиатская культура, колониальная архитектура, древние традиции и потрясающая природа. Я помогу вам составить свой личный образ острова.

Мы охватим самые интересные и небанальные локации Пхукета, поговорим о тайском быте, разберемся в обычаях буддизма и насладимся яркими видами с панорамных точек.
4.9
219 отзывов
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков

Описание экскурсии

Вдохновляющие панорамы острова

За несколько часов вы подниметесь на смотровые площадки, которые могут похвастаться лучшими видами Пхукета:

  • на Карон Вью Пойнт осмотрите живописные пляжи Карон, Ката и Ката Ной
  • на площадке Ветряк полюбуетесь пляжами Януй и Найхарн, а также найдете необычные и эффектные ракурсы для фотографий
  • мыс Промтеп, самая южная точка острова, покорит вас действующим маяком, сногсшибательным видом и волшебным закатом
  • а на смотровой баше Као Кад с панорамой 360 градусов вы оцените открыточный пейзаж бухты Чалонг и всего Пхукета.

Главные символы и скрытые уголки Пхукета

Кроме лучших пейзажей Южного Таиланда вас ждут аутентичные храмовые комплексы, парки и колониальные кварталы Пхукета. Вы увидите 45-метровую статую Биг Будды, визитную карточку острова, и оцените потрясающий вид на окрестности у её подножья. Познакомитесь с любопытными макаками на горе Обезьян. Прогуляетесь по улочкам Старого города с особняками 19 века в китайско-португальском стиле и посетите колоритные храмы Пхукета, атмосфера которых располагает к размышлениям и медитации.

Почувствовать себя местным жителем

Я не только поделюсь с вами тайскими историями, но и помогу по-настоящему понять местный менталитет, быт и культуру. Вы проникнетесь размеренным темпом жизни на Пхукете, узнаете, как и почему Тайланд стал туристической меккой. Тем, кто интересуется буддизмом, я с удовольствием расскажу о возникновении главной религии Таиланда, основных постулатах, обрядах и обычаях буддистов. И, конечно, особое внимание уделим тем аспектам тайской жизни, которые интересны лично вам.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на моем автомобиле 2018 года
  • Вода и снеки включены в стоимость, еда и другие напитки оплачиваются отдельно по желанию
  • Оплата гиду на месте в батах или переводом в рублях на российскую карту
  • Если вы остановились в северной части Пхукета (пляжи Бангтао, Лагуна, Найтон, Найянг, Майкао) дополнительно оплачивается трансфер (от 300-800 батов)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5561 туриста
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии,
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постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов. За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании. Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 219 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
204
4
7
3
5
2
2
1
1
Ольга
Экскурсию для нас проводил Владимир. Были семьёй - 2 взрослых и 2 ребенка, 9ти и 14ти лет. Отличная программа, насыщенная, красивая,очень понравилось. Много красивых мест. Для детей также мы попросили
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заехать на ферму к тиграм и в кафе к капибарам - удивительно милые локации. Остались очень довольны. Рекомендуем однозначно. Владимир рассказал много интересных фактов о Пхукете, о религии, о традициях. Было познавательно и увлекательно.

Экскурсию для нас проводил Владимир. Были семьёй - 2 взрослых и 2 ребенка, 9ти и 14ти
Экскурсию для нас проводил Владимир. Были семьёй - 2 взрослых и 2 ребенка, 9ти и 14ти
Экскурсию для нас проводил Владимир. Были семьёй - 2 взрослых и 2 ребенка, 9ти и 14ти
Экскурсию для нас проводил Владимир. Были семьёй - 2 взрослых и 2 ребенка, 9ти и 14ти
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М
Экскурсия шикарная!!! Мы катались с Владимиром. Впечатлили его рассказы об острове, культуре и жизни на нем. Он очень приятный собеседник, отвечал на все наши многочисленные вопросы. Проехались по всем указанным
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в экскурсии локациям, по маршруту даже захватили пару незапланированных. Заехали ко львам (было желание ребенка). Владимир заранее заказал билеты и решил вопрос с ожиданием на месте.
Покормили слонов, увидели обезьян!
Ну и, конечно, храмы, старый город и Будда!
Очень благодарны за эти впечатления!!!
Думаю, что ни раз воспользуемся предложениями этой команды

Экскурсия шикарная!!! Мы катались с Владимиром. Впечатлили его рассказы об острове, культуре и жизни на нем.
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Д
Мы первый раз в Тайланде и с помощью этой экскурсии полностью погрузились в культуру новой для нас страны. Экскурсия очень понравилась! Владимир предложил различные варианты маршрута и учел все наши
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пожелания. Рассказал об истории и религии страны, ответил на все вопросы. Также отмечу комфортное и безопасное вождение, для нас семьи с ребенком это было важно. Огромное спасибо за отличную организацию и приятное общение!

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Сергей
Сегодня состоялась наша экскурсия Пхукет для новичков. Участвовали семьёй в составе 4 человек, включая двоих детей.
Нашим гидом был Сергей, насколько мы поняли - он не регулярно работает по данному маршруту
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именно через Трипстер.
Тем не менее, Сергей произвёл на нас самое положительное впечатление, ещё до начала мероприятия.
Сначала за несколько дней, а потом уже накануне он связался с нами, представился, уточнил пожелания по программе и дал все необходимые инструкции.
На протяжении всей экскурсии Сергей много рассказывал об истории и особенностях жизни в Тайланде, а также интересные факты о тех местах, которые мы посещали. Сам маршрут был составлен с учётом всех наших пожеланий, а также включал действительно интересные и неизбитые места, знать о которых может только очень хорошо подготовленный гид. Также отмечу, что немаловажно, Сергей очень аккуратно управляет автомобилем, на протяжении всего маршрута и мы и дети чувствовали себя комфортно и безопасно.
Однозначно рекомендую как организаторов данного тура, так и самого Сергея в качестве гида и организатора туристических поездок.
Спасибо!!

Сегодня состоялась наша экскурсия Пхукет для новичков. Участвовали семьёй в составе 4 человек, включая двоих детей.
Сегодня состоялась наша экскурсия Пхукет для новичков. Участвовали семьёй в составе 4 человек, включая двоих детей.
Сегодня состоялась наша экскурсия Пхукет для новичков. Участвовали семьёй в составе 4 человек, включая двоих детей.
Сегодня состоялась наша экскурсия Пхукет для новичков. Участвовали семьёй в составе 4 человек, включая двоих детей.
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Igal
Мария вы супер!
Все вовремя, программа была составлена учитывая наши пожелания.
Ваши знания об этой стране обширные и познавательные.
Хочу отметить от себя лично и всех участников ваше вождение и безопасность - в первую очередь.
А парковка в таком городе мня покорила:)
Спасибо вам за прекрасный день.
Тимур спасибо тебе за команду.
Мария вы супер!
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Е
Спасибо Владимиру за экскурсию. все было разумно и комфортно. Гид быстро подстроился под наши настороения и пожелания. Мы посмотрели все, что планировали и узнали достаточно о стране и населении, о традициях.
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