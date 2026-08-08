26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За несколько часов вы подниметесь на смотровые площадки, которые могут похвастаться лучшими видами Пхукета:
на Карон Вью Пойнт осмотрите живописные пляжи Карон, Ката и Ката Ной
на площадке Ветряк полюбуетесь пляжами Януй и Найхарн, а также найдете необычные и эффектные ракурсы для фотографий
мыс Промтеп, самая южная точка острова, покорит вас действующим маяком, сногсшибательным видом и волшебным закатом
а на смотровой баше Као Кад с панорамой 360 градусов вы оцените открыточный пейзаж бухты Чалонг и всего Пхукета.
Главные символы и скрытые уголки Пхукета
Кроме лучших пейзажей Южного Таиланда вас ждут аутентичные храмовые комплексы, парки и колониальные кварталы Пхукета. Вы увидите 45-метровую статую Биг Будды, визитную карточку острова, и оцените потрясающий вид на окрестности у её подножья. Познакомитесь с любопытными макаками на горе Обезьян. Прогуляетесь по улочкам Старого города с особняками 19 века в китайско-португальском стиле и посетите колоритные храмы Пхукета, атмосфера которых располагает к размышлениям и медитации.
Почувствовать себя местным жителем
Я не только поделюсь с вами тайскими историями, но и помогу по-настоящему понять местный менталитет, быт и культуру. Вы проникнетесь размеренным темпом жизни на Пхукете, узнаете, как и почему Тайланд стал туристической меккой. Тем, кто интересуется буддизмом, я с удовольствием расскажу о возникновении главной религии Таиланда, основных постулатах, обрядах и обычаях буддистов. И, конечно, особое внимание уделим тем аспектам тайской жизни, которые интересны лично вам.
Организационные детали
Экскурсия пройдет на моем автомобиле 2018 года
Вода и снеки включены в стоимость, еда и другие напитки оплачиваются отдельно по желанию
Оплата гиду на месте в батах или переводом в рублях на российскую карту
Если вы остановились в северной части Пхукета (пляжи Бангтао, Лагуна, Найтон, Найянг, Майкао) дополнительно оплачивается трансфер (от 300-800 батов)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5561 туриста
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии, читать дальшеуменьшить
постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов.
За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании.
Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 219 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ольга
Экскурсию для нас проводил Владимир. Были семьёй - 2 взрослых и 2 ребенка, 9ти и 14ти лет. Отличная программа, насыщенная, красивая,очень понравилось. Много красивых мест. Для детей также мы попросили читать дальшеуменьшить
заехать на ферму к тиграм и в кафе к капибарам - удивительно милые локации. Остались очень довольны. Рекомендуем однозначно. Владимир рассказал много интересных фактов о Пхукете, о религии, о традициях. Было познавательно и увлекательно.
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М
Мария
Экскурсия шикарная!!! Мы катались с Владимиром. Впечатлили его рассказы об острове, культуре и жизни на нем. Он очень приятный собеседник, отвечал на все наши многочисленные вопросы. Проехались по всем указанным читать дальшеуменьшить
в экскурсии локациям, по маршруту даже захватили пару незапланированных. Заехали ко львам (было желание ребенка). Владимир заранее заказал билеты и решил вопрос с ожиданием на месте. Покормили слонов, увидели обезьян! Ну и, конечно, храмы, старый город и Будда! Очень благодарны за эти впечатления!!! Думаю, что ни раз воспользуемся предложениями этой команды
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Д
Дмитрий
Мы первый раз в Тайланде и с помощью этой экскурсии полностью погрузились в культуру новой для нас страны. Экскурсия очень понравилась! Владимир предложил различные варианты маршрута и учел все наши читать дальшеуменьшить
пожелания. Рассказал об истории и религии страны, ответил на все вопросы. Также отмечу комфортное и безопасное вождение, для нас семьи с ребенком это было важно. Огромное спасибо за отличную организацию и приятное общение!
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Сергей
Сегодня состоялась наша экскурсия Пхукет для новичков. Участвовали семьёй в составе 4 человек, включая двоих детей. Нашим гидом был Сергей, насколько мы поняли - он не регулярно работает по данному маршруту читать дальшеуменьшить
именно через Трипстер. Тем не менее, Сергей произвёл на нас самое положительное впечатление, ещё до начала мероприятия. Сначала за несколько дней, а потом уже накануне он связался с нами, представился, уточнил пожелания по программе и дал все необходимые инструкции. На протяжении всей экскурсии Сергей много рассказывал об истории и особенностях жизни в Тайланде, а также интересные факты о тех местах, которые мы посещали. Сам маршрут был составлен с учётом всех наших пожеланий, а также включал действительно интересные и неизбитые места, знать о которых может только очень хорошо подготовленный гид. Также отмечу, что немаловажно, Сергей очень аккуратно управляет автомобилем, на протяжении всего маршрута и мы и дети чувствовали себя комфортно и безопасно. Однозначно рекомендую как организаторов данного тура, так и самого Сергея в качестве гида и организатора туристических поездок. Спасибо!!
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Igal
Мария вы супер! Все вовремя, программа была составлена учитывая наши пожелания. Ваши знания об этой стране обширные и познавательные. Хочу отметить от себя лично и всех участников ваше вождение и безопасность - в первую очередь. А парковка в таком городе мня покорила:) Спасибо вам за прекрасный день. Тимур спасибо тебе за команду.
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Е
Екатерина
Спасибо Владимиру за экскурсию. все было разумно и комфортно. Гид быстро подстроился под наши настороения и пожелания. Мы посмотрели все, что планировали и узнали достаточно о стране и населении, о традициях.