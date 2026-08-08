26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пхукет — место, в котором переплелись азиатская культура, колониальная архитектура, древние традиции и потрясающая природа. Я помогу вам составить свой личный образ острова. Мы охватим самые интересные и небанальные локации Пхукета, поговорим о тайском быте, разберемся в обычаях буддизма и насладимся яркими видами с панорамных точек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вдохновляющие панорамы острова

За несколько часов вы подниметесь на смотровые площадки, которые могут похвастаться лучшими видами Пхукета:

на Карон Вью Пойнт осмотрите живописные пляжи Карон, Ката и Ката Ной

на площадке Ветряк полюбуетесь пляжами Януй и Найхарн, а также найдете необычные и эффектные ракурсы для фотографий

мыс Промтеп, самая южная точка острова, покорит вас действующим маяком, сногсшибательным видом и волшебным закатом

а на смотровой баше Као Кад с панорамой 360 градусов вы оцените открыточный пейзаж бухты Чалонг и всего Пхукета.

Главные символы и скрытые уголки Пхукета

Кроме лучших пейзажей Южного Таиланда вас ждут аутентичные храмовые комплексы, парки и колониальные кварталы Пхукета. Вы увидите 45-метровую статую Биг Будды, визитную карточку острова, и оцените потрясающий вид на окрестности у её подножья. Познакомитесь с любопытными макаками на горе Обезьян. Прогуляетесь по улочкам Старого города с особняками 19 века в китайско-португальском стиле и посетите колоритные храмы Пхукета, атмосфера которых располагает к размышлениям и медитации.

Почувствовать себя местным жителем

Я не только поделюсь с вами тайскими историями, но и помогу по-настоящему понять местный менталитет, быт и культуру. Вы проникнетесь размеренным темпом жизни на Пхукете, узнаете, как и почему Тайланд стал туристической меккой. Тем, кто интересуется буддизмом, я с удовольствием расскажу о возникновении главной религии Таиланда, основных постулатах, обрядах и обычаях буддистов. И, конечно, особое внимание уделим тем аспектам тайской жизни, которые интересны лично вам.

Организационные детали