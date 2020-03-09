26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова

Тимур
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Тимур – ваш гид
Пхукет — место, в котором переплелись азиатская культура, колониальная архитектура, древние традиции и потрясающая природа.

Я помогу вам составить свой личный образ острова.

Мы охватим самые интересные и небанальные локации Пхукета, поговорим о тайском быте, разберемся в обычаях буддизма и насладимся яркими видами с панорамных точек.
$120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча возле вашего отеля
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У этой экскурсии26 отзывов
5
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков

Что вас ожидает

Вдохновляющие панорамы острова
За несколько часов вы подниметесь на смотровые площадки, которые могут похвастаться лучшими видами Пхукета:

  • на Карон Вью Пойнт осмотрите живописные пляжи Карон, Ката и Ката Ной
  • на площадке Ветряк полюбуетесь пляжами Януй и Найхарн, а также найдете необычные и эффектные ракурсы для фотографий
  • мыс Промтеп, самая южная точка острова, покорит вас действующим маяком, сногсшибательным видом и волшебным закатом
  • а на смотровой баше Као Кад с панорамой 360 градусов вы оцените открыточный пейзаж бухты Чалонг и всего Пхукета.

Главные символы и скрытые уголки Пхукета
Кроме лучших пейзажей Южного Таиланда вас ждут аутентичные храмовые комплексы, парки и колониальные кварталы Пхукета. Вы увидите 45-метровую статую Биг Будды, визитную карточку острова, и оцените потрясающий вид на окрестности у её подножья. Познакомитесь с любопытными макаками на горе Обезьян, посетите слоновью ферму, где можно прокатиться по джунглям на спине великана или покормить слоненка из рук. Прогуляетесь по улочкам Старого города с особняками 19 века в китайско-португальском стиле и посетите колоритные храмы Пхукета, атмосфера которых располагает к размышлениям и медитации.

Почувствовать себя местным жителем
Я не только поделюсь с вами тайскими историями, но и помогу по-настоящему понять местный менталитет, быт и культуру. Вы проникнетесь размеренным темпом жизни на Пхукете, узнаете, как и почему Тайланд стал туристической меккой. Тем, кто интересуется буддизмом, я с удовольствием расскажу о возникновении главной религии Таиланда, основных постулатах, обрядах и обычаях буддистов. И, конечно, особое внимание уделим тем аспектам тайской жизни, которые интересны лично вам.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на моем автомобиле 2018 года
  • Вода и снеки включены в стоимость, еда и другие напитки оплачиваются отдельно по желанию
  • Оплата гиду на месте в батах
  • Если вы остановились в северной части Пхукета (пляжи Бангтао, Лагуна, Найтон, Найянг, Майкао) дополнительно оплачивается трансфер (от 300-800 бат)
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков
Пхукет для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тимур
Тимур
Меня зовут Тимур, я работаю в сфере туризма последние 8 лет. Приехав в первый раз в Тайланд, я раз и навсегда влюбился в эту страну улыбок, мягкого климата и потрясающей природы. Живу и работаю на Пхукете больше 4 лет, успел узнать и увидеть многие места, обязательные к посещению, увлекаюсь историей и культурой Тайланда, постигаю буддизм. Буду рад общению с новыми людьми, готовыми познать эту страну.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Очень красивый остров, особенно в компании с замечательным гидом Тимуром. Хорошо продуманный маршрут, который может меняться по вашему желанию. Спасибо.
9 марта 2020
Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось,и ребенок в восторге.
3 марта 2020
Всем рекомендую Тимура! Экскурсия выше всяких похвал. Мы в Таиланде первый раз, ничего не знаем - и обзорная экскурсия Тимура как раз то, что нужно. Отлично излагает, на вопросы всегда ответит исчерпывающе, может съориентировать на местности (куда лучше пойти за развлечениямии т. п.). Маршрут по Пхукету очень удачный, побывали на самых лучших обзорных точках, в храмах и Старом Городе. В общем - рекомендую усиленно!
2 марта 2020
Понравилась пунктуальность Тимура и учёт пожеланий клиентов
28 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично, рекомендую тем, кто впервые на Пхукете. Удалось посмотреть все знаковые места Юга Пхукета. Рекомендую для посещения
27 февраля 2020
Тимур отличный гид!
Провел очень увлекательную и интересную экскурсию по Пхукету и ответил на ВСЕ наши вопросы.

Очень рекомендую!
27 февраля 2020
Великолепная программа экскурсии для первого знакомства с островом в великолепном исполнении опытного гида Тимура.
Всю экскурсию вас будет преследовать чувство, что вы приехали в гости к старому другу, который решил показать вам окрестности своего дома. Очень советую!
22 февраля 2020
Были на обзорной экскурсии по Пхукету с Тимуром 29 января 2020. Мне изначально понравилась именно его программа. Хотя она похожа на программы других гидов, но есть небольшие нюансы, которые меня привлекли. Не буду навязывать своё мнение, пусть каждый выбирает себе то, что ему ближе. Так вот, эта программа была практически полностью выполнена. Только в конце немного был скомкан осмотр Пхукет-тауна. Тимур довольно жёстко соблюдает общее время, которое отведено на экскурсию. И если какие-то объекты не укладываются в отведённый регламент, то либо они пропускаются, либо туристам предлагается доплатить за сверхурочное время. При всей объективной справедливости такого подхода, я, посетив в общей сложности около полутора десятков экскурсий на Трипстере, столкнулся с этим впервые. В данном конкретном случае я выразил готовность продлить время экскурсии минут на полчаса-час за доплату, но Тимур, возможно, этого не понял. Впрочем, не хочу его обвинять. Возможно, по его разумению, я выразил свою позицию недостаточно чётко. Так или иначе, программа была почти выполнена. Хотя через Пхукет-таун мы просто проехали по главной улице с остановкой на 30 сек., во время которой я вышел и успел сделать буквально пару фото. В связи с этим у меня осталось небольшое неудовлетворение. Хотя формально я Тимуру предъявлять ничего не хочу. И потому поставил оценку за экскурсию 5 звёзд.
22 февраля 2020
Добрый день. С удовольствием посетили экскурсию «Пхукет для новичков»
Тимур заехал за нами в отель вовремя, мы сразу обсудили план поездки. Посетили гору обезьян, поднялись на смотровые площадки в разных концах острова с шикарными видами, покатались на слонах, поднялись к Большому Будде, где получили благословение монаха и небольшой сувенир, посетили ещё один храм, посмотрели пляжи. Тимур показал себя компетентным и эрудированным жителем острова и отличным водителем. Подробно отвечал на все вопросы. Мы были очень рады такому знакомству!
17 февраля 2020
Добрый день, сегодня 17 февраля мы были на экскурсии «Пхукет для новичков», нам все очень понравилось. Мы были с гидом Тимуром, который много интересного и познавательного рассказал и показал нам о Пхукете. Мы довольны что у нас был такой замечательный гид. Друзьям буду его рекомендовать. Спасибо.
Ещё 16 отзывов

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