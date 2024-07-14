Программа подойдет всем, кто бывал на острове Джеймса Бонда или впервые отправляется в бухту Пханг Нга.
Мы посетим необыкновенный стеклянный мост на смотровой площадке Beyond Skywalk Nangshi, прокатимся на надувных лодках
Мы посетим необыкновенный стеклянный мост на смотровой площадке Beyond Skywalk Nangshi, прокатимся на надувных лодках
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Деревня цыган, чайная церемония и знаменитый остров От вашего отеля на комфортном автомобиле мы поедем к пирсу, пересядем в колоритную тайскую лодку и отправимся на Ко Пани, в деревню морских цыган. Между домами на сваях, по узким улочкам прямо над водой мы прогуляемся по деревне, выберем сувениры, сделаем несколько ярких снимков. Далее нас ждет прогулка на небольших надувных лодках. Тайские проводники покажут нам гроты, пещеры и лагуны, а затем нас ждет остров Джеймса Бонда. Прогулявшись и сделав несколько снимков на память, мы отправимся на соседний остров, где сможем искупаться и поучаствуем в чайной церемонии. Обычно мы угощаем светлым улуном, но можно выбрать красный или чай GABA. Узнаем об истории тайского чая, насладимся прекрасным видом и отправимся исследовать одну из десятков пещер в этой удивительной бухте. Далее нас ждет обед в одном из ресторанов Beyond Skywalk Nangshi с удивительным стеклянным мостом с прекрасным видом на бухту Пханг Нга. После обеда и прогулки по мосту мы отправимся в обратный путь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ко Пани
- Lot Cave
- Kaeo Cave
- Than Bok Khorani
- Beyond Skywalk Nangshi
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Аренда лодки
- Чай и вода
Что не входит в цену
- Билеты в национальный парк
- Прогулка в Lot Cave
- Обед в ресторане
- Билеты на Beyond Skywalk Nangshi
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Сразу же после бронирования мы свяжемся с вами
- Чтобы обсудить детали программы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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