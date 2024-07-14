Описание экскурсии

Деревня цыган, чайная церемония и знаменитый остров От вашего отеля на комфортном автомобиле мы поедем к пирсу, пересядем в колоритную тайскую лодку и отправимся на Ко Пани, в деревню морских цыган. Между домами на сваях, по узким улочкам прямо над водой мы прогуляемся по деревне, выберем сувениры, сделаем несколько ярких снимков. Далее нас ждет прогулка на небольших надувных лодках. Тайские проводники покажут нам гроты, пещеры и лагуны, а затем нас ждет остров Джеймса Бонда. Прогулявшись и сделав несколько снимков на память, мы отправимся на соседний остров, где сможем искупаться и поучаствуем в чайной церемонии. Обычно мы угощаем светлым улуном, но можно выбрать красный или чай GABA. Узнаем об истории тайского чая, насладимся прекрасным видом и отправимся исследовать одну из десятков пещер в этой удивительной бухте. Далее нас ждет обед в одном из ресторанов Beyond Skywalk Nangshi с удивительным стеклянным мостом с прекрасным видом на бухту Пханг Нга. После обеда и прогулки по мосту мы отправимся в обратный путь.