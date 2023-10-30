Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы на групповой экскурсии
Это замечательная морская программа, маршрут которой пролегает по заливу Пханг Нга. Главная особенность — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы.
За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
1
ноя
ноя
3
ноя
ноя
6
ноя
ноя
8
ноя
ноя
10
ноя
ноя
13
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Первую остановку сделаем в одной из пещер острова Панак. Вы посмотрите, как горы выглядят изнутри, полюбуетесь сталактитами и сталагмитами. Если повезёт, увидите летучих мышей.
Высадимся на острове, где проходили съёмки фильма «Человек с золотым пистолетом» — одной из серий знаменитой бондиады. Вы сможете сфотографироваться на фоне главной достопримечательности острова Тапу.
Затем вас ждёт ланч в деревне морских цыган, которая находится полностью на воде. После еды прогуляемся по деревне, посмотрим на дома на сваях, понаблюдаем за бытом местных жителей.
Покатаемся на каное на самом красивом острове в заливе Ко Хонг. Его название переводится как «остров-комната»: он разделён на сектора-лагуны, которые вы обязательно посетите.
В конце программы предусмотрена остановка для пляжного отдыха на острове Нака. На берегу есть несколько коктейльных баров и множество водных развлечений — от парашютов до гидроциклов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле от отеля до пирса и обратно, услуги русскоговорящего гида, билеты в национальный парк, катание на каное, ланч, напитки на лодке, фрукты, обед.
- Трансфер из отдалённых районов оплачивается отдельно (стоимость уточняйте в переписке). Также дополнительно оплачиваются развлечения и коктейли на острове Нака (по желанию).
- Дождь не является причиной для отмены экскурсии.
- Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитные очки, головные уборы и карманные деньги на личные расходы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Особенности формата
- На экскурсию не допускаются беременные женщины, младенцы до 1 года, участники старше 70 лет, люди с серьёзными заболеваниями.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Для бронирования экскурсии необходима частичная или полная оплата накануне в тайский батах.
в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 40 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел. Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море, а особенно национальный парк «Залив Пханг Нга» (остров Джеймса Бонда), с которым я обязательно вас познакомлю на своих индивидуальных и групповых программах. Экскурсии провожу, как правило, сам, но также работаю с командой интересных гидов. До встречи в стране улыбок!
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