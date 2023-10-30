К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке

Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы на групповой экскурсии

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Ответы на вопросы
Это замечательная морская программа, маршрут которой пролегает по заливу Пханг Нга. Главная особенность — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы.

За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
3
ноя
6
ноя
8
ноя
10
ноя
13
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первую остановку сделаем в одной из пещер острова Панак. Вы посмотрите, как горы выглядят изнутри, полюбуетесь сталактитами и сталагмитами. Если повезёт, увидите летучих мышей.
Высадимся на острове, где проходили съёмки фильма «Человек с золотым пистолетом» — одной из серий знаменитой бондиады. Вы сможете сфотографироваться на фоне главной достопримечательности острова Тапу.
Затем вас ждёт ланч в деревне морских цыган, которая находится полностью на воде. После еды прогуляемся по деревне, посмотрим на дома на сваях, понаблюдаем за бытом местных жителей.
Покатаемся на каное на самом красивом острове в заливе Ко Хонг. Его название переводится как «остров-комната»: он разделён на сектора-лагуны, которые вы обязательно посетите.
В конце программы предусмотрена остановка для пляжного отдыха на острове Нака. На берегу есть несколько коктейльных баров и множество водных развлечений — от парашютов до гидроциклов.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле от отеля до пирса и обратно, услуги русскоговорящего гида, билеты в национальный парк, катание на каное, ланч, напитки на лодке, фрукты, обед.
  • Трансфер из отдалённых районов оплачивается отдельно (стоимость уточняйте в переписке). Также дополнительно оплачиваются развлечения и коктейли на острове Нака (по желанию).
  • Дождь не является причиной для отмены экскурсии.
  • Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитные очки, головные уборы и карманные деньги на личные расходы.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Особенности формата

  • На экскурсию не допускаются беременные женщины, младенцы до 1 года, участники старше 70 лет, люди с серьёзными заболеваниями.
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • Для бронирования экскурсии необходима частичная или полная оплата накануне в тайский батах.

в понедельник, среду и пятницу в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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Остров Джеймса Бонда
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