Это замечательная морская программа, маршрут которой пролегает по заливу Пханг Нга. Главная особенность — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы.
За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
За 1 день вы не только посетите остров Джеймса Бонда, но и побываете в деревне морских цыган, покатаетесь на каноэ по лагунам и пещерам и сделаете потрясающие фотографии.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Первую остановку сделаем в одной из пещер острова Панак. Вы посмотрите, как горы выглядят изнутри, полюбуетесь сталактитами и сталагмитами. Если повезёт, увидите летучих мышей.
Высадимся на острове, где проходили съёмки фильма «Человек с золотым пистолетом» — одной из серий знаменитой бондиады. Вы сможете сфотографироваться на фоне главной достопримечательности острова Тапу.
Затем вас ждёт ланч в деревне морских цыган, которая находится полностью на воде. После еды прогуляемся по деревне, посмотрим на дома на сваях, понаблюдаем за бытом местных жителей.
Покатаемся на каноэ на самом красивом острове в заливе Ко Хонг. Его название переводится как «остров-комната»: он разделён на сектора-лагуны, которые вы обязательно посетите.
В конце программы предусмотрена остановка для пляжного отдыха на острове Нака. На берегу есть несколько коктейльных баров и множество водных развлечений — от парашютов до гидроциклов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле от отеля до пирса и обратно, услуги русскоговорящего гида, билеты в национальный парк, катание на каное, ланч, напитки на лодке, фрукты, обед, страховка.
- Трансфер из отдалённых районов оплачивается отдельно (стоимость уточняйте в переписке). Также дополнительно оплачиваются развлечения и коктейли на острове Нака (по желанию).
- Дождь не является причиной для отмены экскурсии.
- Всем пассажирам выдаются спасательные жилеты.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Особенности формата
- На экскурсию не допускаются беременные женщины, младенцы до 1 года, участники старше 70 лет, люди с серьёзными заболеваниями.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Для бронирования экскурсии необходима частичная или полная оплата накануне в тайский батах.
в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$77
|Дети до 12 лет
|$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1924 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
1000000 баллов…. из 10!!! Сегодня мы побывали в парке Юрского Периода, где сам остров Джеймса Бонда был просто дополнением к остальным красотам. Впечатления - ВОСТОРГ! В очередной раз убеждаюсь, что
+3
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Нас экскурсия очень понравилась, много локаций, с небольшими интервалами в дороге 20-10 мин. Гид Павел очень подробно все рассказывал, следил за группой, в конце помог вызвать такси тем, у кого
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Экскурсия понравилась, все вовремя. Переходы по морю не продолжительные- 15-20 минут, переносятся легко. В порту можно слегка перекусить, на лодке достаточный запас питьевой воды. У морских цыган сытный обед. Сама экскурсия интересная и разнообразная, все локации разные.
+1
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Прекрасная экскурсия!
Сопровождающим был Павел, много интересных фактов рассказал, решили вопрос с трансфером в северную часть острова после экскурсии.
Очень внимательное отношение было, спасибо!!
Поездка на ферму слонов тоже была прекрасна
Сопровождающим был Павел, много интересных фактов рассказал, решили вопрос с трансфером в северную часть острова после экскурсии.
Очень внимательное отношение было, спасибо!!
Поездка на ферму слонов тоже была прекрасна
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З
прекрасный гид Павел! если бы все гиды были бы такими! экскурсия нам оч понравилась, обед был вполне приличным, в красивом месте. рекомендую
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Экскурсия очень понравилась. Локации очень красивые, природа просто отпад. Павел все подробно рассказывал, предоставлял даже намного больше информации чем тайский гид. Кормили очень вкусно. Команда на корабле тоже супер. Все прошло супер. Рекомендую от души! Спасибо за впечатления!
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