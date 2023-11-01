По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли

Отправиться в путешествие по заливу Пханг Нга, чтобы отыскать самые красивые места Таиланда

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Я проведу вас по следам героев передачи «Орёл и Решка», так как я лично им всё организовывал в 2016 и в 2019 годах.

Эта экскурсия — одна из самых интересных на Пхукете! Вы встретите рассвет на потрясающей смотровой площадке, покатаетесь на лодке среди мангровых зарослей и парящих скал, словно из фильма «Аватар». И, кончено же, побываете на легендарном острове Джеймса Бонда.
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
По следам «Орла и Решки»: остров Джеймса Бонда, парящие скалы и мангровые заросли
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Экскурсию лучше всего начинать рано утром, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке Самет Нангше, полюбоваться прекрасными видами на залив Пханг Нга и уходящие в море карстовые скалы и сделать потрясающие фотографии.
  • Далее мы с вами сядем в традиционную тайскую лодку с мотором и поедем вдоль мангровых зарослей и карстовых гор с отвесными скалами. Их часто сравнивают с парящими скалами из фильма «Аватар».
  • Заедем в пещеру на необитаемом острове и покатаемся рядом с островом Джеймса Бонда. Вы узнаете, какие фильмы здесь снимали и почему эти места пользуются такой популярностью у путешественников. А после покажу вам пустынный пляж, куда не возят групповые экскурсии.

После основной программы, если захотите, можем заехать на горячие источники, озеро лотосов, пляж с самолётами, а также на пляж с купающимися слониками (стоимость уточняйте в переписке).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном автомобиле Mitsubishi Pajero
  • Питание в стоимость не включено, но мы обязательно заедем покушать в кафе
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца, крем от загара, головные уборы, деньги на личные расходы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
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Выездные
На весь день
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Пещеры
Смотровые площадки
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