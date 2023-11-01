Илья — ваш гид на Пхукете

Живу на Пхукете 10 лет. Организую и провожу индивидуальные экскурсии. Знаю, в какое время и куда лучше отправиться, чтобы было красивее и без большого количества людей в этом месте. Фотографирую вас в самых лучших ракурсах. Организовывал под ключ съёмки программы "Орёл и Решка" на Пхукете в 2016 и 2019 году. На моих экскурсиях будете только вы, я не совмещаю с другими путешественниками.

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