Отправиться в путешествие по заливу Пханг Нга, чтобы отыскать самые красивые места Таиланда
Я проведу вас по следам героев передачи «Орёл и Решка», так как я лично им всё организовывал в 2016 и в 2019 годах.
Эта экскурсия — одна из самых интересных на Пхукете! Вы встретите рассвет на потрясающей смотровой площадке, покатаетесь на лодке среди мангровых зарослей и парящих скал, словно из фильма «Аватар». И, кончено же, побываете на легендарном острове Джеймса Бонда.
Эта экскурсия — одна из самых интересных на Пхукете! Вы встретите рассвет на потрясающей смотровой площадке, покатаетесь на лодке среди мангровых зарослей и парящих скал, словно из фильма «Аватар». И, кончено же, побываете на легендарном острове Джеймса Бонда.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Экскурсию лучше всего начинать рано утром, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке Самет Нангше, полюбоваться прекрасными видами на залив Пханг Нга и уходящие в море карстовые скалы и сделать потрясающие фотографии.
- Далее мы с вами сядем в традиционную тайскую лодку с мотором и поедем вдоль мангровых зарослей и карстовых гор с отвесными скалами. Их часто сравнивают с парящими скалами из фильма «Аватар».
- Заедем в пещеру на необитаемом острове и покатаемся рядом с островом Джеймса Бонда. Вы узнаете, какие фильмы здесь снимали и почему эти места пользуются такой популярностью у путешественников. А после покажу вам пустынный пляж, куда не возят групповые экскурсии.
После основной программы, если захотите, можем заехать на горячие источники, озеро лотосов, пляж с самолётами, а также на пляж с купающимися слониками (стоимость уточняйте в переписке).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном автомобиле Mitsubishi Pajero
- Питание в стоимость не включено, но мы обязательно заедем покушать в кафе
- Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенца, крем от загара, головные уборы, деньги на личные расходы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид на Пхукете
Живу на Пхукете 10 лет. Организую и провожу индивидуальные экскурсии. Знаю, в какое время и куда лучше отправиться, чтобы было красивее и без большого количества людей в этом месте. Фотографирую вас в самых лучших ракурсах. Организовывал под ключ съёмки программы "Орёл и Решка" на Пхукете в 2016 и 2019 году. На моих экскурсиях будете только вы, я не совмещаю с другими путешественниками.
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