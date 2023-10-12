Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда

Посетить несколько островов, поплавать на каноэ и искупаться в открытом море на групповой экскурсии

5
1 отзыв
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Пхукет славится своими архитектурными и природными достопримечательностями, однако многие из его гостей мечтают как можно скорее увидеть легендарный остров Джеймса Бонда. Мы отвезём вас туда, но этим наша программа не ограничится.

Вас также ждёт катание на каноэ по пещерам и лагунам, обед на борту и купание в одном из самых живописных мест Таиланда.
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Ближайшие даты:
14
окт
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19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наша морская прогулка начнётся на пирсе Ао По. Маршрут экскурсии пройдёт по заливу Пханг Нга, главная особенность которого — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Полюбуемся видами и сделаем эффектные фото.
Первую остановку сделаем у острова Панак. Пересядем на резиновые каноэ и отправимся изучать одну из пещер.
Затем посетим ещё один остров — Хонг. Покатаемся на каноэ прямо внутри него.
После сытного обеда на борту корабля отправимся на остров Джеймса Бонда. Своё современное название он получил в честь главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съёмок которого проходила на территории острова. У вас будет 30-40 минут на знакомство с его удивительной природой.
После прогулки немного отдохнём и искупаемся возле острова Лава. И отправимся обратно в порт.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от отеля до пирса и обратно, билеты в национальный парк, катание на каноэ, прохладительные напитки, фрукты, обед.
  • Трансфер из отдалённых районов оплачивается дополнительно. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями, приливами/отливами или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • Для полного бронирования программы необходима частичная или полная оплата накануне перед поездкой в тайский батах.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, четверг и субботу в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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12 окт 2023
Всё было изумительно. Павел был на высоте! Выражаем благодарность!!!
Всё было изумительно. Павел был на высоте! Выражаем благодарность!!!

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Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
На острова
Остров Джеймса Бонда
Популярные места
Пханг Нга
Пещеры
Прогулки на каяках
Самое главное

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