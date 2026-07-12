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Из Пхукета - к острову Джеймса Бонда на прогулочном корабле

Посетить несколько островов, поплавать на каноэ и искупаться в открытом море на групповой экскурсии
Отправляемся туда, где пейзажи входят в тройку красивейших видов Юго-Восточной Азии! Вы увидите легендарный остров Джеймса Бонда, покатаетесь на каноэ по пещерам и лагунам, пообедаете на борту и искупаетесь в одном из самых живописных мест Таиланда.
4.8
67 отзывов
Из Пхукета - к острову Джеймса Бонда на прогулочном корабле
Из Пхукета - к острову Джеймса Бонда на прогулочном корабле
Из Пхукета - к острову Джеймса Бонда на прогулочном корабле

Описание экскурсии

  • Наша морская прогулка начнётся на пирсе Ао По. Маршрут пройдёт по заливу Пханг Нга, главная особенность которого — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Полюбуемся видами и сделаем эффектные фото.
  • Первую остановку сделаем у острова Панак. Пересядем на резиновые каноэ и отправимся изучать одну из пещер.
  • Затем посетим ещё один остров — Хонг. Покатаемся на каноэ прямо внутри него.
  • После сытного обеда на борту корабля отправимся на остров Джеймса Бонда. Своё современное название он получил в честь главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съёмок которого проходила на территории острова. У вас будет 30-40 минут на знакомство с его удивительной природой.
  • После прогулки немного отдохнём и искупаемся возле острова Лава. И отправимся обратно в порт.

Организационные детали

Обратите внимание: это не классическая экскурсия с рассказами гида, а видовая поездка, которая позволит вам вдоволь полюбоваться пейзажами.

  • В стоимость включено: трансфер от отеля до пирса и обратно, билеты в национальный парк, катание на каноэ, прохладительные напитки, фрукты, обед, страховка
  • Трансфер из отдалённых районов оплачивается дополнительно. Подробности уточняйте в переписке с организатором.
  • Программа может меняться из-за погоды, приливов/отливов или других непредвиденных обстоятельств
  • Всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
  • Для полного бронирования программы необходима частичная или полная оплата накануне перед поездкой в тайский батах
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$68
Дети до 12 лет$63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 85 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1924 туристов
Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимое направление — это море,
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а особенно национальный парк «Залив Пханг Нга» (остров Джеймса Бонда), с которым я обязательно вас познакомлю на своих индивидуальных и групповых программах. Люблю животных, поэтому особое внимание уделяю знакомству со слонами в максимально естественной для них среде. Для своих гостей я выбираю только этичные фермы и парки, где можно наблюдать за слонами и общаться с ними без катания и принуждения, в комфортных для животных условиях. До встречи в стране улыбок!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
3
3
2
2
1
1
Е
Прекрасное путешествие, необыкновенная красота, захватывающие виды.
Лодку не качает, вполне комфортно.
Приветливый гид. Вкусный обед. Остались довольны.
Прекрасное путешествие, необыкновенная красота, захватывающие виды.
Прекрасное путешествие, необыкновенная красота, захватывающие виды.
Прекрасное путешествие, необыкновенная красота, захватывающие виды.
Прекрасное путешествие, необыкновенная красота, захватывающие виды.
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Ю
Отличная программа, попалась весёлая экскурсионная группа, в связи с отсутствием русскоязычного гида и моего незнания языка очень переживала, но Павел был всегда на связи и передал все пожелания гиду. Гид понял всю ситуацию и был очень внимателен.
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Ирина
Отличная экскурсия. Была смешанная группа. Нас сопровождал русский гид Сергей. Очень красивые виды. Хороший обед. Все посетили,как ожидалось
Отличная экскурсия. Была смешанная группа. Нас сопровождал русский гид Сергей. Очень красивые виды. Хороший обед. Все посетили,как ожидалось
Отличная экскурсия. Была смешанная группа. Нас сопровождал русский гид Сергей. Очень красивые виды. Хороший обед. Все посетили,как ожидалось
Отличная экскурсия. Была смешанная группа. Нас сопровождал русский гид Сергей. Очень красивые виды. Хороший обед. Все посетили,как ожидалось
Отличная экскурсия. Была смешанная группа. Нас сопровождал русский гид Сергей. Очень красивые виды. Хороший обед. Все посетили,как ожидалось
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N
Гид оживился, только когда настало время чаевых. Но сама поездка довольно неплохая. Один из работников, Баппи, молодец! Снимал видео и фотографировал, шутил и общался. Ему и оставил чаевые
Гид оживился, только когда настало время чаевых. Но сама поездка довольно неплохая. Один из работников, Баппи,
Павел
Павел
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв!

Хотим уточнить, что в день поездки группа была небольшой, около 20 человек, поэтому программа прошла в
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более комфортном формате, с красивыми видами, вкусным обедом и индивидуальным канойщиком, который сопровождал вас на протяжении всей экскурсии.

Также отметим, что, как указано в описании, морские экскурсии носят организационный характер. Тайский гид отвечает за координацию группы, а собранные им чаевые передаются капитану и команде лодки.

В тот день на лодке не было русскоязычного гида, так как группа не набралась. Поэтому вам была предложена скидка, с которой вы согласились.

Нам важно, чтобы каждая поездка приносила только приятные эмоции, и мы обязательно учтём ваши замечания, чтобы сделать экскурсию ещё лучше!

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Наталья
Мне кажется, что это лучшая экскурсия, из всех на которых я когда-либо бывала. Природа потрясающая. Организовано все на "5". Был отличный обед прямо на корабле. Изюминкой этого мини путешествия было то, что на экскурсии были люди из разных стран. Было интересно общаться.
Спасибо большое ребята за то, что вы помогаете нам увидеть эту красоту.
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В
Понравилось очень, настоящие приключения и замечательная организация! Насыщенная программа с несколькими остановками - и пещеры, и скалы, и красивые виды, плавание на каноэ, купание, множество островов и самый известный -
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Джеймса Бонда со всех сторон и ракурсов.
Особенно приятно посетить такую экскурсию с русскоязычным гидом: понятно, доходчиво, интересно и с интеллигентным юмором, Павел, большое спасибо!
Обед на корабле - выше всяких похвал, прекрасно.

Устали немного, приключение на весь световой день, но это того стоило, обязательно высыпайтесь и вперёд.
Цена очень демократичная, тур-агентство от отеля предлагало цену за подобный тур в два раза выше.

Понравилось очень, настоящие приключения и замечательная организация! Насыщенная программа с несколькими остановками - и пещеры, и
Понравилось очень, настоящие приключения и замечательная организация! Насыщенная программа с несколькими остановками - и пещеры, и
Понравилось очень, настоящие приключения и замечательная организация! Насыщенная программа с несколькими остановками - и пещеры, и
Понравилось очень, настоящие приключения и замечательная организация! Насыщенная программа с несколькими остановками - и пещеры, и
Понравилось очень, настоящие приключения и замечательная организация! Насыщенная программа с несколькими остановками - и пещеры, и
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