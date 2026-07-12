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более комфортном формате, с красивыми видами, вкусным обедом и индивидуальным канойщиком, который сопровождал вас на протяжении всей экскурсии.



Также отметим, что, как указано в описании, морские экскурсии носят организационный характер. Тайский гид отвечает за координацию группы, а собранные им чаевые передаются капитану и команде лодки.



В тот день на лодке не было русскоязычного гида, так как группа не набралась. Поэтому вам была предложена скидка, с которой вы согласились.



Нам важно, чтобы каждая поездка приносила только приятные эмоции, и мы обязательно учтём ваши замечания, чтобы сделать экскурсию ещё лучше!