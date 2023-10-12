Что вас ожидает

Наша морская прогулка начнётся на пирсе Ао По. Маршрут экскурсии пройдёт по заливу Пханг Нга, главная особенность которого — будоражащие воображение пейзажи и виднеющиеся то тут, то там карстовые скалы. Полюбуемся видами и сделаем эффектные фото.

Первую остановку сделаем у острова Панак. Пересядем на резиновые каноэ и отправимся изучать одну из пещер.

Затем посетим ещё один остров — Хонг. Покатаемся на каноэ прямо внутри него.

После сытного обеда на борту корабля отправимся на остров Джеймса Бонда. Своё современное название он получил в честь главного героя кинофильма «Человек с золотым пистолетом», значительная часть съёмок которого проходила на территории острова. У вас будет 30-40 минут на знакомство с его удивительной природой.

После прогулки немного отдохнём и искупаемся возле острова Лава. И отправимся обратно в порт.

Организационные детали