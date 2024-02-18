Чео Лан и Самет Нангше
Приглашаем вас сбежать от наскучившей цивилизации в один из самых живописных заповедников Таиланда. Чео Лан поразит вас своим чистым небом, диковинной природой и изумрудным озером.
Вы посетите знаменитые скалы Гуилинь, поднимитесь на смотровую площадку Самет Нангше, побываете в буддийских храмах и познакомитесь с тайской культурой.
Вы посетите знаменитые скалы Гуилинь, поднимитесь на смотровую площадку Самет Нангше, побываете в буддийских храмах и познакомитесь с тайской культурой.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (до 116 см), стандартный
|3 200 ฿
|Взрослый, стандартный
|3 800 ฿
|Взрослый, комфорт+
|4 500 ฿
|Детский (до 116 см), комфорт+
|4 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Заповедник Чео Лан
- Смотровая площадка Самет Нангше
- Храм Банг Тонг (Банг Рианг только на привате)
- Скалы Гуилинь
Описание
Побег в тропический Рай Экскурсия на озеро Чео Лан — это побег от цивилизации в одно из красивейших мест Таиланда. Там не ловят сеть мобильные телефоны, нет интернета, нет информационного и светового шума — есть только небо, звуки дикой природы, невероятные виды и изумрудно-бирюзовое озеро, хранящее загадки затопленных храмов. А тропические леса заповедника – древнейшие на планете. Вас ожидает:
- множество остановок для фотографирования с захватывающими видами;
- возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых заповедников Таиланда;
• знакомство с тайской культурой и буддизмом. Что взять с собой:
- полотенце, • солнцезащитный крем, • головной убор, сменную одежду, • фото/видео камеру, • деньги на сувениры и личные расходы. Важная информация • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм.
- В случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Русский гид
- Страховка
- Сбор нац. парка
- Лодка
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Что взять с собой:
- Купальные принадлежности
- Солнцезащитные крема
- Кепки, шляпы
- Полотенце
- Фото/видеокамера
- Деньги на сувениры и личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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