Чео Лан и Самет Нангше: удивительное путешествие
Групповая экскурсия на Пхукете

Чео Лан и Самет Нангше

Приглашаем вас сбежать от наскучившей цивилизации в один из самых живописных заповедников Таиланда. Чео Лан поразит вас своим чистым небом, диковинной природой и изумрудным озером.

Вы посетите знаменитые скалы Гуилинь, поднимитесь на смотровую площадку Самет Нангше, побываете в буддийских храмах и познакомитесь с тайской культурой.
Чео Лан и Самет Нангше: удивительное путешествие
Чео Лан и Самет Нангше: удивительное путешествие
Чео Лан и Самет Нангше: удивительное путешествие
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (до 116 см), стандартный3 200 ฿
Взрослый, стандартный3 800 ฿
Взрослый, комфорт+4 500 ฿
Детский (до 116 см), комфорт+4 000 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Заповедник Чео Лан
  • Смотровая площадка Самет Нангше
  • Храм Банг Тонг (Банг Рианг только на привате)
  • Скалы Гуилинь

Описание

Побег в тропический Рай Экскурсия на озеро Чео Лан — это побег от цивилизации в одно из красивейших мест Таиланда. Там не ловят сеть мобильные телефоны, нет интернета, нет информационного и светового шума — есть только небо, звуки дикой природы, невероятные виды и изумрудно-бирюзовое озеро, хранящее загадки затопленных храмов. А тропические леса заповедника – древнейшие на планете. Вас ожидает:
  • множество остановок для фотографирования с захватывающими видами;
  • возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых заповедников Таиланда;

• знакомство с тайской культурой и буддизмом. Что взять с собой:

  • полотенце, • солнцезащитный крем, • головной убор, сменную одежду, • фото/видео камеру, • деньги на сувениры и личные расходы. Важная информация • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм.
  • В случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда предоставляется храмом также за дополнительную плату.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Русский гид
  • Страховка
  • Сбор нац. парка
  • Лодка
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • Что взять с собой:
  • Купальные принадлежности
  • Солнцезащитные крема
  • Кепки, шляпы
  • Полотенце
  • Фото/видеокамера
  • Деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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